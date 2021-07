Bericht: China und Indien verlegen Zehntausende Truppen an umstrittene Grenze Bord (antiwar.com)

Nach einem tödlichen Gefecht zwischen chinesischen und indischen Truppen im vergangenen Jahr intensivierten die USA die militärische Zusammenarbeit mit Indien

Laut einem Bericht des Wall Street Journal haben China und Indien Zehntausende Soldaten an ihre umstrittene Grenze im Himalaya entsandt. Der Bericht zitierte anonyme indische Beamte, die sagten, China habe seine Truppenpräsenz von 15.000 auf etwa 50.000 in der Region erhöht, was von Indien erreicht wurde.

Der Bericht besagt, dass der größte Teil der Aufrüstung in der Region Ost-Ladakh stattgefunden hat, wo im Juni 2020 im Galwan-Tal ein tödliches Gefecht zwischen chinesischen und indischen Truppen stattfand. Bei den tödlichsten Kämpfen zwischen den beiden atomar bewaffneten Staaten seit Jahrzehnten kamen 20 indische und vier chinesische Soldaten ums Leben.

Während es eine Aufrüstung zu geben scheint, haben Peking und Neu-Delhi Gespräche über die umstrittene Region geführt, die durch eine vage Grenze, die als Line of Actual Control bekannt ist, getrennt ist. Die Gespräche haben dazu geführt, dass beide Seiten ihre Kräfte in einer anderen Region nahe der Grenze zurückzogen und dazu beigetragen haben, Spannungen abzubauen.

Im vergangenen Jahr haben die USA nach dem tödlichen Gefecht die militärische Zusammenarbeit mit Indien intensiviert und helfen nun Neu-Delhi dabei, die chinesischen Truppen im Auge zu behalten. Im Oktober 2020 unterzeichneten die USA und Indien einen neuen Verteidigungspakt, bekannt als Basisaustausch- und Kooperationsabkommen , der es Washington ermöglicht, mehr Satellitendaten und andere Geheimdienstinformationen mit Neu-Delhi zu teilen.

Nach der Unterzeichnung des Militärabkommens rühmte sich ein US-Kommandant der verstärkten Zusammenarbeit mit Indien. „Aus realer Sicht sind wir Indien dieses Jahr näher gekommen, insbesondere beim Austausch von Informationen, insbesondere im Zusammenhang mit der Situation an der nordöstlichen Grenze zu China“, General Kenneth Wilsbach, der Kommandant der Pacific Air Forces , sagte im November letzten Jahres.

Indien spielt eine wichtige Rolle in Washingtons neuer Kampagne gegen China. Indien ist Mitglied der Quad, einer informellen Gruppierung, deren andere Mitglieder die USA, Japan und Australien sind. Der Quad gilt als mögliche Grundlage für ein Militärbündnis nach Nato-Art in Asien, und die vier Länder intensivieren die militärische Zusammenarbeit. Im März hielt Präsident Biden das allererste Gipfeltreffen zwischen den Führern der Quad-Nationen ab.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related