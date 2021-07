Zum 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas hielt Präsident Xi Jinping eine Rede, in der er viele aus der chinesischen Politik bereits vertraute Gedanken wiederholte, aber auch die Orientierung von Staat und Partei auf ein neues Ziel verkündete.

Hier weiterlesen: https://de.rt.com/asien/120092-xi-jinping-die-naechste-aufgabe-ist-der-moderne-sozialismus/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related