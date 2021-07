Nicaragua, der zentralamerikanische Gulag und Spanien, der europäische? (lavozdelsandinismo.com)

Was in Nicaragua existiert, ist eine Rechtsstaatlichkeit, die in strikter Übereinstimmung mit der Verfassung ermittelt.

Victor Manuel Ramos * | 29.06.2021

El País Zeitung von Spanien hat erneut den Präsidenten Nicaragua, Daniel Ortega angegriffen. Man folgt wie gewohnt dem in Washington vorbereiteten Drehbuch, dem die sandinistische Revolution Unbehagen bereitet, Nicaragua nach Belieben zu verwalten, zuerst mit der Anwesenheit der US-Marines, dann mit der Tyrannei der Somozas und für eine vorübergehende Zeit mit den Regierungen. Überläufer von Violeta Chamorro und anderen verräterischen Wracks für das nicaraguanische Volk.

Laut El País legen sie mit ihrem Artikel, wie gesagt, den Finger auf die nicaraguanische Wunde, um sich von der Europäischen Union Spanien und El País der Kampagne von Sanktionen und verbalen, wirtschaftlichen und sozialen Aggressionen zu unterwerfen und damit dem politischen Druck aus den USA.

El País schildert die Ereignisse des Jahres 2018, als diese Verräter unter dem Vorwand, gegen eine von der Regierung vorgeschlagene Reform des Sozialversicherungssystems zu protestieren, zu Demonstrationen auf den Straßen aufriefen. Es ist so offensichtlich, dass es nicht darum ging, Reformen zu vermeiden, dass die Unruhen trotz des Rückzugs der Regierung weitergingen. Die Intensität der Demonstranten nahm zu und viele Teilnehmer der Demos bildeten Barrikaden und bewaffneten sich, um die Bevölkerung anzugreifen, insbesondere die sandinistischen Unterstützer, von denen viele überfahren, erniedrigt, ermordet wurden und deren Häuser sogar niedergebrannt wurden. Um nicht noch mehr Gewalt zu erzeugen, blieben die Armee und die Polizei in der Zwischenzeit in Kasernen, und es waren die Sandinisten, die Mehrheit in Nicaragua, die sich den Gangstern stellten. Diesen Umstand nutzte die Opposition aus, man zündete Polizeiposten an und versuchte, in die Kaserne einzudringen. Dies war dann der Punkt, als die Regierung beschloss, dem Banditentum ein Ende zu setzen.

Die Proteste und später die Aufstände wurden von der US-Botschaft in Managua gefördert und finanziert und vom einem Teil des Klerus unterstützt. Es gab Tote, Verletzte und Zerstörungen, aber was El País nicht sagt, ist, dass die meisten Opfer der Sandinistischen Front angehörten.

Nun wollen sie zu ihren alten Wegen zurückkehren. Immer mit der Finanzierung der Nordamerikaner durch Nichtregierungsorganisationen, die durch Presse, Radio und Fernsehen in den Händen der Opposition finanziert wurden, um die Wahrheit zu verzerren, und die während des gesamten revolutionären Prozesses eine brutale Desinformation aufrechterhielt. Als die Pandemie begann, veröffentlichten sie Fotos von Toten auf den Straßen Ecuadors, um die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung von COVID zu entkräften.

Verdeckt hat die Regierung in dem von Frau Violeta genehmigten Gesetz, die in ihrer Rolle als Präsidentin von allen als funktionsunfähig erwähnt wird, eine Gruppe von Bürgern (einschließlich eines Chamorro-Bürgers, der durch ihre Familie mit vielen der Verbrechen gegen Nicaragua, die seit fast 200 Jahren verübt werden hinter Gitter gebracht. Mit Landesverrat werden Aktionen durchführte, die darauf abzielten, wieder Chaos zu schaffen, immer mit nordamerikanischer Finanzierung, die sich gleichzeitig auf die korrupte OAS unter der Leitung von Almagro (ich nenne ihn Almugre) verlässt. Sie sind so wenige, dass sie nicht in der Lage sind, den Kurs Nicaraguas allein zu ändern, und sie gehen zu ihrem Yankee-Meister, der immer hinter ihnen stand in der traurigen Geschichte der Misshandlungen durch die Vereinigten Staaten in Nicaragua. Das war der Grund für Sandino und seinen Befreiungskampf.

„Was in Nicaragua existiert, ist keine in die Enge getriebene Regierung, die Gegner aus Angst vor einer Wahlniederlage inhaftiert. Was in Nicaragua existiert, ist ein Rechtsstaat, der streng nach der Verfassung, den geltenden Gesetzen und dem Strafgesetzbuch ermittelt, ein Netzwerk von Bürgern, die sich seit Jahren gegen die Demokratie verschworen haben, die mit Fremdfinanzierung einen Staatsstreich organisierten, sie verloren, und seitdem haben sie sich ohne die geringste Unterstützung durch die Bevölkerung offen gegen die Demokratie verschworen. Kein demokratischer Staat kann eine solche Situation tolerieren, ohne die Fundamente desselben Staates zu untergraben, weil sie einen echten demokratischen Konsens, der von der großen Mehrheit der Bevölkerung getragen wird, verletzt und beschädigt“, sagen uns Jorge Capelán und Stephen Sefton.

Die ganze Begeisterung, die in Washington auftritt, wird erzeugt, weil Nicaragua eine wichtige Transformation des Landes zur Erlösung der Menschen durchmacht: ein fortschrittliches Gesundheitssystem mit Krankenhausgebäuden, das in Mittelamerika beispiellos ist, der Bau hochwertiger Autobahnen geht in die atlantischen Regionen, ewig isoliert und vergessen; ein stark gestärktes Bildungssystem, eine wichtige Bürgerbeteiligung an den Entscheidungen über die Ausrichtung des Landes, eine Ankurbelung der landwirtschaftlichen und tierischen Produktion und viel Garantie für die industrielle Produktion.

Aber mehr als nur unzufrieden über diese Fortschritte Nicaraguas sind die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Spanien und das Land, die die Freundschaft zwischen Nicaragua , Kuba , Venezuela und Bolivien nicht mögen , alle die Länder die in den Augen der Imperialisten keine Schoßhunde auf dem Teppich des Präsidenten der Vereinigten Staaten sein wollen. Die Völker Lateinamerikas haben reagiert: In Bolivien wurden Almagro und seine Herren besiegt, sie konnten Venezuela trotz ihres Guaidog nicht besiegen und es scheint, dass die Lima-Gruppe auf dem Weg ist, ohne Lima zu bleiben.

Der spanische Außenminister hat zugeschlagen und mit dem Finger anklagend auf Nicaragua gezeigt, als ob es eine Mutter wäre, die ihren Sohn warnt. Der nicaraguanische Minister für Beziehungen brauchte nicht lange, um dem spanischen Minister eine Antwort zu geben, in der er sie warnte, dass Nicaragua keine Kolonie Spaniens sei und dass sie sich für die Schrecken entschuldigen sollten, die die Eroberer gegen die ursprünglichen Völker des Landes Sandino begangen hatten.

El País sieht den Strohhalm im Auge eines anderen, aber nicht den Balken im eigenen. Er spricht von einem „Gulag“ in Nicaragua, erfährt aber von der Verfolgung der Katalanen, die für ihre Selbstbestimmung kämpfen. Auch nicht von der Unterdrückung, der sie ausgesetzt waren. Viele Führer wurden zu Unrecht inhaftiert und dürfen sich nicht mehr an der Politik beteiligen, andere befinden sich noch im Exil. Andererseits wird den Basken auch das Recht auf Selbstbestimmung verwehrt. El País lügt über Nicaragua, es liegt auch über Spanien, wo das Franco-Regime über Vox, die PP und Ciudadanos eine Rückkehr zum Francoismus, zum spanischen Faschismus vorschlägt – vergessen wir nicht seine Zusammenarbeit mit Hitler – die eine Todesspur hinterlassen hat in Spanien – Ich betone die Ermordung von García Lorca und den Tod von Miguel Hernández im Gefängnis. Und was ist mit der korrupten Monarchie, die diese Nation regiert,

Der Krieg in der Sahara ist jetzt glühend heiß. Für das Leiden dieser Menschen ist Spanien verantwortlich, das unter die Decke ging und seine Verpflichtung ignorierte, die Sahara an die rechtmäßigen Einwohner zu übergeben, damit diese ihren Nationalstaat bilden konnten. Das sahrauische Volk beachtete das Recht auf Freiheit nicht.

Auch die Misshandlungen lateinamerikanischer Migranten in Spanien dürfen nicht unerwähnt bleiben, da sie als unterentwickelte Indianer gelten und wie Sklaven behandelt werden. Ich erinnere mich, als ich einmal in Barajas ankam, musste ich den Flieger nach Paris nehmen und hatte ein paar Minuten Zeit, um zum Terminal zu gelangen. Ich wandte mich an einen Agenten, um um Rat zu bitten. Er antwortete unverschämt: „Vielleicht kannst du nicht lesen“, sagte er und zeigte auf ein schwarzes Brett. -Ich kann lesen, Sir. Ich bin ein Arzt. Aber du weißt nicht, wie man nett ist.

Meine Herren von El País, wir dürfen die Brüderlichkeit und die undurchsichtige Zusammenarbeit Spaniens mit dem saudi-arabischen Regime nicht vergessen, dem Urheber schrecklicher Verbrechen wie dem des Journalisten, der in den saudischen Konsulareinrichtungen in der Türkei zerstückelt wurde. Ich habe nicht erlebt, dass Spanien wegen dieses unsäglichen Verbrechens vor dem Internationalen Strafgerichtshof eine Klage gegen Arabien eingereicht hat. Sie verurteilen auch nicht, dass Spanien seine Nase in Syrien steckt, wo die Menschen hartnäckig gegen Terroristen kämpfen, die von den Vereinigten Staaten und Europa, einschließlich Spanien, unterstützt werden. Spanien sagt nichts über den Drogenhändler, der Honduras regiert. Im Gegenteil, sie haben ihm vor wenigen Tagen in Madrid den roten Teppich ausgelegt. In Honduras gibt es Korruption, politische Gefangene, bei Protesten getötet, verfolgt und eine Lügenpresse wie El País.

Überraschend ist die Nachricht, die uns aus Spanien erreicht, wenn sie uns über die zahlreichen Morde ihrer Ehemänner an Toten informieren. Könnte es sein, dass dieses Problem El País nicht interessiert? Besorgniserregend ist auch die Zahl der Schulabbrecher in Spanien im Vergleich zu den anderen EU-Ländern.

Meine Damen und Herren aus El País: Nicaraguanische Gefangene sind Heimatverräter, die von den USA finanziert werden, um Nicaragua Schmerzen zu bereiten. Sie sind keine Führer, weil sie keinen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Die Leute sind bei der Revolution und unterstützen Daniel massiv. Diejenigen, die sagen, dass sie verfolgt werden, sind kein Kandidat oder irgendein Führer, sie sind einfach Instrumente des Imperialismus, der Nicaragua unterwerfen will, um es in Almagros Schoß zu legen. Und das, meine Damen und Herren von El País, ich sehe es sehr schwer. Ihre Pflicht als spanische Journalisten besteht darin, sich für den spanischen Gulag zu interessieren und auf seinen Seiten zu fordern, dass das katalanische Volk und das baskische Volk frei über ihr eigenes Schicksal entscheiden und gleichzeitig ihre Bärte nass machen, weil Faschismus, mit Vox, PP und Ciudadanos, liegt in der Nähe von La Puerta de Alcalá.

27.06.2021.

* Víctor Manuel Ramos, Mitglied der Honduran Academy of Geography and History und Literaturpreis von Honduras.

