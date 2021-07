Happy Birthday! – Geburtstagsmahnwache für Julian Assange am Sa., 3.Juli 21, von 17.00 – 20.00 Uhr – FreeAssange Berlin

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,liebe Freunde und Freundinnen, !!

als erstes die Information an euch, dass wir die reguläre Mahnwache für die Freiheit von Julian Assange, die am Donnerstag, 01.07.21, stattfinden würde, ausnahmsweise ausfallen lassen,!!

es findet 2 Tage später stattdessen die Geburtagsmahnwache am Sa. d. 3.7.21 statt. Wie immer auf dem Pariser Platz, eine Stunde früher, von 17.00 bis 20.00 ist sie angemeldet.

Bitte kommt zahlreich zur Feier des Tages und bringt Freunde und Bekannte mit! Ein wohlausgedachtes Programm erwartet euch, es gibt kurze, informative Reden, Musik, Geburtstagskuchen und Luftballons zur Feier von Julian Assange, der immer noch ungerechtfertigt hinter Gittern sitzen muss, obwohl andere Personen, die schlimme Verbrechen begangen haben, munter ihren Hausarrest inklusive Fußfessel in relativer Freiheit verbringen durften. Darum lasst uns den mutigen Assange feiern!

Zu Beginn wird Sevim Dagdelen ein Grußwort sprechen, Vertreter von „Reporter ohne Grenzen“ und Verdi kommen zu Wort, auch die Rationalgalerie mit Uli Gellermann wird vertreten sein, Michael Sontheimer vom Spiegel kommt und es gibt weitere Grußworte, die verlesen werden, von Sahra Wagenknecht und den Nachdenkseiten. Ich denke, es wird ein spannendes Programm und ein schöner Geburtstag mit euer Hilfe, indem ihr dabei seid!

Es gibt wieder viel Neues: Assange durfte endlich Besuch von seiner Familie empfangen:

https://www.diepresse.com/5996537/wikileaks-grunder-assange-erhalt-besuch-von-seiner-familiehttps://www.t-online.de/nachrichten/ausland/internationale-politik/id_90258928/wikileaks-gruender-assange-erster-familienbesuch-seit-monaten-im-gefaengnis.html



Stella und Julian planen ihre Hochzeit:

https://www.n-tv.de/panorama/Assange-will-im-Gefaengnis-heiraten-article22645649.html



Der unermüdliche Craig Murray hat am 21.06. einen neuen Artikel zu Julian Assange geschrieben:

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2021/06/assange-is-still-in-jail/



Auf der Seite von“ challengepower“ ein kurzer Artikel, der die wahren Kriegsverbrecher benennt:

https://challengepower.info/jail_for_the_war_criminals?s%5B%5D=blair



Und eine Karte, auf der sehr übersichtlich die in die Verfolgung von Assange involvierten Personen aufgelistet sind https://challengepower.info/the_actors/start



Zum Geburtstag von Assange lädt der ÖJC zusammen mit dem Schweizer Presseclub wieder zu einer online Diskussion, u.a. mit Nils Melzer, ein:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210624_OTS0169/diskussion-nils-melzer-und-manfred-nowak-pressefreiheit-und-rechtsstaat-in-gefahr-appell-zur-freilassung-von-julian-assange



Hier eine traurige Nachricht und eine Botschft von Snowden:

https://de.rt.com/international/119673-snowden-zu-mcafees-mutmasslichen-selbstmord/



Ein Interview mit dem Vater von Julian Assange, John Shipton und dem Bruder Gabriel von AcTVism Munich, während ihrer Tour „Homerun for Julian“ durch die USA

:https://www.youtube.com/watch?v=vV8vfcRaElw

FreeAssange Berlin

