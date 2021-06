Warum hassen die Medien Nicaragua? Über die Fortsetzung der US-Interventionspolitik – Von Gerry Condon (Popular Resistance)

Als Kamala Harris letzte Woche endlich an die Grenze zwischen den USA und Mexiko reiste, lernte sie mehrere junge Asylbewerberinnen kennen. Die US-Vizepräsidentin sah wahrscheinlich Honduraner, Salvadorianer und Guatemalteken, die vor Gewalt und extremer Armut flohen. Aber sie hat wahrscheinlich keine nicaraguanischen Asylbewerber gesehen, die dünn gesät sind.

Nicaragua und Honduras gelten als die beiden ärmsten Länder Lateinamerikas. Honduras ist ein korruptes, gescheitertes, gewalttätiges Land, dessen Regierung von den USA unterstützt wird. Nicaragua hat kostenlose Gesundheitsversorgung und Bildung und gilt als das sicherste Land in Mittelamerika.

Seit Daniel Ortega und die Sandinistische Front die Wahlen in Nicaragua 2006 gewonnen haben, haben sie bemerkenswerte Fortschritte gemacht und Armut und extreme Armut drastisch reduziert. Das nicaraguanische Volk hat etwas, das diejenigen, die aus Honduras, El Salvador und Guatemala fliehen, nicht haben – Hoffnung auf die Zukunft und Frieden in der Gegenwart.

Ich reiste zum ersten Mal im Herbst 1983 mit Militärveteranen nach Nicaragua, die besorgt waren, dass die USA einen Vietnamkrieg in Mittelamerika schüren würden. Vier Jahre nachdem sich das nicaraguanische Volk erhob und die Somoza-Diktatur in die Flucht schlug, tobte ein weiterer Krieg – ein Krieg terroristischer Gewalt gegen ländliche Gemeinden. Nicaraguas „Contras“ wurden von der CIA bewaffnet und ausgebildet und schmuggelten später bekanntermaßen große Mengen Kokain in die Vereinigten Staaten. Als der Druck der Bevölkerung den US-Kongress dazu bewegte, die Finanzierung der Contras einzustellen, wurden Ronald Reagan, Elliott Abrams und Ollie North in den Iran-Contra-Skandal verwickelt. Drogen für Geld und Waffen. Fünfzigtausend Nicaraguaner wurden getötet.

Der US/Contra-Krieg führte 1990 zur Wahlniederlage der Sandinisten

Bis 1990 hatten der US/Contra-Krieg und harte Wirtschaftssanktionen ein Klima geschaffen, in dem Nicaraguaner effektiv erpresst wurden, gegen die sandinistische Regierung zu stimmen. In Lateinamerika ist das Imperium nicht subtil. Der US-Botschafter hielt in Managua eine Pressekonferenz ab und sagte den Nicaraguanern, wie sie wählen sollen. Wenn sie die Sandinisten wählen, wird es mehr Krieg und Wirtschaftssanktionen geben. Die USA hatten die Kandidatin Violeta Chamorro ausgewählt, die Oppositionsparteien unter Druck gesetzt, sich hinter ihr zu vereinen, und einen Großteil ihrer Kampagne finanziert. Violeta Chamorro hat die Wahl gewonnen.

Obwohl die Wahlen gegen sie manipuliert worden waren, akzeptierten Daniel Ortega und die Sandinistische Front ihre Wahlniederlage und führten die erste friedliche Machtübergabe in der Geschichte Nicaraguas durch. Siebzehn Jahre lang blieben die Sandinisten in der Opposition, während eine Reihe korrupter neoliberaler Regierungen alle ihre Programme für die Armen aufhoben. 2006 wurde Daniel Ortega erneut zum Präsidenten gewählt.

Seit die Sandinisten 2007 die Macht wiedererlangt haben, hat Nicaragua bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Kostenlose Gesundheitsversorgung für alle. Schulen und Hochschulen in ländlichen Gebieten gebaut. Direkte Unterstützung für arme Bauern. Dramatische Verringerung der Armut. Ernährungssouveränität – sie bauen fast alle Lebensmittel an, die sie essen. Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an allen Aspekten der Regierung und der Wirtschaft. Wirklich gute Autobahnen, die das ganze Land und seine Märkte verbinden. Es ist jetzt nur noch eine 6-stündige Fahrt von Managua bis zur Atlantikküste Nicaraguas mit ihren afro-karibischen und indigenen Völkern und einzigartigen autonomen Regionen.

Mehrere kürzlich durchgeführte Umfragen zeigen, dass die Ortega-Regierung weitreichende Unterstützung behält und sogar eine gemeinsame Oppositionskarte leicht besiegt. An der Wahlurne haben sie nichts zu befürchten.

Aber warte! Die US-Medien – und Human Rights Watch – schreien jetzt, dass Präsident Ortega die Präsidentschaftskandidaten der Opposition festnimmt! Kann das wahr sein? Eigentlich ist dies eine sehr irreführende Anschuldigung. Es stimmt, dass etwa 17 Personen von den nicaraguanischen Behörden festgenommen wurden. Mehrere Festgenommene hatten politische Ambitionen, aber keiner hatte erklärt, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Und keine der 14 Parteien, die sich für die Wahlen am 7. November angemeldet hatten, hatte einen dieser Personen als Kandidaten gewählt. Diese Nicht-Kandidaten wurden wegen Geldwäsche, wegen fehlender Rechenschaftspflicht über den Erhalt größerer ausländischer Gelder, wegen der Forderung nach Wirtschaftssanktionen gegen Nicaragua und wegen der Zusammenarbeit mit feindlichen ausländischen Mächten verhaftet. Wir werden die Beweise sehen, sobald sie ihren Tag vor Gericht haben.

Gewalttätiger Putschversuch im Jahr 2018

Die aktuellen Ereignisse in Nicaragua haben eine beeindruckende Kulisse. Von April bis Juli 2018 gab es in Nicaragua einen Putschversuch – weit verbreitete, koordinierte Gewalt, die offenbar die Regierung Ortega überraschte. Barrikaden blockierten viele Straßen und brachten den Handel zum Erliegen. Eine ausgeklügelte Social-Media-Kampagne brachte Menschen mit Lügen über die Tötung von Studenten durch die Polizei auf die Straße. Regierungsgebäude wurden angezündet. Über 200 Menschen starben bei Straßengewalt über mehrere Wochen. Die Hälfte oder mehr der Toten waren Sandinisten, darunter 24 Polizisten. Im Internet wurden Videos veröffentlicht, in denen Sandinisten gefoltert und auf den Barrikaden sogar bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Die US-Medien behaupteten, dass „gewaltlose Demonstranten“ von der nicaraguanischen Polizei angegriffen würden.

Daniel Ortega entkräftete den Putschversuch mit großer Zurückhaltung. Er zog die Polizei zurück in ihre Kaserne. Er hielt die Armee aus dem Kampf heraus. Er verhandelte mit Oppositionsführern. Und er gewährte denen, die sich an diesen gewalttätigen Ereignissen beteiligt hatten, Amnestie. Ortega wird jetzt dafür gelobt, dass sie die Weisheit besitzt, nicht überzureagieren – keine weitere Gewalt und kein Chaos zu verursachen. Trotzdem ziehen westliche Medien es vor, Ortega als „autoritären Diktator“ darzustellen, der abweichende Meinungen gewaltsam unterdrückt und seine politischen Gegner einsperrt. Das ist die Erzählung, die wir immer wieder hören werden.

Viele der Konzernmedien scheinen Propagandisten für die US-Außenpolitik zu sein. Zumindest haben sie sich an diese Rolle gewöhnt. Dies gilt leider auch für Elemente innerhalb der Menschenrechtsorganisationen. Ihre Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen decken sich zu oft mit der Regimewechsel-Propaganda des Außenministeriums.

Lange Geschichteder US-Intervention in Nicaragua

Seit weit über einem Jahrhundert dringen die Vereinigten Staaten in Nicaragua ein, haben es mit Marines besetzt, haben die gewalttätige 40-jährige Somoza-Diktatur unterstützt, eine konterrevolutionäre Armee organisiert, Oppositionsorganisationen und Medien finanziert und hyperaktiv interveniert die inneren Angelegenheiten des nicaraguanischen Volkes.

Einige Historiker sagen, dass das Potenzial für einen Nicaragua-Kanal, der mit dem von den USA kontrollierten Panamakanal konkurrieren würde, ein wichtiger Faktor für die Besessenheit der USA von Nicaragua war. Was würde es sonst erklären? Oder präsentiert Nicaragua die „Drohung eines guten Beispiels“.

Also ja, natürlich mischt sich die Regierung der Vereinigten Staaten in die Wahlen in Nicaragua ein. Ihr Plan dafür ist in einem durchgesickerten USAID-Dokument detailliert beschrieben. Eventualitäten beinhalten die plötzliche Übertragung oder Macht unter chaotischen Umständen.

Die US-Sanktionen gegen Nicaragua werden durch den RENACER Act verschärft, der kürzlich im Auswärtigen Ausschuss des Senats verabschiedet wurde. Für Kongressabgeordnete ist es schwierig, gegen ein Sanktionsgesetz zu stimmen, wenn sie aus allen Medien die gleiche schreckliche Geschichte hören. Sie müssen mit genauen Informationen und alternativen Perspektiven versorgt werden. So geht es uns allen. Selbst Leute, die die Außenpolitik genau verfolgen, können durch die Flut von Desinformation aus allen Richtungen desorientiert und verwirrt sein.

Trotz der Mehrheitsunterstützung für die Sandinistische Front herrscht in Nicaragua eine starke Polarisierung. Die meisten Medien gehören der Opposition und sind bösartig gegen Ortega. Der Putschversuch hat alte Wunden aufgerissen und auch der Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt.

Dämonisiere den Anführer – Zerstöre die „Bedrohung eines guten Beispiels“

Der älteste Trick im imperialen Regimewechselbuch besteht darin, den Führer der Regierung, die Sie stürzen möchten, zu „dämonisieren“. Wie zum Beispiel bei Assad in Syrien. Jetzt müssen wir glauben, dass Daniel Ortega, dessen Regierung das Leben von Zehntausenden armen Nicaraguanern verbessert hat, ein schrecklicher Bösewicht ist, der irgendwie beseitigt werden muss.

Wir in den USA müssen medienkompetenter werden – skeptischer gegenüber Big Media. Warum sollten wir der Washington Post, der New York Times, CBS, CNN oder Fox News glauben – den gleichen Medien, die uns sagten, es gebe „Massenvernichtungswaffen“ im Irak?“ Die Konzernmedien rechtfertigen routinemäßig US-Interventionen und Cheerleader für US-Kriege.

Im Juli 2019 reiste ich mit einer Delegation von Veterans For Peace nach Nicaragua. Wir besuchten Mitarbeiter des Gesundheitswesens und eine von Frauen geführte Genossenschaft. Wir hörten emotionale Aussagen von Familien von Polizisten, die bei dem Putschversuch von 2018 getötet wurden, und von Bürgermeistern, deren Städte angegriffen worden waren. Wir haben uns mit Veteranen getroffen – den hoch angesehenen „historischen Kämpfern“, die letztendlich die Führung beim Abbau der Barrikaden übernahmen.

Am 19. Juli – dem Unabhängigkeitstag Nicaraguas – gesellten wir uns zu 400.000 jubelnden Nicaraguanern, die sich auf dem Hauptplatz von Managua jubelten. Sie waren aus ganz Nicaragua gereist , um die 40 zu feiern th Jahrestag der 1979 sandinistischen Sieg über die USA unterstützten Diktator Somoza. (Sieht hier jemand ein Muster?)

Ich liebe das heldenhafte, gutaussehende, poetische und lebenslustige nicaraguanische Volk. Ich bin beeindruckt von ihrer einzigartigen und hoffnungsvollen Revolution. Ein wenig Licht in die Schatten der Propaganda für den Regimewechsel zu werfen, ist das Mindeste, was ich tun kann, um meine Wertschätzung zu zeigen.

Gerry Condon , ehemaliger Präsident von Veterans For Peace, besucht Nicaragua seit 1983. Für aktuelle Nachrichten und Ansichten über Nicaragua empfiehlt er NicaNotes unter www.afgj.org

