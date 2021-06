Zunehmende Forderungen, die Proklamation des gewählten Präsidenten in Peru nicht weiter zu verzögern (Telesur)

https://www.telesurtv.net/news/peru-piden-no-demorar-mas-proclamacion-pedro-castillo-20210629-0002.html

Die Proklamation des Kandidaten durch die Partei Peru Libre, Pedro Castillo, zum Präsidenten Perus „kann nicht länger aufgehalten werden“, sagte der ehemalige Präsident Ollanta Humala am Montag.

In einer auf seinem Twitter-Account veröffentlichten Nachricht bekräftigte der ehemalige peruanische Präsident (2011-2016), dass es „nicht demokratisch“ sei, „Zweifel zu säen“ an dem von internationalen Organisationen anerkannten Wahlprozess.

„Die offiziellen Ergebnisse deuten auf Pedro Castillo als Präsidenten hin. Zweifel an einem international als transparent anerkannten Prozess zu säen, ist nicht demokratisch, es schadet dem Land und seinen Institutionen sehr“, schrieb Humala in seinem Tweet.

„Die Proklamation von Pedro Castillo kann nicht länger aufgeschoben werden“, sagte der ehemalige peruanische Präsident.

Castillo erhielt 50,125 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen im zweiten Wahlgang am 6. Juni, ein Unterschied von 44.058 Stimmen gegenüber seiner Gegnerin von Fuerza Popular, Keiko Fujimori, der laut 100 Prozent des aufgezeichneten Protokolls 49.875 Prozent erhielt .

Die Nationale Wahljury (JNE) muss jedoch noch eine Reihe von Annullierungsanträgen von Fuerza Popular klären, bevor sie mit der Proklamation eines gewählten Präsidenten fortfahren kann.

Pedro Castillo seinerseits, der seine Anhänger aufgerufen hat, bei der Verteidigung der Abstimmung wachsam zu sein, sagte in einem Tweet, dass seine Verpflichtung darin bestehe, „das Haushaltsgleichgewicht aufrechtzuerhalten und die Qualität der öffentlichen Ausgaben zu verbessern, Investitionen zu fördern und die Unabhängigkeit zu respektieren der BCRP (Zentralbank von Peru)“.

„Aus diesem Grund ist unser Wunsch, Dr. Julio Velarde als Präsident dieser wichtigen Institution zu ratifizieren“, sagte der virtuelle designierte Präsident in der Botschaft zur Aufrechterhaltung der Stabilität der Finanzmärkte.

