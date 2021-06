Was Mike Gravel für uns bedeutete – von Joe Lauria (Popular Resistance)

Was ich von Mike Gravel gelernt habe, sind Lektionen, die vom Establishment ignoriert oder sogar verspottet wurden.

Ich traf Sen. Mike Gravel zum ersten Mal Anfang 2006 in der Lobby des Waldorf Astoria Hotels in New York, nachdem ein gemeinsamer Freund mir erzählt hatte, dass Gravel erwägt, für das Präsidentenamt zu kandidieren.

Unser Waldorffrühstück dauerte vier Stunden. Ich war überrascht, dass es so einen US-amerikanischen Politiker gab. Ihm schien die erwartete Selbstherrlichkeit zu fehlen. Noch unglaublicher war, dass ich ihm in jedem Punkt der öffentlichen Politik zustimmte – im Ausland und im Inland. Nachdem ich jahrzehntelang Reporter gewesen war – ich war damals Korrespondent des Boston Globe – hatte ich den Zynismus des Durchschnittsbürgers gegenüber Regierungsmitgliedern übertroffen.

Aber hier war ein ehemaliger US-Senator, der die grundlegendsten und scheinbar unerschütterlichen Mythen in Frage stellte, die einen brutalen Status quo untermauern. Der zentrale Mythos, der die Außen- und Innenpolitik beeinflusst, ist, dass das Verhalten der USA im Ausland von einem altruistischen Bedürfnis angetrieben wird, die Demokratie zu verbreiten, und dass ihre riesige Militärmaschinerie defensiver Natur ist. Wenn die Amerikaner davon überzeugt wären, dass das Gegenteil der Fall ist, könnte das Lügengebäude, das ein imperiales Kartenhaus stützt, zusammenbrechen.

Hier war jemand aus dem Herzen des Systems, der schwor, es zu untergraben, indem er – schließlich in einer Debatte mit Hillary Clinton, Barack Obama und Joe Biden – erklärte, dass die Motive der Amerikaner im Ausland habgierig und aggressiv sind, seine militärische Offensive und seine Folgen Tod und Zerstörung, nicht Demokratie.

Es ist selbstmörderisch für einen Politiker, den amerikanischen Wählern zu sagen, dass Amerikas Motive unrein sind, dass sie nicht die „Guten“ der Welt sind und dass Geld, das für sie zu Hause ausgegeben werden sollte, verschwendet wird, um unschuldige Leben im Ausland zu zerstören.

Aber dazu war Gravel bereit. Er erzählte mir von seinem Plan, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Er wusste, dass er keine Chance hatte, wurde aber von anderen überzeugt, den Lauf zu nutzen, um die direkte Demokratie zu fördern und die Täuschungen niederzureißen.

Ich stimmte zu, über seine Kampagne zu berichten, um die entscheidenden Themen hervorzuheben, die er ansprach und die der Mainstream verunglimpfen oder ignorieren würde. Ich war im National Press Club in Washington, als er im April 2006, volle zweieinhalb Jahre vor den Wahlen, erklärte und die Geschichte für den Drudge Report erzählte . In seiner Ankündigungsrede plädierte Gravel für die direkte Demokratie. Er sagte:

„Unser Land braucht eine Erneuerung – eine Erneuerung nicht nur einer bestimmten Politik oder eines bestimmten Volkes, sondern der Demokratie selbst…. Die repräsentative Regierung ist in einer Kultur der Lügen und Korruption gefangen. Der korrumpierende Einfluss des Geldes hat eine Klasse von Berufspolitikern geschaffen, die riesige Summen aufbringen, um ihre Macht zu erhalten. Diese Politiker erlassen dann später Gesetze im Interesse der Konzerne und Interessengruppen, die das Geld aufbringen. Sind die Politiker von heute korrupter als die von früher? Ich glaube nicht. Die meisten Männer und Frauen treten in den öffentlichen Dienst ein und beginnen mit einer Haltung und einer Sorge um das Gemeinwohl. Es ist die Macht, die sie besitzen, die sie korrumpiert. Die Schurken rauszuschmeißen – Demokraten oder Republikaner oder jede andere Partei kann uns ein bisschen besser fühlen lassen, kann uns eine Therapie geben, aber das Ummischen des Decks wird keinen Unterschied machen…. Die Ausstattung der Amerikaner mit deliberativen Gesetzgebungswerkzeugen wird die bürgerliche Kreativität jenseits aller Vorstellungskraft entfesseln. Eine Partnerschaft von Bürger-Gesetzgebern mit ihren gewählten Gesetzgebern wird tatsächlich dazu führen, dass die repräsentative Regierung … mehr auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht.“

Als ihn ein AP-Reporter fragte, was die Leute davon abhalten könnte, die Nation in ihrem Eigeninteresse in den Bankrott zu treiben, sagte Gravel ihm, dass in der 100-jährigen Aufzeichnung staatlicher Initiativen dies nie stattgefunden habe und der Grund dafür sei, dass es das Geld des Volkes sei . Mike glaubte fest daran, dass, wenn die Amerikaner über die nationale Politik abstimmen könnten, die damaligen Truppen aus dem Irak nach Hause kommen würden und sie nur dafür stimmen würden, ihre Söhne und Töchter in den Tod zu schicken, wenn die USA zu Hause angegriffen würden.

Das nächste Mal sah ich Gravel bei einem Abendessen im Juni dieses Jahres zum Gedenken an den 35. Jahrestag seiner Verlesung der Pentagon Papers im Kongress. Das Abendessen fand im Mayflower Hotel in Washington statt, wo Gravel im Juni 1971 indirekt von dem Whistleblower Dan Ellsberg, der beim Abendessen anwesend war, eine Kopie der Papiere erhielt und sich über kleinere Details des Ablaufs nicht einig war.

Auf der Spur

Ich befand mich bald auf dem Wahlkampfpfad mit Mike, stapfte die Stufen der Landeshauptstadt in Des Moines hinauf, fuhr durch einen Schneesturm am Lake Tahoe, nachdem ich über die erste gemeinsame Veranstaltung mit den anderen demokratischen Kandidaten berichtet hatte, und saß dann direkt hinter Michelle Obama und zu das Recht der Schwester von Senator Christopher Dodd bei der ersten demokratischen Präsidentschaftsdebatte in Orangeburg, South Carolina am 26. April 2007.

Kies war wahrscheinlich der am meisten diskutierte Kandidat nach dieser Debatte für die Dinge, die er zu sagen wagte, wie zum Beispiel der Krieg im Irak „verloren an dem Tag, an dem George Bush auf betrügerischer Basis einmarschierte“.

Gravel sagte, einige der anderen Kandidaten hätten ihn „erschreckt“. „Wenn Sie Hauptkandidaten haben, die sich umdrehen und sagen, dass in Bezug auf den Iran nichts vom Tisch ist, ist das der Code für den Einsatz von Atomwaffen. Wenn ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, wird es keine Präventivkriege mit Atomwaffen geben. Es ist unmoralisch und es ist seit 50 Jahren unmoralisch als Teil der amerikanischen Außenpolitik.“

Die anderen Kandidaten lachten und verspotteten ihn. „Ich habe nicht vor, irgendjemanden zu vernichten, Mike“, sagte Obama. Als Obama später in einer Talkshow gefragt wurde, wie schwer Wahlkampf sei, sagte er, es sei sehr hart, wenn man an einem kalten Morgen in Iowa aufstehen und Mike Gravel zuhören müsse.

Als der Debattenmoderator Brian Williams Gravel fragte, wer ihn genau erschreckt, sagte Mike:

„Die Spitzenreiter. Oh Joe [Biden] Ich schließe dich auch ein. Du hast auch eine gewisse Arroganz. Sie wollen den Irakern sagen, wie sie ihr Land regieren sollen. Ich muss dir sagen, wir sollten einfach verschwinden. Es ist ihr Land. Sie bitten uns zu gehen und wir bestehen darauf, dort zu bleiben. Sie hören, dass die Soldaten umsonst gestorben sein werden. Der gesamte Tod Vietnams starb umsonst und sie sterben in dieser Sekunde. Wissen Sie, was schlimmer ist, als wenn ein Soldat vergeblich stirbt? Noch mehr Soldaten sterben vergeblich. Das ist das Schlimmere.“

Später fragte ihn Williams: „Listen Sie außer dem Irak die anderen wichtigen Feinde der Vereinigten Staaten auf.“

„Wir haben keine wichtigen Feinde“, sagte Gravel.

„Wir müssen mit dem Rest der Welt gleichberechtigt umgehen. Wir tun das nicht. Wir geben als Nation mehr für die Verteidigung aus als der Rest der Welt zusammen. Vor wem haben wir Angst? Vor wem hast du Angst vor Brian? Ich bin nicht. „Der Irak war für uns nie eine Bedrohung. Wir haben sie überfallen. Ich meine, es ist unglaublich. Der militärisch-industrielle Komplex kontrolliert nicht nur unsere Regierung, sondern kontrolliert unsere Kultur“, und hier schaute er zu den anderen Kandidaten, die alle zu dieser Zeit in der Regierung waren.

Das hat es für mich kristallisiert. Wie jeder andere Amerikaner wuchs ich unter dem Einfluss heftiger Propaganda auf, die die USA als Opfer der Aggression anderer Nationen und nicht als Täter darstellte. Es war eines von vielen, vielen Dingen, die ich von Mike Gravel gelernt habe, und dass auch andere davon profitieren würden.

Als die Debatte vorbei war, gesellte ich mich zu Mike auf die Bühne. Alle Kandidaten und ihre Frauen waren einander vergnügt. Mike sagte, er hätte keine Zeit dafür, also zogen wir uns in den grünen Raum zurück. Unterwegs sagte ich ihm, dass ich Obama noch nicht kennengelernt habe. Aber Mike sagte mir: „Er ist ein Betrüger.“ Es stellte sich heraus, dass er auch damit recht hatte. https://www.youtube.com/embed/rlyHqFxBPJE?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=1&fs=1&playsinline=0&controls=1&color=red&rel=0&autohide=2&theme=dark&

Aufwachsen

Irgendwann während der Kampagne haben wir uns entschieden, gemeinsam ein Buch zu machen. Ich verbrachte Stunden damit, Mike zu interviewen und seine Geschichte im Senat zu recherchieren. Ich reiste nach Alaska und traf seine Verbündeten und Feinde. Ich ging nach Philadelphia, um seine Schwester zu sehen. Wir fuhren dann gemeinsam mit dem Auto nach Quebec, um die Stadt zu sehen, aus der sein Vater stammte, und seine Verwandten dort zu besuchen.

Auf dem Weg nach oben hielten wir in New Haven, Connecticut, um etwas zu essen zu bekommen. Ein paar Yale-Studenten erkannten ihn und drängten sich um den Tisch. Obwohl wir spät dran waren, verbrachte er ungefähr zwei Stunden damit, sie zu bezaubern.

Als ich das Buch schrieb, erfuhr ich von Mike, der in Springfield, Massachusetts, zur Zeit der Depression aufwuchs, in der Farbenfirma seines Vaters arbeitete, was ihm eine Wertschätzung für Arbeiter gab und seinen Glauben daran, dass normale Menschen die Angelegenheiten der Nation regeln können.

Während Gravels Zeit als Abwehroffizier der Armee in den 1950er Jahren in Deutschland wurde sein lebenslanges Misstrauen gegenüber Geheimdiensten geweckt. Seine Aufgabe war es, den Gesprächen anderer Leute zuzuhören, eine Aufgabe, die er verachtete. Da er als Kind zu Hause nur Französisch sprach, wurde er nach Frankreich geschickt, um kommunistische Kundgebungen zu infiltrieren, wo er unentdeckt blieb, solange sein Quebecois-Akzent nicht entdeckt wurde.

Nach seiner Rückkehr aus Europa fuhr Gravel in New York ein Taxi, während er an der Columbia Wirtschaftswissenschaften studierte. Er hielt ein Brecheisen unter seinem Sitz und jagte damit einmal einen Möchtegern-Räuber an einer Kreuzung in Manhattan.

Nachdem er sich für eine Karriere in der Politik entschieden hatte, strebte Gravel nach Alaska, damals noch ein Territorium, in dem er glaubte, eine Chance zu haben. Er kam am 26. August 1956, dem Tag meiner Geburt, in Alaska an. Er arbeitete zuerst an einer Eisenbahn, die Elche von den Gleisen räumte.

Als er in das Repräsentantenhaus des Staates gewählt wurde, interessierte er sich für indigene Gemeinschaften in abgelegenen Gebieten und war maßgeblich an der Einrichtung von High Schools für sie beteiligt und half im US-Senat bei der Beilegung ihrer langjährigen Landansprüche.

Noch bevor er in den Senat vereidigt wurde, zeigte er, dass er sein eigener Mann war und stellte sich Ted Kennedy entgegen, der ihn zu einem Teil der Kennedy-Clique machen wollte. Im Senat während des Kalten Krieges machte sich Gravel als Antimilitarist einen Namen. Nachdem er in ein Kriegsgebiet in Vietnam gereist war, sponserte er Gesetze, um den Krieg zu entkräften und dann die Beziehungen zu China zu normalisieren, bevor Henry Kissingers geheime Reise nach Peking Richard Nixons Eröffnung einleitete und Gravel als einziger Senator die Pentagon-Papiere abnahm Ellsberg und las sie in das Protokoll ein, um den Krieg zu beenden.

Eine politische Odyssee

Ich habe auch erfahren, dass Mike ein listiger Politiker war. In dem Buch gibt er zu, mehrfach gelogen zu haben, unter anderem, dass er den Vietnamkrieg unterstützt hat, wenn er ihn wirklich ablehnte, um in den Senat gewählt zu werden.

Diese List wurde gut genutzt, als Mike in meinem Namen mehrere Schlachten mit dem Verleger ausfocht. Aber mein Titel gefiel ihm nicht, und der Verleger kaute mich aus, weil ich es gewagt hatte, rechts das abgelehnte Cover vorzuschlagen.

Während ich in Alaska war, bellte Mike mich am Telefon an, der Titel würde A Political Odyssey sein. Ich fügte den Untertitel hinzu: The Rise of American Militarism and One Man’s Fight to Stop It.

In der Woche, in der Mike starb, veröffentlichte Consortium News zufällig Auszüge aus dem Buch über Gravels Lesung der Pentagon Papers im Kongress, die an diesem Dienstag auf den Tag genau vor 50 Jahren geschah.

Mir wurde von Leuten in meiner Nähe gesagt, dass ich dem Thema, über das ich schreibe, zu nahe komme, kompliziert durch die Tatsache, dass das Buch in Gravels Stimme war und seinen Namen darauf tragen würde.

Nachdem das Buch herauskam, als wir interviewt von Leonard Lopate auf seiner WNYC Radio – Show, Lopate fragte mich direkt auf Luft , wie ich ein objektiver Journalist in einem Buch wie diese sein könnte.

Meine Antwort war, dass ich Gravel wegen vieler Dinge, die er mir erzählte, herausforderte und die wichtigsten Teile seiner Geschichte überprüfte, zusätzlich dazu, dass ich umfangreiche Originalrecherchen anstellte. Die Wahrheit war, dass ich Gravel bei fast jeder Richtlinie zustimmte und keine Konflikte hatte, als ich darüber schrieb, anders als bei meiner Arbeit für große Unternehmensmedien.

Bis zum Ende

Gravel blieb bei Themen, die ihm wichtig waren, bis zum Ende aktiv. Nur wenige Tage vor seinem Tod beschwerte er sich über die Übel der US-Geheimdienste. Er wurde belächelt, als er vor einigen Jahren auf einer Konferenz sagte, die Regierung habe Informationen über UFOs unterdrückt. Letzte Woche veröffentlichte das Pentagon einen Bericht über Hunderte von UFO-Sichtungen.

Kies spielte eine entscheidende Rolle bei der Veröffentlichung des geheimen 28-seitigen Kapitels aus der Studie der Joint Congressional Commission von 2002 zum 11. September, in der die Beteiligung saudischer Beamter hervorgehoben wurde. Er traf sich 2016 mit amtierenden Senatoren und Kongressabgeordneten, um ihnen mitzuteilen, dass sie das Recht haben, alle gewünschten Informationen zu veröffentlichen, basierend auf der Rede- und Debatten-Klausel der Verfassung und dem Präzedenzfall Gravel, der bei der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere und der Bestätigung durch den Obersten Gerichtshof festgelegt wurde Recht.Der Repräsentant Steven Lynch, einer der Anführer des Kampfes zusammen mit dem verstorbenen Repräsentanten Walter Jones, brachte den Gravel-Präzedenzfall auf einer Pressekonferenz in Capitol Hill zur Sprache und sagte Reportern im Wesentlichen, dass die Gruppe der Repräsentanten „einen Kies ziehen“ und den Inhalt bekannt machen könnte an die Öffentlichkeit ohne Angst vor Strafverfolgung. Das half Obama, die kritischen Seiten freizugeben.

Ich blieb in den Jahren seit der Kampagne mit Mike in Kontakt und er hat mich immer unterstützt. Ich schrieb das Vorwort zu seinem letzten Buch , das Scheitern der repräsentativen Regierung und die Lösung: Eine Legislatur der Menschen. Als ich Redakteur dieser Seite wurde, stimmte Mike zu, dem Vorstand beizutreten. Er wurde auch ein großer Unterstützer von Julian Assange und der Arbeit, die wir im Zusammenhang mit seiner Auslieferungszerstörung geleistet haben.

Mikes Pentagon Papers-Fall, in dem Gravel Nixon verklagte und der den Supreme Court erreichte, befasste sich mit identischen Themen. Gravel, sein Adjutant und Beacon Press, die die Senator Gravel Edition of the Papers veröffentlichten, wurden alle nach dem Spionagegesetz wegen der Veröffentlichung von Regierungsgeheimnissen strafrechtlich verfolgt. Im Gegensatz zu Assange entging Gravel einer Anklage.

Zur Zeit der Pentagon-Papers-Episode zerriss die New York Times Gravel in einem Artikel mit dem Titel „Impetuous Senator“. Ein Foto von Gravel erschien beim Lesen der Zeitungen mit der Überschrift „Ein Bündel von Widersprüchen“.

Die Geschichte von Warren Weaver Jr. begann: „Der neueste Indoor-Sport auf dem Capitol Hill besteht darin, zu erraten, was Maurice Robert Gravel, einen 41-jährigen Immobilienentwickler aus Alaska, dazu bewegt hat, einen Teil der Pentagon-Papiere in die öffentliche Akte und schließlich in unkontrollierbare Tränen auszubrechen.“

Die Times spekulierte dann lächerlicherweise, dass Gravel aufgrund seiner Geburt am 13. Mai 1930 im Zeichen des Stiers Stier „zu Extremen und zu impulsiven Handlungen neigte“. Er sei widersprüchlich, sagte die Times , denn Gravel habe „mit den Liberalen, aber gegen ihre Führungskandidaten und gegen ihre Bemühungen, den Filibuster einzudämmen“, gestimmt. Er liebt den Senat, beleidigt aber seine Ältesten. Er ist sehr imagebewusst, verhält sich aber auf eine Weise, die seinem eigenen Ruf schadet.“

Der Nachruf der Sunday Times über Gravel machte dort weiter, wo die Zeitung vor genau 50 Jahren aufgehört hatte. Es heißt, er sei „vielleicht besser bekannt als ein unverfrorener Aufmerksamkeitslenker, der in einem Fall die Pentagon Papers bei einer Anhörung laut las, zu einer Zeit, als Zeitungen von der Veröffentlichung ausgeschlossen waren“. Es verunglimpfte Mikes mutige Lektüre der Papers als „großartig“.

Bis zum Schluss hasste das Establishment Mike Gravel. Und Mike begrüßte ihren Hass. Er sagte den US-Bürgern, was sie nicht hören sollten.

Joe Lauria ist Editor-in-Chief von Consortium Nachrichten und ehemaligen Korrespondenten für T er Wall Street Journal, Boston Globe , Sunday Times of London und zahlreiche andere Zeitungen. Er begann seine berufliche Laufbahn als Stringer für die New York Times.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related