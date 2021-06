Spaniens Europaabgeordneter Manu Pineda: „Es gibt eine globale Bewegung, die sich einer multilateralen Welt verschrieben hat“ (Orinoco Tribune)

„Es gibt eine globale Bewegung, die sich einer multilateralen Welt verschrieben hat, deshalb zielt das Imperium auf China oder Russland ab, weil sie einen Prozess gegen die Hegemonie des Imperiums führen können“, sagte der Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Leiter der Internationalen Beziehungen für die Kommunistische Partei Spaniens, José Manuel „Manu“ Pineda, während eines Interviews an diesem Sonntag, 27. Juni, in der Fernsehsendung Aquí con Ernesto Villegas [hier mit Ernesto Villegas], moderiert vom Journalisten und Kulturminister Venezuelas, Ernesto Villegas.

Pineda sagte, dass diese Bewegung „nicht akzeptiert, dass es einen globalen Polizisten gibt, der uns sagt, was gut und was schlecht ist. Trotz der Überzeugung des Imperiums, dass die Geschichte von ihr bestimmt wird und dass die Geschichte dahin geht, wohin sie will, werden die Leute am Ende Patria [Heimat] sagen .“

Angesichts der ständigen Aggression der Großmächte gegen souveräne Völker ist die imperialistische Struktur auf den Willen derer gestoßen, die „genug“ sagen, fügte Pineda hinzu.

Er stellte auch die Tatsache in Frage, dass die Medien in Europa „unabhängig genannt werden, aber sie sind überhaupt nicht unabhängig, sondern haben eher Eigentümer mit Interessen. Die Medien konnten sich als Denker etablieren, was dazu führte, dass ein Teil der Bevölkerung auf eigene Entscheidungen verzichtete. Das übt großen Einfluss auf die Regierungspolitik aus.

Der Europaabgeordnete (MdEP) beklagte, dass in einigen europäischen Ländern die benachteiligten Klassen ärmer werden und die Kapitalisten sich bereichern: „In Spanien gibt es immer mehr soziale Unterschiede zwischen Arm und Reich.“

Er betonte die Notwendigkeit, eine Situation zu erreichen, „in der es als normal akzeptiert wird, dass die Vertreter des Volkes aus dem Volk und nicht aus der Elite stammen“.

Manu Pineda, geboren am 2. September 1965 in Malaga, Spanien, ist Europaabgeordneter der Allianz Unidas Podemos im Europäischen Parlament. Er kam nach Venezuela, um am Bolivarischen Kongress der Völker der Welt teilzunehmen.

In einem anderen Abschnitt des Interviews beschrieb er, wie Teile der spanischen Regierung daran arbeiten, die Souveränität Venezuelas zu respektieren: „Wir appellieren weiterhin an den spanischen Außenminister; der Präsident von Spanien, Pedro Sánchez; und der Hohe Vertreter der Europäischen Union (EU), Josep Borrell, die Souveränität des Volkes zu respektieren und anzuerkennen, dass Nicolás Maduro der vom venezolanischen Volk gewählte Präsident und nicht die Marionette Guaidó ist.“

Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments behauptete, der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro habe das symbolische Schwert von Bolívar geerbt.

Er warnte auch, Venezuela werde als „eine Art Labor für Grausamkeitstests für alle Formen schmutziger Kriegsführung“ verwendet. Es wird eine Form der mittelalterlichen Belagerung versucht, die es Schiffen oder Flugzeugen nicht erlaubt, mit den lebensnotwendigen Mitteln zu landen“ für die venezolanische Bevölkerung.

„Obwohl das Imperium weiter angreift und weiterhin versucht, den Willen des venezolanischen Volkes zu verdrehen, ist es sich bewusst, dass dieser Kampf verloren ist“, sagte Pineda. „Es öffnet sich eine Zeit, in der sie die Realität akzeptieren müssen.“

Venezuela ist ein nationales politisches Thema in Spanien. „In den letzten zwei Jahrzehnten gab es in drei Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments immer einen Antrag zu Venezuela“, erinnerte sich der Europaabgeordnete.

mit freundlicher Genehmigung von Alba Ciudad.

( Alba Ciudad )

Übersetzung: Orinoco Tribune

