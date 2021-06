Die spanische Außenministerin kritisiert Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua. Die nicaraguanische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Spanien solle sich mit der eigenen Geschichte beschäftigen – mit der Conquista und der Unterdrückung der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.

weiterlesen hier:



https://de.rt.com/amerika/119892-nicaraguas-aussenminister-spanien-herrschaft/



