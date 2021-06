Warum das US-Biolabor Fort Detrick zur weltweiten Rückverfolgung von Covid-19 untersucht werden sollte (globaltimes.cn)

https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227219.shtml

Die Labor-Leak-Theorie, dass COVID-19 aus einem Labor durchgesickert ist, hat seit Anfang dieses Jahres erneut für Aufsehen gesorgt, Monate nachdem der Streit von einer überwältigenden Zahl von Wissenschaftlern in den Mülleimer der Verschwörungstheorien geworfen wurde.

Beobachter fanden heraus, dass es nur dann komplizierter wird, wenn die Ursprünge des Coronavirus – ein ohnehin schon schwieriges wissenschaftliches Thema – in politische Manipulationstricks verstrickt sind. Die Global Times hat mehr als 8.000 Nachrichtenberichte im Zusammenhang mit der Labor-Leak-Theorie durchgesehen und festgestellt, dass bis zu 60 Prozent der Berichterstattung allein aus den USA stammten.

Es ist erwähnenswert, dass viele Medien in der von den USA geführten westlichen Welt, die die Labor-Leak-Theorie hochgespielt haben, nur bereit sind, sich auf die chinesischen Labors zu konzentrieren, obwohl sie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gründlich untersucht wurden, während sie sich umdrehen ein Auge zugedrückt gegenüber den verdächtigeren amerikanischen biologischen Forschungsinstituten, wie dem berüchtigten medizinischen Forschungsinstitut der US-Armee für Infektionskrankheiten (USAMRIID) in Fort Detrick, Maryland.

Das USAMRIID wurde 2019 nach einer Inspektion des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vorübergehend geschlossen. Obwohl dieses mysteriöse Labor den Grund für die Schließung als „laufende Infrastrukturprobleme bei der Abwasserdekontamination“ angab, war die Erklärung nicht überzeugend genug. Die Global Times stellte fest, dass das Versagen des Labors, Giftstoffe zu kontrollieren, die mit der Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen verbundenen Institutionen in den USA alarmiert zu haben schien.Wiederaufleben der Laborlecktheorie

Eine gemeinsame Studie zu den Ursprüngen von COVID-19 durch chinesische Experten und die WHO im März wies die Verschwörungstheorie des „Laborlecks“ zurück. Weitere Beweise deuteten darauf hin, dass das Virus wahrscheinlich über ein anderes Zwischentier von Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen war und es „äußerst unwahrscheinlich“ war, dass es aus einem Labor durchgesickert war, heißt es in dem Studienbericht.

Nichtsdestotrotz ist die Laborlecktheorie nicht verschwunden; Stattdessen wurde sie vor allem seit Anfang Mai von einigen US-Politikern und Medien weitgehend als „plausible Wissenschaft“ beworben. In einem am 5. Mai im Bulletin of the Atomic Scientists veröffentlichten Artikel behauptete der Wissenschaftsautor Nicholas Wade, dass „Befürworter der Laborflucht alle verfügbaren Fakten über SARS2 erheblich leichter erklären können als diejenigen, die die natürliche Entstehung befürworten.“

Tage später berichtete das Wall Street Journal am 23. Mai, dass drei Forscher des Wuhan Institute of Virology (WIV) „im November 2019 so krank wurden, dass sie eine Krankenhausbehandlung aufsuchten“ und sie „Symptome hatten, die sowohl mit Covid-19 als auch mit üblichen saisonalen Symptomen vereinbar sind“. Erkrankung.“ Der WSJ-Bericht zitierte einen „zuvor nicht veröffentlichten US-Geheimdienstbericht“.

Mai erklärte Präsident Biden, er habe den US-Geheimdiensten befohlen, ihre Bemühungen zur Untersuchung der Ursprünge von COVID-19 zu „verdoppeln“. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, behauptete am 20. Juni sogar, China werde einer „Isolation in der internationalen Gemeinschaft“ ausgesetzt sein, wenn es nicht mit einer weiteren Untersuchung des Ursprungs der COVID-19-Pandemie kooperiere, berichtete Bloomberg an diesem Tag. Forschungspersonal arbeitet am 26. September 2002 im Biolevel-4-Labor des USAMRIID in Fort Detrick. Foto: AFP

Der Druck von Politikern und Medien scheint einige maßgebliche Mediziner in den USA betroffen zu haben, darunter den Direktor des US-amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Anthony Fauci. Nachdem Rand Paul, ein Republikaner im Senat, Fauci am 11. Mai beschuldigt hatte, dem Wuhan-Labor bei der „Erzeugung“ des Virus geholfen zu haben, bestritt Fauci die Anschuldigung nachdrücklich, sagte aber, er sei „voll und ganz für jede weitere Untersuchung der Vorgänge in China“. .“

Diese plötzliche Einstellungsänderung einiger US-Experten sei auf den politischen Druck zurückzuführen, den sie erhalten haben, sagte ein chinesischer Virologe der Global Times. „Westliche Medien stellen den Experten gerne irreführende Fragen wie ‚Ist (Laborleck) absolut unmöglich?‘“, sagte der Virologe, der Anonymität beantragte.

Für Experten sei es sehr schwierig, eine solche Frage zu beantworten, da die Möglichkeit, wenn auch sehr wenig, noch bestehe, sagte der Virologe. „Alles, was sie sagen können, ist, es ist möglich“, sagte er der Global Times. Tatsächlich fügen die meisten Experten nach „es ist möglich“ normalerweise „aber es ist sehr unwahrscheinlich“ hinzu, aber die Medien präsentieren nur den Teil, der ihre eigene Voreingenommenheit bestätigt, sagte er.

Big Data zeigt, dass die USA die Erzählung der COVID-19-Laborleck-Theorie vorantreiben. Von den 8.594 Nachrichtenmeldungen im Zusammenhang mit „Laborlecks“, die die Datenbank GDELT seit 2020 gesammelt hat, stammten 5.079 aus den USA, was 59 Prozent ausmacht. Nach den USA folgten Großbritannien (611 Stück) und Australien (597 Stück). Fast die gesamte Berichterstattung zielte auf das WIV-Labor ab.

Während sich die USA ausschließlich auf chinesische Labore konzentrieren, achten die USA selten auf die Fehler in ihren eigenen inländischen Labors, von denen einige sogar schon vorher Viren-Unfälle ausgelöst haben. Laut einem Artikel von ProPublica vom August 2020, einer unabhängigen Nachrichtenredaktion, die investigativen Journalismus produziert, hat die University of North Carolina in Chapel Hill zwischen Januar 2015 und Juni 2020 den Sicherheitsbeamten der National Institutes of Health 28 Laborvorfälle mit genetisch veränderten Organismen gemeldet. Sechs der Vorfälle betrafen verschiedene Arten von im Labor hergestellten Coronaviren“, sagte ProPublica in dem Artikel. „Viele wurden entwickelt, um die Untersuchung des Virus an Mäusen zu ermöglichen.“

Seltsamerweise haben nur sehr wenige US-Mainstream-Medien die Frage aufgeworfen, ob die Möglichkeit besteht, dass COVID-19 aus US-Labors durchgesickert ist, sagte der chinesische Virologe. „Sie wagen es nicht, das zu fragen“, sagte er.

In einem Artikel, der am 27. Mai auf der unabhängigen politischen Blog-Site Moon of Alabama veröffentlicht wurde, wies der Autor darauf hin, dass der Hype einiger Westler über die Verschwörung des Wuhan-Laborlecks dem Trick der USA ähnelt, den Irakkrieg 2002 voranzutreiben – die USA – behauptete, „Saddam Hussein wird bald Atomwaffen haben“, was „offensichtlicher Unsinn“ sei, sagte der Autor.

„Die ‚Labor-Leak‘-Theorie ähnelt der Behauptung von Massenvernichtungswaffen – beweisfreie Spekulationen, die lange von einer neokonservativ ausgerichteten Regierung gefördert wurden, die dem fraglichen ‚schuldigen‘ Land äußerst feindselig gegenüberstand“, sagte der Autor.

Bei der Laborlecktheorie geht es daher „nicht nur um eine unplausible, beweisfreie Geschichte über eine SARS-CoV-2-Laborflucht“, bemerkte der Autor. „Es ist eine Kampagne, die gestartet wurde, um China als Feind der Menschheit darzustellen.“Internationale Bedenken bezüglich US-Biolabors

Die USA haben viele Biolabore in 25 Ländern und Regionen im Nahen Osten, Afrika, Südostasien und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, davon allein 16 in der Ukraine. In einigen dieser Labors gab es laut Medienberichten massive Ausbrüche von Masern und anderen gefährlichen Infektionskrankheiten. Außenansicht des Biolevel-3- und Bio-Level-4-Labors am USAMRIID in Fort Detrick am 26. September 2002. Foto: AFP

Die internationale Gemeinschaft hat häufig ihre Besorgnis über die biologischen Militarisierungsaktivitäten der USA in anderen Ländern geäußert.

Im Oktober 2020 sagte der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats Russlands, Dmitri Medwedew, dass die US-Forschungsaktivitäten in Biolabors in Mitgliedern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten große Besorgnis ausgelöst haben. Die USA bauen in diesen Ländern nicht nur Biolabore, sondern versuchen dies auch an anderen Orten der Welt. Allerdings mangelt es ihrer Forschung an Transparenz und widerspricht den Regeln der internationalen Gemeinschaft und internationaler Organisationen.

Anatoly Tsyganok, korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Militärwissenschaften und außerordentlicher Professor der Fakultät für Weltpolitik an der Lomonossow-Universität Moskau, sagte der Global Times, dass der US-Kongress biologische und bakteriologische Waffentests auf US-Territorium untersagt. Er sagte, dass das US-Militär in Georgien Tests von biologischen und bakteriologischen Waffen durchführte und durchführe.

Dies geschieht unter dem Vorwand, kranke Menschen mit verschiedenen therapeutischen Impfstoffen zu versorgen, die vom US-Militär und amerikanischen privaten Auftragnehmern am Richard Lugar Center for Public Health Research durchgeführt werden, sagte Tsyganok. Ähnliche Tests wurden von verschiedenen Medien veröffentlicht.

Im Dezember 2015 starben 30 Patienten des Forschungszentrums, die wegen Hepatitis C behandelt wurden. 24 von ihnen starben am selben Tag, und ihre Todesursache wurde laut Tsyganok und der russischen Nachrichtenagentur als „unbekannt“ aufgeführt.

Bewohner der Nachbarschaften um diese Labore klagen oft über gesundheitliche Probleme.

Die bulgarische Journalistin Dilyana Gaytandzhieva veröffentlichte Anfang 2018 eine Geschichte über das Zentrum von Lugar. In ihren Interviews für den Bericht klagten die meisten Bewohner, die in der Nähe der Labors wohnten, über Kopfschmerzen, Übelkeit und Bluthochdruck. Sie sagten auch, dass schwarzer Rauch aus dem Labor kam.

USA Today berichtete, dass es seit 2003 in US-amerikanischen Biolabors im In- und Ausland Hunderte von Vorfällen mit versehentlichem Kontakt mit tödlichen Krankheitserregern gegeben habe. Dies kann dazu führen, dass die direkten Kontaktpersonen infiziert werden, die dann das Virus auf Gemeinden verbreiten und eine Epidemie auslösen können.

Armais Kamalov, Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, sagte Anfang Juni in einem Interview mit TASS, dass die Entwicklung gentechnisch veränderter Viren als biologische Waffen weltweit dem gleichen Verbot unterliegen sollte wie das Testen von Atomwaffen. Als Referenz nannte er US-Labors in Georgien und Armenien.

„Es gibt viele Labore, die heute vom US-Verteidigungsministerium finanziert werden. Es ist kein Geheimnis, dass sie sich in Georgien, Armenien und anderen Republiken befinden. Ich verstehe nicht, was sie dort tun“, sagte er. Was war im Juli 2019 passiert?

Die schrecklichen Sicherheitsdaten amerikanischer biologischer Labore auf der ganzen Welt zeigen die Möglichkeit, dass ein Virus aus einem amerikanischen Labor entweicht. Viele weisen auf die Schließung des Labors in Fort Detrick im Juli 2019 hin.

Im Juli 2019, sechs Monate bevor die USA ihren ersten COVID-19-Fall meldeten, wurde das Armeelabor in Fort Detrick, das tödliches infektiöses Material wie Ebola und Pocken untersucht, geschlossen, nachdem die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten eine Unterlassungserklärung ausgesprochen hatten Auftrag. CDC-Beamte weigerten sich, weitere Informationen zu veröffentlichen, nachdem sie „Gründe der nationalen Sicherheit“ genannt hatten.

Das USAMRIID in Fort Detrick sagte im August 2019, dass die Abschaltung darauf zurückzuführen sei, dass das Zentrum nicht über „ausreichende Systeme zur Dekontamination von Abwasser“ aus seinen Hochsicherheitslabors verfüge, berichtete die New York Times.

Was genau ist im Sommer 2019 in Fort Detrick passiert? Einige US-Medien wandten sich zuvor an CDC, um Antworten zu erhalten, aber viele wichtige Inhalte des Berichts wurden redigiert.

Anfang Juni erhielt ein in Virginia ansässiger Twitter-Nutzer die CDC-Dokumente zur Inspektion des Fort Detrick im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA). Global Times stellte fest, dass die meisten Dokumente E-Mails zwischen CDC-Beamten verschiedener Abteilungen und USAMRIID von 2018 bis 2019 waren. Obwohl einige der E-Mails von einem ABC-nahen Fernsehsender in Washington behandelt wurden, erregte der Bericht nicht viel Aufmerksamkeit.

Die E-Mails deckten während der Inspektionen der CDC im Jahr 2019 mehrere Verstöße im Labor von Fort Detrick auf, von denen vier als schwerwiegende Verstöße eingestuft wurden.

Einer dieser schwerwiegenden Verstöße, sagte die CDC, war ein Inspektor, der einen Raum mehrmals ohne den erforderlichen Atemschutz betrat, während andere Personen in diesem Raum Verfahren mit einem nicht-menschlichen Primaten auf einem Obduktionstisch durchführten.

Diese Abweichung von den Verfahren der Entität führte zu einer berufsbedingten Exposition der Atemwege gegenüber ausgewählten Wirkstoffaerosolen, sagte die CDC.

In einem weiteren schwerwiegenden Verstoß sagte die CDC, das USAMRIID habe „systematisch versäumt, die Umsetzung von Biosicherheits- und Eindämmungsverfahren sicherzustellen, die den Risiken im Zusammenhang mit der Arbeit mit ausgewählten Wirkstoffen und Toxinen angemessen sind“.

Zu weiteren Verstößen gehörte das Fehlen einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft, bei der Abfälle nicht in einem haltbaren auslaufsicheren Behälter transportiert wurden, was zu Verschüttungen oder Undichtigkeiten führen kann.

Aus den CDC-Dokumenten geht hervor, dass USAMRIID ein Sorgeschreiben versandt hat, das 2019 zu einer vorübergehenden Schließung des Labors in Fort Detrick führte.

In einer E-Mail vom 12. Juli 2019 teilte die CDC mit, dass das USAMRIID am 1. Juli und 11. Juli 2019 zwei Verstöße gegen die Eindämmung gemeldet habe, und dies zeige ein „Versäumnis von USAMRIID, Eindämmungsverfahren zu implementieren und aufrechtzuerhalten, die ausreichen, um ausgewählte Wirkstoffe oder erzeugte Toxine einzudämmen“. durch BSL-3 und BSL-4 Laborbetriebe.“

„USAMRIID muss mit sofortiger Wirkung alle Arbeiten mit ausgewählten Wirkstoffen und Toxinen in registrierten Laborbereichen einstellen, bis die Ursachenforschung für jeden Vorfall durchgeführt und die Ergebnisse der FSAP zur Überprüfung vorgelegt wurden“, sagte die CDC.

Das FSAP (Federal Select Agent Program) besteht gemeinsam aus der Abteilung für ausgewählte Wirkstoffe und Toxine des Centers for Disease Control and Prevention und der Abteilung für landwirtschaftliche ausgewählte Wirkstoffe und Toxine des Tier- und Pflanzengesundheitsinspektionsdienstes. Das Programm überwacht den Besitz, die Verwendung und den Transfer von biologischen Selektionsmitteln und Toxinen, die das Potenzial haben, eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit, die Tier- oder Pflanzengesundheit oder für Tier- oder Pflanzenprodukte zu verursachen. Häufige Beispiele für ausgewählte Wirkstoffe und Toxine sind die Organismen, die Milzbrand, Pocken und die Beulenpest verursachen.

Drei Tage später antwortete das Fort Detrick auf die E-Mail, dass es Nachrichten als Reaktion auf die sofortige Aktion übermittelt habe, die jedoch absichtlich ausgelöscht wurden.

Die Nachricht wurde von einem Direktor für Strategische Studien (Abwehr von Massenvernichtungswaffen) am USAMRIID eingereicht, dessen Name ebenfalls ausgelöscht wurde.

In der im August 2019 veröffentlichten öffentlichen Erklärung von Fort Detrick heißt es, dass die Abschaltung auf Probleme bei der Dekontaminierung von Abwasser zurückzuführen sei. Es ist jedoch nicht klar, ob die Aussage mit den Inspektionsergebnissen der CDC übereinstimmt.

Das Management solcher High-Level-Labors muss im Allgemeinen mit regelmäßigen Inspektionen sehr streng sein. Verschiedene Systeme sollten in der Lage sein, sicherzustellen, dass keine potenziellen Risiken auftreten können, und es sollte sicherlich nicht zu Geräteausfällen und Abwasserleckagen kommen, sagte ein chinesischer Wissenschaftler des WHO-China-Teams zur Rückverfolgung von Viren, der Anonymität beantragte, gegenüber der Global Times.

Die Abwasserprobleme haben große Lücken in der Verwaltung des Labors in Fort Detrick aufgedeckt, und man muss sich fragen, was noch mit dem schlecht verwalteten Abwasser durchgesickert ist.

„Einige hochpathogene Krankheitserreger wurden wahrscheinlich im Labor freigesetzt. Und das US-Militär hat der Öffentlichkeit nie erzählt, was sie taten“, sagte der Wissenschaftler.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Forscher in Fort Detrick versehentlich infiziert wurden, aber keine offensichtlichen Symptome zeigten. Auf diese Weise hätten sie das Virus nach außen tragen können, sagte der Wissenschaftler.

„Unter den Umständen ohne offensichtliche Symptome wussten 9 von 10 Personen möglicherweise nicht, dass sie infiziert waren, und es ist möglich, dass mehr als 90 Prozent der Übertragungswege verloren waren, als das Virus endlich entdeckt wurde des Virusursprungs ist schwierig durchzuführen“, sagte er und stellte fest, dass nur eine serologische Untersuchung im großen Maßstab einige der frühen Infektionen finden könnte.Warum nicht das Labor von Fort Detrick eröffnen?

Mehrere Virologen und Analysten, die von der Global Times interviewt wurden, forderten das Labor in Fort Detrick auf, seine Türen für eine internationale Untersuchung zu öffnen, da internationale Experten bereits das Wuhan Institute of Virology besucht haben.

Viele westliche Politiker und Medien machten Wuhan für die Pandemie verantwortlich und sagten, Wuhan sei der Ort, an dem das Virus zum ersten Mal entdeckt wurde und woher das Virus stammt, obwohl immer mehr Beweise dafür vorliegen, dass dies nicht der Fall ist.

In einem aktuellen Beispiel im Juni fand eine Forschungsstudie des All of Us Research Program des National Institutes of Health bereits im Dezember 2019, Wochen vor der ersten dokumentierten Infektion im Land, Hinweise auf COVID-19-Infektionen in den USA.

Wuhan verzeichnete am 8. Dezember 2019 die frühesten COVID-19-Symptome eines Patienten.

Auf die Bitte um weitere Details zur Studie sagte ein Medienvertreter des All of Us Research Program der Global Times, dass das Programm aus den bereits veröffentlichten Informationen „nichts mehr hinzuzufügen hat“.

Warum das Virus zum ersten Mal in Wuhan entdeckt wurde, sagte der anonyme Wissenschaftler, dass das Virus in einem frühen Stadium schwer zu erkennen sei, insbesondere im Herbst und Winter mit mehr Erkältungsfällen. Und es würde nicht auffallen, bis eine große Anzahl von Menschen infiziert wäre. Das sei im dicht besiedelten Wuhan passiert, sagte der Wissenschaftler.

Chinas öffentliches Gesundheitssystem sei insbesondere nach dem SARS-Ausbruch im Jahr 2003 sehr sensibel, dies sei jedoch im Ausland nicht immer der Fall, insbesondere wenn die Bevölkerungsdichte gering sei und sich das Virus nicht so schnell ausbreite, sagte der Experte.

„Das neuartige Coronavirus wurde erstmals von drei chinesischen Unternehmen gleichzeitig entdeckt. Es ist sehr einfach, diese Dinge zu erkennen, und China hat viele solcher Drittunternehmen mit starker medizinischer Erkennungsfähigkeit“, sagte er.

Ohne jetzt an anderer Stelle auf frühere Serumproben zurückzugreifen, wird es schwierig sein, die Quelle des Virus zu finden. Die retrospektiven Studien, die in China durchgeführt wurden, haben keine Beweise gefunden. Es sei wichtig für die Welt, jetzt zusammenzuarbeiten, um die Beweise zu sortieren und bei Bedarf frühe serologische Untersuchungen durchzuführen, sagte er.

Zeng Guang, ehemaliger Chefepidemiologe des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, sagte der Global Times, dass ein Laborleck leicht zu identifizieren sei, da Infektionen zwangsläufig Anzeichen zeigen, sei es ein Betriebsproblem oder eine Infektion eines Laborpersonals.

Die WHO-Experten bewerteten die Laborleck-Hypothese bei ihrem Besuch in Wuhan und fanden keine Beweise, und die Spekulationen über die Möglichkeit in einem Wuhan-Labor sollten inzwischen beendet sein. In der Zwischenzeit sollten wir andere Hypothesen wie andere Labore auf der ganzen Welt in Frage stellen, sagte Zeng.

Zeng sagte, die USA hätten Angst vor der Inspektion durch die WHO, so wie es in China der Fall war, sagte Zeng.

Die USA, das einzige Land, das die Einrichtung eines Verifizierungsmechanismus für das Übereinkommen über biologische Waffen (BWC) behindert, habe systematische Probleme, sagte Zeng und fügte hinzu, dass die USA befürchten, dass die Untersuchung in ihren Labors dazu führen würde, dass mehr Schmutz ausgegraben wird.Xia Wenxin hat zu dieser Geschichte beigetragen

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related