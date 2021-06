Peru: Nach Putschaufruf wird jetzt gegen über 60 Ex-Offiziere ermittelt (telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Peru-Over-60-Ex-Officers-Under-Investigation-After-Coup-Call-20210627-0004.html

In einem Brief wiederholten ehemalige Offiziere der Armee die unbegründeten Anschuldigungen des rechtsgerichteten Kandidaten Keiko Fujimori des Wahlbetrugs in der Stichwahl vom 6. Juni.

Am Sonntag leitete die peruanische Generalstaatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen über 60 ehemalige hochrangige Offiziere der Streitkräfte wegen angeblicher Rebellion, Volksverhetzung und Verschwörung ein, da sie einen Putsch forderten, um die Amtseinführung des linken gewählten Präsidenten Pero Castillo zu verhindern.

Die Staatsanwälte haben 30 Tage Zeit, um ein Verfahren gegen mindestens 23 pensionierte Armeegeneräle, 22 pensionierte Navy-Vizeadmirale und 18 pensionierte Luftwaffengeneräle zu erstellen.

Unter den Angeklagten sind der ehemalige Diktator Francisco Morales (1975-1980), der Ex-Premierminister Walter Martos sowie die Kongressabgeordneten Jorge Montoya und Jose Cuento.

Der Generalstaatsanwalt forderte den Staatsanwalt des Verteidigungsministeriums auf, das Verfahren zu beschleunigen und die Aussagen der Angeklagten so schnell wie möglich zu sammeln.

In einem Brief wiederholten ehemalige Offiziere der Armee die unbegründeten Betrugsvorwürfe des rechten Kandidaten Keiko Fujimori und forderten einen Putsch als Lösung der Wahlkrise des Landes.

Fujimori und die Unterzeichner des Briefes missachteten die nationalen Wahlbehörden und die Berichte internationaler Beobachter, die Wahlbetrug oder erhebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stichwahl der Präsidentschaftswahlen am 6. Juni verwarfen.

Nachdem der Brief veröffentlicht wurde, verurteilte Perus Interimspräsident Francisco Sagasti den Schritt als Angriff auf die Demokratie und ratifizierte gleichzeitig die Neutralität der Streitkräfte.

