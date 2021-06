Fujimori fordert internationale Prüfung des Wahlergebnisses in Peru (Kawsachun News)

Die rechtsextreme Kandidatin Keiko Fujimori weigert sich weiterhin, das Ergebnis der peruanischen Präsidentschaftswahl zu akzeptieren, bei der der Linke Pedro Castillo Fujimori mit einem Vorsprung von 44.000 Stimmen besiegte. Die unterlegene Kandidatin hat eine Reihe von Berufungen eingereicht, die abgelehnt wurden, und fordert nun eine „internationale Prüfung“ der Abstimmung.

Fujimori hat den Antrag heute in einem Brief an Interimspräsident Francisco Sagasti eingereicht. Gegenüber der Presse sagte sie: „Ich glaube, dass mit dieser Bitte allen Bürgern die Gewissheit garantiert wird, dass endlich der Volkswille respektiert wird.“

Eine ähnliche Taktik wurde von der bolivianischen Opposition im Jahr 2019 angewendet, als die OAS eine Prüfung veröffentlichte, in der mögliche Unregelmäßigkeiten bei den vom damaligen Präsidenten Evo Morales gewonnenen Wahlen behauptet wurden. Der Bericht diente dazu, die Flammen der rechten Gewalt auf den Straßen zu schüren und bot damit dem Militär die Möglichkeit, einzugreifen und Evos Rücktritt zu erzwingen.

Die im OAS-Audit erhobenen Vorwürfe wurden durch zahlreiche internationale Studien, darunter eine Analyse von MIT-Statistikern des Center for Economic and Policy Research (CEPR), schnell entlarvt . Bei der Prüfung wurden schwerwiegende statistische Mängel festgestellt und eine Reihe von falschen Annahmen getroffen, wie beispielsweise Zweifel an der Legitimität von Abstimmungen auf dem Land, die Evo Morales erdrutschartige Siege bescherten.

Der Schritt scheint auch darauf abzuzielen, das Nationale Wahlgericht (JNE) weiter davon abzuhalten, Castillo während der Prüfung zum Sieger zu erklären. Eine Verzögerung der Ankündigung könnte der Rechtsextremen dabei helfen, Castillos Sieg zu annullieren.

Wenn Castillo aufgrund von Verzögerungen und Manövern dieser Art nicht vor dem 28. Juli vom JNE zum Präsidenten ernannt wird, sieht das Gesetz vor, dass der Kongress zusammentreten muss, um einen Präsidenten zu wählen. Rechte Kräfte verfügen derzeit über eine Mehrheit in der Legislative und könnten eine eigene Wahl treffen und Neuwahlen fordern.

Die Berufungsanträge haben die Ankündigung bereits verzögert, und eine weitere Verzögerung wurde durch den Rücktritt von Fujimoris Verbündetem in der JNE, Luis Arce Cordova, der am 23. Juni zurückgetreten ist, erzwungen. Sein Rücktritt bedeutete, dass das Gericht nicht mehr beschlussfähig war und daher nicht einberufen werden konnte, um Castillos Sieg zu bestätigen.

Der Gesetzgeber von Peru Libre, Guillermo Bermejo, hat diese Manöver als Putschversuch bezeichnet und sagte: „Es ist wirklich ernst, was in der JNE passiert. Die Mafia will mehr Instabilität erzeugen und einen Putsch anzetteln. Das Volk wird ihnen sagen: Sie werden nicht passieren! Alle müssen mobilisieren!“

