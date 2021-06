US-Luftwaffe und US-Marines haben Okinawas Wasser und Fische mit massiven Freisetzungen von PFAS vergiftet. Jetzt ist die Armee an der Reihe. (World Beyond War)

von Pat Elder, World BEYOND War, 23. Juni 2021

Das rote „X“ zeigt „Orte, an denen vermutlich Löschwasser geflossen ist, das fluororganische Verbindungen (PFAS) enthält “. Die oben mit vier Zeichen markierte Stelle ist „Tengan Pier“.

Am 10. Juni 2021 wurden laut Ryukyu Shimpo, einer Nachrichtenagentur aus Okinawa, versehentlich 2.400 Liter „Brandbekämpfungswasser“ mit PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) aus dem Öllager der US-Armee in Uruma City und anderen nahe gelegenen Orten freigesetzt . Das Okinawa-Verteidigungsbüro sagte, die giftigen Materialien seien aufgrund des starken Regens aus der Basis geflossen. Die Konzentration von PFAS in der Freisetzung ist unbekannt, während die Armee keine Angaben macht. Es wird angenommen, dass die Verschüttung in den Tengan River und das Meer geflossen ist.

Bei früheren Untersuchungen der Präfektur wurde festgestellt, dass der Tengan River hohe Konzentrationen von PFAS aufweist. Giftige Freisetzungen giftiger Chemikalien durch das US-Militär sind in Okinawa an der Tagesordnung.

Überlegen Sie, wie die neueste Verschüttung in der Okinawa-Presse behandelt wird:

„Am Abend des 11. Juni meldete das Verteidigungsbüro den Vorfall der Präfekturregierung, Uruma City, Kanatake Town und den betroffenen Fischerkooperativen und forderte die US-Seite auf, das Sicherheitsmanagement zu gewährleisten, eine Wiederholung zu verhindern und den Vorfall umgehend zu melden. Das Außenministerium hat der US-Seite am 11. Juni sein Bedauern mitgeteilt. Das Verteidigungsbüro, die Stadtregierung und die Polizei der Präfektur bestätigten die Fundstelle. Ryuko Shimpo hat sich beim US-Militär nach den Details des Vorfalls erkundigt, aber bis zum 11. Juni um 22 Uhr gab es keine Antwort.“

Wenn die Armee antwortet, wissen wir, was sie wahrscheinlich sagen wird. Sie werden sagen, dass sie sich Sorgen um die Gesundheit und Sicherheit der Okinawaner machen und sich dafür einsetzen, das Sicherheitsmanagement zu gewährleisten und sicherzustellen, dass es nicht zu Wiederholungen kommt. Das wird das Ende der Geschichte sein. Kümmere dich darum, Okinawa.

Okinawaner sind japanische Staatsbürger zweiter Klasse. Die japanische Regierung hat wiederholt gezeigt, dass sie sich angesichts der wiederholten Freisetzung von Giftstoffen aus US-Stützpunkten wenig um die Gesundheit und Sicherheit der Okinawaner kümmert. Obwohl die kleine Insel Okinawa nur 0,6 % der Landmasse Japans ausmacht, befinden sich dort 70 % des Landes, das ausschließlich den US-Streitkräften zur Verfügung steht. Okinawa ist etwa ein Drittel der Größe von Long Island, New York, und verfügt über 32 amerikanische Militäreinrichtungen.

Okinawaner essen viele Fische, die durch exorbitante Mengen an PF O S verseucht sind , einer besonders tödlichen Sorte von PFAS, die von den amerikanischen Stützpunkten in Oberflächengewässer fließt. Aufgrund der hohen Konzentration amerikanischer Militäreinrichtungen herrscht auf der Insel eine Krise. Der Verzehr von Meeresfrüchten ist die Hauptquelle der menschlichen Aufnahme von PFAS.

Die vier oben aufgeführten Arten (von oben nach unten) sind Schwertträger, Pearl Danio, Guppy und Tilapia. (1 Nanogramm pro Gramm, ng/g = 1.000 Teile pro Billion (ppt), so dass der Schwertträger 102.000 ppt enthielt ) Die EPA empfiehlt, PFAS im Trinkwasser auf 70 ppt zu begrenzen.

Futenma

Im Jahr 2020 hat ein Feuerlöschsystem in einem Flugzeughangar der Marine Corps Air Station Futenma eine riesige Menge giftigen Löschschaums freigesetzt. Schäumender Schaum ergoss sich in einen örtlichen Fluss und wolkenartige Schaumklumpen wurden mehr als 30 Meter über dem Boden getrieben und setzten sich auf Wohnspielplätzen und Wohnvierteln ab.

Die Marines genossen ein Barbecue in einem riesigen Hangar, der mit einem obenliegenden Schaumunterdrückungssystem ausgestattet war, das sich offenbar entlud, als Rauch und Hitze entdeckt wurden. Der Gouverneur von Okinawa, Denny Tamaki, sagte: „Ich habe wirklich keine Worte“, als er erfuhr, dass ein Barbecue der Grund für die Freilassung war.

Und was wäre jetzt eine angemessene Reaktion des Gouverneurs? Er könnte zum Beispiel sagen: „Die Amerikaner vergiften uns, während die japanische Regierung bereit ist, das Leben von Okinawa für die nie endende US-Militärpräsenz zu opfern. 1945 ist lange her und seitdem sind wir Opfer. Räum dein Chaos auf, United States Forces Japan, und verschwinde.“

Riesige krebserregende Schaumquasten haben sich in Wohnvierteln in der Nähe der Futenma Marine Corps-Basis in Okinawa niedergelassen

Als er aufgefordert wurde, einen Kommentar abzugeben, teilte David Steele, Kommandant des Luftwaffenstützpunkts Futenma, seine Weisheit mit der okinawanischen Öffentlichkeit. Er teilte ihnen mit, dass „wenn es regnet, wird es nachlassen“. Anscheinend bezog er sich auf die Blasen, nicht auf die Neigung der Schäume, Menschen zu erkranken. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich an derselben Basis im Dezember 2019, als ein Feuerlöschsystem fälschlicherweise den krebserregenden Schaum auslöste.

Anfang 2021 gab die Regierung von Okinawa bekannt, dass das Grundwasser in der Umgebung des Marine Corps-Stützpunkts eine Konzentration von 2.000 ppt PFAS enthielt. Einige US-Bundesstaaten haben Vorschriften, die verbieten, dass Grundwasser mehr als 20 ppt PFAS enthält, aber dies ist Okinawa besetzt.

Ein Bericht des Okinawa-Verteidigungsbüros besagt, dass der Schaum bei Futenma . freigesetzt wird

„hatte fast keine Wirkung auf den Menschen.“ Unterdessen untersuchte die Zeitung Ryukyo Shimpo Flusswasser in der Nähe der Futenma-Basis und fand 247,2 ppt. von PFOS/PFOA im Fluss Uchidomari (blau dargestellt). Meerwasser aus dem Fischereihafen Makiminato (oben links) enthielt 41,0 ng/l der Toxine. Der Fluss hatte 13 Sorten von PFAS, die im wässrigen filmbildenden Schaum des Militärs (AFFF) enthalten sind.

Das schaumige Wasser floss aus Abwasserrohren (rotes x) der Marine Corps Air Station Futenma . Die Landebahn ist rechts abgebildet. Der Uchidomari-Fluss (in Blau) trägt die Giftstoffe nach Makiminato am Ostchinesischen Meer.

Was bedeutet es also, dass das Wasser 247,2 Teile pro Billion PFAS enthält? Es bedeutet, dass Menschen krank werden. Das Wisconsin Department of Natural Resources sagt, dass Oberflächenwasserstände von mehr als 2 ppt eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen. Die PFOS in den Schäumen bioakkumulieren wild in Wasserlebewesen. Die primäre Art und Weise, wie Menschen diese Chemikalien konsumieren, ist der Verzehr von Fisch. Wisconsin hat kürzlich Fischdaten in der Nähe der Truax Air Force Base veröffentlicht, die PFAS-Werte zeigen, die den in Okinawa gemeldeten Konzentrationen bemerkenswert nahe kommen.

Hier geht es um die menschliche Gesundheit und das Ausmaß, in dem Menschen durch den Fisch, den sie essen, vergiftet werden.

Im Jahr 2013 wurden bei einem weiteren Unfall auf dem Luftwaffenstützpunkt Kadena 2.270 Liter Feuerlöschmittel aus einem offenen Hangar in die Gullys gestreut. Ein betrunkener Marine aktivierte das Überkopf-Unterdrückungssystem. Bei dem jüngsten Unfall der Armee wurden 2.400 Liter des giftigen Schaums freigesetzt .

PFAS-geschnürter Schaum füllt die Kadena Air Force Base in Okinawa im Jahr 2013. Ein Teelöffel des Schaums auf diesem Foto könnte das Trinkreservoir einer ganzen Stadt vergiften .

Anfang 2021 berichtete die Regierung von Okinawa, dass das Grundwasser außerhalb der Basis 3.000 ppt enthielt . von PFAS. Grundwasser versickert in Oberflächenwasser, das dann ins Meer fließt. Dieses Zeug verschwindet nicht einfach. Es läuft weiter aus der Basis und die Fische werden vergiftet.

Das Kin Wan Erdöl-, Öl- und Schmiermittellager der Armee in Uruma City grenzt unmittelbar an den Pier, der für die Aufnahme verschiedener Arten von Waffen und Munition verwendet wird. Laut dem Kommandanten von Fleet Operations Okinawa ist „Tengan Pier ein beliebter Off-Base-Spot für Surfer und Schwimmer. Dieser besondere Ort liegt in der Tengan Bay auf der Pazifikseite von Okinawa und bietet eine der höchsten Konzentrationen an Meereslebewesen in dieser Region.“

Das ist einfach gut. Ein Problem: US-Militäraktivitäten bedrohen die anhaltende Gesundheit eben dieses Meereslebens und des Meereslebens der Ozeane. Tatsächlich bedroht der neue Basisbau in Henoko das Ökosystem der Korallenriffe, das erste ausgestorbene Ökosystem der Welt. Nuklearwaffen dürfen wieder in Henoko gelagert werden, falls die Basis jemals fertiggestellt wird.

Kommandant Flotte Aktivitäten Okinawa

Die Marine hat damit gedroht, Military Poisons wegen Verwendung von Marineabzeichen strafrechtlich zu verfolgen

.

Kin Wan empfängt, lagert und gibt alle Flugbenzine, Autobenzine und Dieselkraftstoffe aus, die von den US-Streitkräften auf Okinawa verwendet werden. Es betreibt und unterhält ein 100 Meilen langes Erdölpipelinesystem, das von der Futenma Marine Corps Air Station im Süden der Insel über die Kadena Air Base nach Kin Wan führt.

Dies ist die Aorta des Herzens der amerikanischen Militärpräsenz in Okinawa.

Es ist bekannt, dass Treibstoffdepots des US-Militärs wie dieses auf der ganzen Welt seit den frühen 1970er Jahren riesige Mengen an PFAS-Chemikalien verbraucht haben. Kommerzielle Kraftstoffdepots haben die Verwendung der tödlichen Schäume weitgehend eingestellt und auf ebenso leistungsfähige und umweltfreundliche fluorfreie Schäume umgestellt.

TAKAHASHI Toshio ist ein Umweltaktivist, der neben der Basis des Futenma Marine Corps lebt. Seine Erfahrung im Kampf gegen den Lärmpegel des Luftwaffenstützpunkts liefert eine wertvolle Lektion in der Notwendigkeit, den Amerikanern zu widerstehen, die sein Heimatland ruinieren.

Er ist Sekretär der US Air Base Bombing Lawsuit Group in Futenma. Seit 2002 hilft er bei der Verfolgung einer Sammelklage zur Beendigung der Lärmbelästigung durch US-Militärflugzeuge. Das Gericht hat 2010 und erneut 2020 entschieden, dass der durch den Betrieb von US-Militärflugzeugen verursachte Lärm illegal und über das gesetzlich Vertretbare hinausgeht, dass die japanische Regierung auch für den den Anwohnern entstandenen Schaden verantwortlich ist und die Anwohner finanziell entschädigen muss .

Da die japanische Regierung nicht befugt ist, den Betrieb von US-Militärflugzeugen zu regulieren, wurde Takahashis Appell auf eine „Flight Injunction“ abgelehnt, und die Schäden durch Fluglärm halten unvermindert an. Eine dritte Klage ist derzeit beim Bezirksgericht Okinawa anhängig. Es handelt sich um eine große Sammelklage mit mehr als 5.000 Klägern, die Schadenersatz fordern.

„Nach dem Schaumvorfall in Futenma im April 2020“, erklärte Takahashi,

die japanische Regierung (und die lokale Regierung und Anwohner) waren nicht in der Lage, den Vorfall innerhalb der US-Militärbasis zu untersuchen. Das

US-Japan Status of Forces Agreement oder SOFA gibt den in Japan stationierten US-Streitkräften Vorrang und verhindert, dass die Regierung den Ort der PFAS-Kontamination und die Umstände des Unfalls untersucht.“

Im jüngsten Fall der Armee in Uruma City ist die japanische Regierung (dh die Regierung von Okinawa) ebenfalls nicht in der Lage, die Ursache der Kontamination zu untersuchen.

Takahashi erklärte: „Es hat sich gezeigt, dass eine Kontamination mit PFAS Krebs verursacht und die Entwicklung des Fötus beeinträchtigen und bei kleinen Kindern Krankheiten verursachen kann. Daher ist es wichtig, die Ursache zu untersuchen und die Kontamination zu beseitigen, um das Leben der Bewohner zu schützen und unserer Verantwortung für die Zukunft gerecht zu werden Generationen“.

Takahashi sagt, er habe gehört, dass in den USA Fortschritte gemacht werden, wo das Militär die PFAS-Kontamination untersucht und eine gewisse Verantwortung für die Säuberung übernommen hat. „Dies ist bei im Ausland stationierten US-Truppen nicht der Fall“, argumentiert er. „Solche Doppelstandards sind diskriminierend und respektlos gegenüber den Gastländern und den Regionen, in denen US-Truppen stationiert sind, und können nicht toleriert werden“, sagte er.

Danke an Joseph Essertier, Koordinator Japans für einen World BEYOND War und Assistant Professor am Nagoya Institute of Technology. Joseph half mit Übersetzungen und redaktionellen Kommentaren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related