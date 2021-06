„Sputnik: das Ass im Ärmel“… San Marino ist (fast) Covid-frei / Interview mit Sergio Rabini, Gesundheitsdirektor des Instituts für soziale Sicherheit

https://www.today.it/attualita/san-marino-covid-free.html15 giugno 2021 17:16Andrea Falla GiornalistaL’intervistaSan Marino è (quasi) Covid free: un solo positivo, zero ricoveri e Sputnik per tutti https://www.today.it/attualita/san-marino-covid-free.html

Juni 15, 2021

Das Interview

San Marino ist (fast) Covid-frei: ein Positiver, null Krankenhausaufenthalte und Sputnik für alleDas Land, das innerhalb des italienischen Territoriums liegt, hat bereits die Schwelle für die Herdenimmunität erreicht, das Interview mit Sergio Rabini, Gesundheitsdirektor des Instituts für soziale Sicherheit: “Sputnik ist der Impfstoff von San Marino, wir haben keine schweren Nebenwirkungen. Jetzt geht es wieder los mit dem Impftourismus“.Kein Patient wurde wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert, nur ein Positiver in Heimisolation und drei Personen in Quarantäne. Dies sind die Daten über den Verlauf der Epidemie des Coronavirus in San Marino, die um Mitternacht am 14. Juni insgesamt 5.091 Fälle seit Beginn der Pandemie zählte, davon genau 1 positiver, 90 Todesfälle und 5 Tausend Heilungen. Beruhigende Zahlen, die das kleine Land, das auf italienischem Gebiet liegt, einen Schritt davon entfernt machen, völlig Covid-frei zu sein. In San Marino gibt es nur einen PositivenDie Zahlen, die das Institut für soziale Sicherheit über die Aktualisierung der Covid-19-Infektionen und den Fortschritt der Impfkampagne in San Marino liefert, sind beruhigend, wie der Gesundheitsdirektor des ISS Sergio Rabini erklärt: “Wir haben nur einen positiven Patienten, leider schon seit einiger Zeit aufgrund mehrerer Vorerkrankungen, aber abgesehen von diesem Fall können wir sagen, dass wir Covid-frei sind.Zwischen der ersten und zweiten Welle – so Rabini gegenüber Today.it – hatten wir 5.091 positive Fälle, mit 90 Todesfällen und 5.000 geheilten, mit Ausnahme des letzten Patienten. Auch wir haben einen hohen Preis für die Pandemie bezahlt: Während der Wellen ging unsere epidemiologische Kurve Hand in Hand mit der Italiens, wobei unsere Zahlen mit denen der kritischsten Gebiete übereinstimmten, ohne zu vergessen, dass wir lange Zeit von Regionen in der roten Zone umgeben waren“.Ein schlimmer Moment, den San Marino inzwischen hinter sich gelassen zu haben scheint. In der Woche zwischen dem 7. und 13. Juni wurden 589 Abstriche entnommen: alle lieferten ein negatives Ergebnis, wobei der Positivitätsindex, d. h. das Verhältnis zwischen neuen Positiven und entnommenen Abstrichen, jeden Tag 0,00 % betrug. Impfkampagne erreicht HerdenimmunitätEiner der Faktoren, die zum Ausgang der Pandemie in San Marino, das eine Bevölkerung von fast 34 Tausend Einwohnern hat, beigetragen haben, war zweifellos die Impfkampagne: bis zum 13. Juni wurden 43.506 Dosen verabreicht, von denen 21.783 Personen mit der ersten Dosis und 21.723 mit der zweiten Dosis oder mit der Einzeldosis geimpft wurden. 51,6 % der Geimpften waren weiblich und 48,4 % männlich, während 465 Touristen geimpft wurden. Laut dem Gesundheitsdirektor des Instituts für soziale Sicherheit von San Marino zeigen die heutigen Daten die Wirkung der angewandten Maßnahmen und der Impfkampagne: „Aus dieser Sicht sind wir sehr zufrieden: Wir haben das Ziel von 75% der Geimpften erreicht, sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Dosis. Dies sind wichtige Zahlen, die uns in die Merkmale für die Herden-Immunität fallen lassen. Durchbruch mit dem Sputnik-ImpfstoffWelche Anti-Covid-Impfstoffe wurden verwendet? Kein AstraZeneca, immer noch im Zentrum der Kontroverse: Die Bürger von San Marino wurden mit Pfizer und dem russischen Serum Sputnik V geimpft. Im Einzelnen 18.978 erste Dosen, 18.388 zweite Dosen und 803 Einzeldosen mit dem Impfstoff Sputnik V 2.809 erste Dosen, 2.409 zweite Dosen, 123 Einzeldosen mit dem Impfstoff Comirnaty (Pfizer / BioNTech).In der Tat, wie Rabini wiederholte, war das Ass im Ärmel“ der Impfkampagne das russische Serum: Wir haben nur zwei Impfstoffe verwendet: Pfizer und Sputnik, obwohl letzterer per Definition der Impfstoff der Bürger von San Marino“ geworden ist. Unserer Meinung nach sind sie die besten, die im Umlauf sind, außerdem kamen die Pfizer-Dosen durch ein Memorandum mit Italien zu uns, ein Abkommen, das voll eingehalten wurde, das aber am Anfang einige Probleme hatte, weshalb wir unsere Augen nach Russland richten mussten“.Tatsächlich wurde der Sputnik V-Impfstoff in Italien nicht übernommen, während er in San Marino zur tragenden Säule der Impfkampagne geworden ist: „Fast 90 % der Bevölkerung sind mit Sputnik geimpft worden, aber anfangs hatten wir nicht vor, ihn einzusetzen. Tatsächlich konnten wir im vergangenen Februar, als alle Länder mit der Impfung begonnen hatten, nicht starten, weil aufgrund von Verzögerungen in Italien keine Impfstoffe verfügbar waren, was dann auch uns betraf. In Anbetracht der ausgezeichneten Beziehungen zu Russland haben wir uns daher entschlossen, eine Vereinbarung für das Sputnik-Serum zu treffen: Dank der ersten Dosen, die am 25. Februar letzten Jahres aus Moskau geschickt wurden, konnte San Marino mit seiner Impfkampagne beginnen“.Für die Verwendung der beiden Seren gab es sehr genaue Kriterien: „Fast alle haben Sputnik genommen, außer die Gruppen über 84 und unter 18, für die es nicht getestet wurde. Für diese Bürger wurde Pfizer verabreicht, ebenso wie für jene immungeschwächten Patienten oder solche mit bestimmten Krankheiten, für die der Arzt das US-Serum empfahl.Zu etwaigen Nebenwirkungen versicherte Rabini: „Wir haben keine schwerwiegenden Folgen festgestellt, abgesehen von den klassischsten und kontrollierbaren, die bei allen Impfstoffen gegen Kuhpocken auftreten, wie Fieber, Kopfschmerzen oder Schmerzen im Bereich der Impfung. Der einzige Einzelfall betraf eine Person, die mit einer starken allergischen Reaktion ins Krankenhaus kam, aber nicht im anaphylaktischen Schock. Glücklicherweise hat sich die Situation nach einer Cortison-Antihistamin-Therapie aufgelöst“.

San Marino, jetzt im ImpftourismusAber warum wird Sputnik in Italien nicht eingesetzt? San Marino selbst hat zwei wissenschaftliche Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit des russischen Serums gestartet: „Die erste Studie, die zur Sicherheit, wird mit der Universität Bologna durchgeführt, während die zweite, die zur Wirksamkeit, in Zusammenarbeit mit dem Institut Spallanzani in Rom durchgeführt wird. Die vorläufigen Ergebnisse sind bereits ermutigend – sagte Rabini – außerdem haben wir jetzt eine Strategie für den Impftourismus entwickelt“. Offensichtlich kommen Anfragen aus der ganzen Welt, und wie Rabini erklärt, gibt es nur einen „kleinen Kompromiss“: „Jetzt, wo der Großteil der Arbeiten abgeschlossen ist, haben wir beschlossen, die Wirtschaft des Landes durch Impftourismus zu reaktivieren, und wir erhalten Anfragen aus der ganzen Welt. Das Verfahren ist einfach: Wer nach San Marino kommt, um sich impfen zu lassen, muss mindestens drei Tage in einer lokalen Einrichtung bleiben, sowohl für die erste als auch für die zweite Dosis. Darüber hinaus habe ich beschlossen, einige Maßnahmen zu lockern, ohne sie jedoch ganz zu streichen. Zum Beispiel ist das Tragen einer Maske immer noch Pflicht, aber wir haben keine Ausgangssperre. Es ist klar, weniger strenge Regeln, aber es bedeutet nicht “alle frei““.

Unser Krankenhaus ist Covid-frei – schloss Rabini – ich persönlich habe letzten Monat die Abteilung für die Isolierung von Covid-Patienten geschlossen, die Intensivstation ist leer und die Infektionen sind praktisch null. Null in der letzten Woche, nur drei in den letzten 40 Tagen, alle innerhalb weniger Tage geheilt. Wir sagen dies mit Vorsicht und mit Hoffnung, aber zumindest für uns ist diese Schlacht gewonnen“.

