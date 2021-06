Rede von Axel Plasa, Journalist aus Mexiko – Frente Unido América Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela 26. Juni 2021

Einheitsfront-Rede vom 26. Juni 2021

In den letzten Wochen haben in Lateinamerika und in der Welt wichtige Ereignisse stattgefunden, die den Verlauf der wichtigsten Kämpfe in der internationalen Diplomatie bestimmen könnten. So stimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 23. Juni 2021 über die Resolution ab, die erneut die illegale Wirtschaftsblockade gegen Kuba verurteilt. Und wie es nicht anders sein konnte, war die Unterstützung, die sie erhielt, überwältigend: 184 Länder stimmten dafür, 2 dagegen und 3 enthielten sich. Die beiden Länder, die dagegen gestimmt haben, waren konkret die USA und Israel, und diejenigen, die sich enthalten haben, waren Brasilien, Kolumbien und die Ukraine. Von da an gab es eine einhellige Unterstützung für die Aufhebung dieser Zwangsmaßnahme, die mehr als sechs Jahrzehnte angedauert hat. Kurzum, die beiden Länder, die dagegen gestimmt haben, sind auf der internationalen Bühne eindeutig isoliert, und es ist umso bemerkenswerter, dass sie sich in Bogotá und Brasilia dafür entschieden haben, sich der Stimme zu enthalten. Zwei der drei Länder, die dies taten, sind lateinamerikanisch, nur die Ukraine distanziert sich aktiv von diesem Trend.

Es ist bekannt, dass Resolutionen, die von der Generalversammlung ausgehen, nicht bindend sind, während sie im Sicherheitsrat bindend sind. Dort kann das Vetorecht der ständigen Mitglieder sogar einen im Gesamtplenum gefassten Beschluss rückgängig machen. Und das wird wahrscheinlich auch in diesem Fall geschehen, angesichts der Position der Vereinigten Staaten in der supranationalen Organisation. Dennoch zeigt diese energische Reaktion, wie sehr die einseitige Politik der USA, die nicht nur extraterritorial und illegal ist, von der großen Mehrheit der Nationen in der Welt abgelehnt wird. Aufgrund der unvollkommenen Struktur der UNO – und das zeigt sich weltweit in mehr als einem Fall – kann der imperialistischen und unilateralen Politik Washingtons in der Praxis nicht begegnet werden. Aber es ist ein weiterer Sieg für das kubanische Volk, das dem permanenten Ansturm seit Jahrzehnten mit großer Würde widerstanden hat und dies zweifelsohne auch in Zukunft tun wird.

Erwähnenswert ist auch, dass der kubanische Impfstoff „Abdala“ in der letzten Testphase eine Wirksamkeit von 92,8 Prozent gezeigt hat. Dies eröffnet die Möglichkeit, ihn weltweit als erstklassigen Impfstoff zu fördern und das bestehende Ungleichgewicht in der Verteilung zwischen den Ländern der ersten und dritten Welt zu mildern. Trotz der Blockade ist Kuba weiterhin eine medizinische Macht und kann die Welt mit Impfstoffen und medizinischer Hilfe versorgen, während andere ihren Imperialismus und ihre Zwangsmaßnahmen exportieren.

In Venezuela hingegen wurde am 24. April der zweihundertste Jahrestag der Schlacht von Carabobo gefeiert, die schließlich zur Unabhängigkeit der von Simon Bolivar geführten Republik Großkolumbien führte. Anlässlich der Zweihundertjahrfeier und inmitten der ständigen Angriffe gegen die Bolivarische Republik Venezuela bleibt der Kampfgeist des venezolanischen Volkes intakt und stark gegen äußere und innere Bedrohungen. Mit Sanktionsmaßnahmen gegen sie und Einschränkungen im Außenhandel sowie auf diplomatischer Ebene ist der Kraftakt sicher nicht gering.

Genau in diesem Sinne fand der ALBA-TCP-Gipfel in Caracas statt, an dem Vertreter der Mitgliedsländer der Bolivarischen Allianz für die Völker Unseres Amerikas-TCP (ALBA-TCP) teilnahmen, die dem bolivarischen Geist treu bleiben. Dazu gehören Nicaragua, Kuba, Bolivien, Venezuela und die karibischen Nationen Grenada, St. Kitts und Nevis, Dominica, St. Lucia und St. Vincent und die Grenadinen. Ecuador war Teil dieser Organisation, zog sich aber bereits 2018 unter dem nun ehemaligen Präsidenten Lenin Moreno zurück. ALBA-TCP kann in der Region Lateinamerika und Karibik ein Gegengewicht ersten Ranges zu den Nationen sein, die nach dem sogenannten Washingtoner Konsens handeln.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch erwähnen, dass am vergangenen 21. Juni das neue Andenjahr begonnen hat, was bedeutet, dass wir nach der andinen Chronologie in das Jahr 5529 eingetreten sind. Dieser Tag, der in Bolivien sowie in Peru, Argentinien und Paraguay begangen wird, symbolisiert laut den Aymara „die Wiedergeburt der Sonne“ und wurde auch von Präsident Luis Arce und Vizepräsident David Choquehuanca in Tiwanaku, in La Paz, gefeiert, wo eine heilige Zeremonie abgehalten wurde und der Pachamama Tribut gezollt wurde. Dieses Datum, das schon vor der spanischen Eroberung gefeiert wurde, wurde unter Evo Morales offiziell gemacht und ist seither als „Anden-, Amazonas- und Chaco-Neujahr“ bekannt, da es im gesamten Anden- und Grenzgebiet als Referenz gilt.

Währenddessen hatten Russland und das Vereinigte Königreich eine Konfrontation zwischen ihren Militärschiffen in den Gewässern des Schwarzen Meeres. Am 24. Juni drang die HMS Defender in die russischen Hoheitsgewässer in der Nähe der Halbinsel Krim ein, wie russische Quellen berichten. Daraufhin entschieden sich die russischen Seestreitkräfte, Warnschüsse abzugeben, als das britische Schiff nicht auf die Aufforderung zum Rückzug zu reagieren schien. Am Ende kehrte die HMS in internationale Gewässer zurück, auch wenn sie behauptete, sie käme als unschuldige Passage in ukrainische Hoheitsgewässer. Natürlich wird die ungelöste Frage über die Schifffahrt auf der Halbinsel Krim, aber speziell in der Straße von Kertsch und im Asowschen Meer auch in Zukunft für Schlagzeilen sorgen. Solange die Ukraine ihren Anspruch auf die Halbinsel aufrechterhält, obwohl sie seit 2014 unter der Kontrolle der Russischen Föderation steht, wird dieses Gebiet für die NATO und für die Ukraine ein Krisenherd bleiben, da es sich um ein strategisches Gebiet von höchster militärischer Bedeutung handelt.

Ich werde diese Rede mit einem sehr bedauerlichen Thema beenden, nämlich mit der Gewalt, die in einem wichtigen Teil Mexikos herrscht. Es werden nicht nur regelmäßig weitere Massengräber gefunden, sondern es wurde auch der jüngste Fall des Todes einer mexikanischen Aktivistin, Claudia Uruchurtu, 48 Jahre alt, gemeldet. Die Aktivistin war in Oaxaca, wo sie am 26. März verschwand. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sie Beweise dafür haben, dass sie hingerichtet wurde und nach ihrer Leiche in der Gegend von Nochixitlán, Oaxaca, suchen. Ihr Fall wird untersucht und es wird nach den Verantwortlichen für ihren Tod gesucht. Leider ist dies kein Einzelfall in Mexiko, wo es viel Gewalt von kriminellen Organisationen gibt, aber auch oft von der Polizei und dem Staat selbst ausgeht.

Nieder mit der illegalen Blockade gegen Kuba!

Für ein freies und unabhängiges Amerika!

Es lebe Bolívar und das Große Vaterland!

Hasta la victoria siempre,

Venceremos.

