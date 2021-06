Peru: Zwei weitere Anträge zur Ablehnung des Wahlergebnisses vom 6. Juni von der Justiz zurückgewiesen. (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Peru-Rules-Out-Two-Appeals-To-Reject-June-6-Elections-Results-20210626-0007.html

Die peruanische Justiz hat zwei Berufungen zur Annullierung der Stichwahl der Präsidentschaftswahlen vom 6. Juni abgelehnt, bei der der linke Vertreter des Freien Peru (PL) Pedro Castillo die Führung übernahm.

Limas 11. Verfassungsgericht erklärte die Berufung der ehemaligen Kongressabgeordneten Milagros Tayakama, die sich als Vertreterin der konservativen Partei Popular Force (FP) unter der Führung von Keiko Fujimori präsentierte, für „unzulässig“.

Ebenso lehnte das Zweite Übergangsverfassungsgericht von Lima den Antrag des ehemaligen Justizministers Javier Villa ab, der behauptete, der Wahlprozess sei durch mehrere Akte „beeinträchtigt“ worden.

Obwohl internationale Beobachtungsmissionen jeden Wahlbetrug verworfen haben, standen diese Forderungen für den rechten Kandidaten Fujimori, der bei den Präsidentschaftswahlen am 6. Juni 49,87 Prozent der Stimmen erhielt.

Fujimoris Partei hat verlangt, dass das National Office of Electoral Processes (ONPE) eine beglaubigte Kopie der Wählerlisten aushändigt, die in den Wahltabellen verwendet werden. Eine Petition, die von den Wahlbehörden ausgeschlossen wurde.

Der progressive Vertreter Pedro Castillo erhielt 50,12 Prozent der Stimmen und wurde damit zum gewählten Präsidenten der Anden-Nation; seine Nominierung ist jedoch noch nicht offiziell, da die ONPE weiterhin die umstrittenen Stimmzettel auswertet.

Castillos Unterstützer gingen letzte Woche auf die Straße, um die Volksabstimmung zu verteidigen und haben Streiks angekündigt, falls der Landlehrer nicht im Amt proklamiert wird.

