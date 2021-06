Die Welt sagt Nein zur US-Blockade gegen Kuba (amerika21)

Mit 184 zu 2 hat am Mittwoch eine überwältigende Mehrheit der UN-Generalversammlung die seit 1962 bestehende Blockade der Vereinigten Staaten gegen Kuba verurteilt.

weiterlesen hier: https://amerika21.de/2021/06/251717/un-votum-blockade-2021



