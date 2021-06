Black Alliance for Peace verurteilt den Versuch der USA, den Krieg gegen Afghanistan fortzusetzen, während der afghanische US-Präsident Biden besucht

blackallianceforpeace.com

Während der afghanische Präsident Ashraf Ghani diese Woche in Washington seine Runde macht , widersetzt sich die Schwarze Allianz für den Frieden (BAP) allen Bemühungen, den US-Krieg gegen das afghanische Volk zu verlängern, einschließlich der Bemühungen, die Vereinigten Staaten in irgendeiner Form zu engagieren in Afghanistan.

Während Pentagon-Sprecher John Kirby darauf bestanden hat, dass die Rückzugspläne für den 11. September unverändert bleiben, bezweifelt BAP die Aufrichtigkeit eines vollständigen Rückzugs der USA. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Gespräche in erster Linie um den wahrscheinlichen Zusammenbruch der Regierung in Kabul, die fortgesetzte Operation von US-Spezialeinheiten und Söldnern (oder Auftragnehmern) in Afghanistan sowie um die von den USA zugesagte Unterstützung der türkischen Militärverteidigung drehen werdendes internationalen Flughafens von Kabul, einem Standort, der weiterhin eine wichtige US-Militärhochburg ist, um seine imperiale Präsenz zu unterstützen. Dies würde natürlich gegen das US-Taliban-Abkommen verstoßen, das die Taliban und die Trump-Administration im Februar 2020 unterzeichnet haben.

Basierend auf den Beweisen glaubt BAP, dass die Diskussionspunkte zwischen Ghani und US-Präsident Joe Biden die Zusicherung einer erhöhten materiellen und Söldnerunterstützung für die afghanischen Sicherheitskräfte – die immer noch stark von den Vereinigten Staaten abhängig sind und jetzt gegenüber den Taliban-Truppen schnell an Boden verlieren – und die Evakuierung für Übersetzer, die für die US/NATO-Militärs arbeiteten, erleichtern.

Die Biden-Administration hat öffentlich erklärtdass sie während des Treffens mit Ghani beabsichtigt, „die dauerhafte Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Afghanistan“ und ihr Engagement für die afghanische Regierung hervorzuheben, für die die Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar ausgegeben haben. Aber privat rechnen viele in der herrschenden Klasse der USA mit einem möglichen Zusammenbruch der von den USA unterstützten Regierung, möglicherweise schon Ende des Jahres .

Im April kritisierte BAP Biden den Truppenabzug stammen aus dem vereinbarten 1. Mai bis 11. September als BAP für die Erweiterung hat bereits gesagt , die Wahl zum 20. Jahrestag der 9/11 Angriffe wie die offiziellen Rückzug Datum verewigt die falsche Behauptung , dass die Die Taliban-Regierung war an den Anschlägen vom 11. September 2001 beteiligt.

In den zwei Jahrzehnten des von den USA geführten Krieges gegen Afghanistan sind weit über 100.000 Afghanen gestorben, davon über 47.000 Zivilisten. Die BAP fordert weiterhin, dass die Vereinigten Staaten und die NATO alle ausländischen Truppen und Söldnerfirmen entfernen und alle Aggressionen und Einmischungen in Afghanistan unter Einhaltung des ursprünglichen Doha-Abkommens von 2020 und der Prinzipien der Souveränität gemäß der UN-Charta und dem Völkerrecht beenden . Wir fordern die Vereinigten Staaten auch weiterhin auf, die Menschenrechte des afghanischen Volkes und die Rechte aller kolonisierten Völker auf der ganzen Welt, auch innerhalb ihrer Grenzen, zu respektieren.

