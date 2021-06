Protest gegen Militarisierung und die Entscheidung des Bundestags darüber möglicherweise 4,5 Mrd. Euro für die FCAS-Entwicklung zu bewilligen

Aufgrund großer Anstrengungen ist FCAS Thema in der Gesellschaft, den Medien und der Politik geworden. In den letzten Tagen hat sich ein regelrechtes Feuerwerk kritischer Stimmen entfacht, die fast durchweg mit dem Projekt abrechnen. Interessant dabei ist, dass während vor einigen Tagen noch die Unwirtschaftlichkeit und die Vorteilsnahme durch Frankreich bspw. Benachteiligung der deutschen Industrie in der Kritik dominierten, mittlerweile eine analytische, friedensbewegte Kritik auch seitens der Medien und zum Teil der Politik deutlich zum Ausdruck kommt: Warnungen vor einer Rüstungseskalation, den Gefahren autonomer Kriegsführung, wie Hinweise auf die Notwendigkeit gegenseitiger Abrüstung und internationaler Kooperation und auf zivile Zwecke gerichteter Wissenschaft. Es gibt zahlreiche kluge Artikel.

Das bedeutet vermutlich: Die Verhandlungen auf Regierungsebene mit Spanien und insbesondere Frankreich zur Aushandlung eines Vertrages sind weiter erschwert. Damit wäre auch nicht klar, ob der Vertrag zu FCAS wie geplant in dieser Legislatur, am 1. September unterzeichnet werden kann. Das Datum hat es in sich: Der Beschluss im Haushaltsausschuss wird nun einen Tag nach dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion und dem damit begonnen Völkermord der Wehrmacht in Osteuropa gefällt werden. Die Vertragsunterzeichnung ist am Tag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf Polen und dem Beginn des zweiten Weltkriegs geplant. Auch diese vollkommen unhaltbare Geschichtspolitik verdeutlicht, wie kaputt und brandgefährlich der machtpolitische Aufrüstungskurs und wie dringend eine prinzipielle Umorientierung hin zu Entspannung und Abrüstung ist ist. Der Termin gibt uns die Möglichkeit, hin auf den Antikriegstag auch gegen die Unterzeichnung des Vertrags mobil zu machen und aufzuklären und darauf zu drängen, dass sich die Parteien vor der Wahl zu Kampfdrohnen, FCAS und der Ächtung dieser Waffen positionieren müssen. Wenn ich das Verteidigungsministerium richtig verstehe, müssen veranschlagte Gelder nach der Wahl neu vom Bundestag bestätigt werden, d. h. wir können damit Grundlagen für eine politische Wende nach der Wahl legen. Das gilt für den gesamten Aufrüstungskurs: https://www.bmvg.de/de/aktuelles/entwuerfe-fuer-verteidigungsetat-2022-und-finanzplan-bis-2025-5098128

Unten nur einige der fast durchweg kritischen Artikel der letzten Tage:



https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-06/ruestungsprojekt-fcas-kosten-verteidigungsministerium-eurofighter-luftkampf-widerstand– https://www.nd-aktuell.de/artikel/1153614.ruestungsprojekt-fcas-aufruestungswahn-in-der-kritik.html– https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/haushaltsausschuss-soll-milliarden-fuer-umstrittenes-ruestungsprojekt-freigeben-li.166446– https://www.fr.de/politik/der-wettlauf-des-sisyphos-90817729.html

– https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/wie-autonom-laeuft-der-krieg-der-zukunft– https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/abflug-ins-ungewisse– https://www.fr.de/politik/das-fliegende-billionengrab-90815241.html

