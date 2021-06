Die EU und China: Gefährliche Provokationen – von Erhard Crome (das-blaettchen.de)

Die ursprüngliche Fassung dieses Beitrags war von der Bundestagsfraktion der Linkspartei bestellt und vom Autor fristgemäß geliefert, respektive zum Druck vorbereitet worden. Bei der Schlussredaktion der Publikation wurde der Text entfernt. Ob deshalb, weil die Wortführer der Fraktion sich dem China-Bashing der deutschen politischen Klasse andienen wollen oder weil der Autor nicht mehr erwünscht ist, hatte er doch kürzlich die außenpolitischen Volten des Matthias Höhn als politisch völlig verfehlt kritisiert (Das Blättchen No. 3, 2021), ist hier unbekannt.

Die Redaktion

hier zum Artikel:

https://das-blaettchen.de/2021/06/die-eu-und-china-gefaehrliche-provokationen-57458.html



