Was halten die Peruaner von Fujimoris Manövern nach der Wahl? Die überwältigenden Informationen, die eine Umfrage enthüllt – von Cecilia Gonzalez (actualidad.rt.com)

Die Mehrheit der Peruaner glaubt, dass die Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori das Wahlergebnis nur angefochten hat, um ihre Niederlage gegen Pedro Castillo nicht anzuerkennen, obwohl es keine Beweise für einen Betrug gibt.

Dies zeigt eine Umfrage des Instituts für Peruanische Studien (IEP), die an diesem Dienstag in der Zeitung La República veröffentlicht wurde und sich mit dem Konflikt nach den Wahlen befasste, mit dem Peru nach dem zweiten Wahlgang am 6. Juni konfrontiert ist.

Mit 100 % der Stimmen erhielt Fujimori 49,87 % der Stimmen im Vergleich zu 50,12 % für Castillo, aber die Herausforderungen haben seine offizielle Erklärung als gewählter Präsident verzögert.

Laut der IEP-Umfrage missbilligen 69 %, dass die Tochter des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori die Wahlergebnisse noch nicht akzeptiert hat. In ländlichen Gebieten, wo Castillos Sieg stärker ausfiel als in den Großstädten, stieg die Ablehnung des Kandidaten auf 76%.

Diese Wahrnehmung ist von grundlegender Bedeutung, da Fujimori gerade in den Wahllokalen in ländlichen Regionen die meisten Beschwerden vorgebracht hat, wenn man bedenkt, dass die Wahllokalbeamten Castillo favorisierten.

Auffallend ist auch, dass auch in Lima, der Hauptstadt, in der Fujimori gewonnen hat, 61 % ihren Widerstand gegen eine Niederlage ablehnen. Auf der anderen Seite sind 53 % der Bürger der Meinung, dass ihre Partei, Popular Force, keinerlei Grundlage hat, um die Annullierung der Ergebnisse zu fordern.

So glauben mit überwältigender Mehrheit 66 % der befragten Personen an die Legitimität der Ergebnisse , die Castillo den Sieg bescherten, trotz des minimalen Stimmenunterschieds.

Polarisation

Die Umfrage ist jedoch für Castillo nicht ganz günstig, da 49% seine Reaktion nach den Wahlen ablehnen und ablehnen, dass sie in Lima auf 61% steigt und in ländlichen Gebieten auf 39% sinkt.

Von den Peruanern, die für Castillo gestimmt haben, haben 51% dies getan, weil sie der Meinung waren, dass dies die notwendige Veränderung für das Land bot , während 25% nicht wollten, dass der Fujimorismus an die Macht zurückkehrte, und 14% glaubten, dass sie sich um die kümmern würden, die am wenigsten waren haben. Einer von zehn Peruanern, die sich für ihn entschieden haben, tat dies einfach, weil sie ihm vertrauen.

In Bezug auf Fujimori stimmten 55% für sie, weil sie nicht wollten, dass die Linke oder der Kommunismus das Land regieren ; 20 %, weil es Stabilität und Ordnung gewährleistete, und 14 %, weil es den Wandel bot, den das Land brauchte.

Nach dem zweiten Wahlgang legte der Kandidat vor 36 Sonderwahljurys 943 Berufungen zur Annullierung von Stimmen in Wahllokalen in ländlichen Gebieten ein, mit dem Vorwurf, Wahllokalmitglieder seien imitiert und ihre Unterschriften gefälscht worden.

Die Zeitung La República veröffentlichte jedoch eine umfassende Untersuchung , die ergab, dass in mindestens 50 umstrittenen Abstimmungstabellen die Protokolle mit den Ergebnissen von den Vertretern seiner Partei Fuerza Popular validiert wurden, die die Beschwerden zurückweist.

Kontraste

Während die Nationale Wahljury (JNE) die umstrittenen Tische analysiert, besteht Fujimori darauf, Unregelmäßigkeiten anzuprangern und Castillo fungiert als virtueller Präsident. Am Samstag führten beide massive Events mit ihren Fans durch.

„Wir wissen bereits, was sie getan haben, um die Wahlen zu kippen. Heute müssen wir wissen, wie sie es gemacht haben. Wenn Sie eine Aussage oder einen Beweis dafür haben, wie Peru Libre am Tisch betrogen hat, melden Sie es in Ihren Netzwerken, bringen Sie es den Medien vor oder schicken Sie es uns, damit wir es öffentlich machen“, schrieb die Kandidatin am Montag, obwohl sie keine Beschwerden mehr einreichen kann.

Castillo hat sich in den letzten Tagen der Feier der Massendemonstrationen zur Unterstützung seines Sieges und zur Verteidigung der Abstimmung verschrieben, die sowohl in Lima als auch in anderen Regionen des Landes stattgefunden haben. Er traf sich auch mit Vertretern des peruanischen Gemeindeverbands und des Nationalrats der Dekane der Berufsverbände Perus und versprach sogar, dass er nach seinem Amtsantritt das Ministerium für Wissenschaft und Technologie gründen wird.

Dazu muss er jedoch zunächst auf die Bestätigung seines Wahlsiegs durch die Wahlbehörden warten, für den es noch keine Frist gibt, was die politische Unsicherheit in Peru erhöht.

