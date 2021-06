Peru: Journalist warnt vor Putsch im Stil Boliviens nach der Wahl (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Peru-Journalist-Warns-of-Bolivia-Style-Coup-After-the-Election–20210621-0023.html

Perus elitäre rechte Kräfte hinter der Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori führen eine „politische Propaganda“-Kampagne von Betrugsvorwürfen gegen ihren linken Rivalen Pedro Castillo und erwägen sogar einen Militärputsch, um seinen Aufstieg an die Macht zu blockieren, hat ein lokaler Journalist erklärt.

„Was in Peru passiert, ist, dass wir diese Wahlstrategie der Angst haben, die von den rechten Kräften, den privaten Medien und auch von den Wirtschaftsmächten, die Fujimori unterstützen, gemacht wird… wie Venezuela“, sagte Luis Garate in einem Interview mit Press TV.

Als Warnung vor einem möglichen Putschversuch von Fujimoris militärisch unterstützten ultrarechten Elementen betonte Garate weiter, dass die Bedrohung durch diese rechten Kräfte „darin besteht, dass sie versuchen, diese alternative Realität, die Fake News, durchzusetzen. Es herrscht ein Klima des Chaos in der Konfrontation, um einen Putsch der eroberten Basis zu rechtfertigen.“

„Sie halten Reden; Sie produzieren diese Fake News und Pressenotizen, indem sie die Streitkräfte in Peru auffordern, Stellung zu beziehen oder nicht, wissen Sie, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen anerkennen wegen dieser angeblichen Betrugsvorwürfe von Unregelmäßigkeiten, das passiert gerade jetzt in Peru.“

Die Äußerungen kamen, als eine Gruppe pensionierter peruanischer Offiziere das Militär aufforderte, den prognostizierten Sieg des sozialistischen Kandidaten Pedro Castillo bei den Präsidentschaftswahlen nicht anzuerkennen, es sei denn, die Vorwürfe des Wahlbetrugs würden gründlich untersucht. Der Schritt scheint der Auftakt für einen von Washington organisierten Militärputsch zu sein, ähnlich dem im benachbarten Bolivien.

Das Plädoyer wurde in einem Brief gemacht, der die Namen von mindestens 80 pensionierten Militärangehörigen enthielt und am Freitag im Hauptquartier der peruanischen Streitkräfte eintraf. Die Unterzeichner appellierten an die Militärchefs, „energisch zu handeln“ und die „demonstrierten Unregelmäßigkeiten“ zu „beheben“, die während der Abstimmung aufgetreten waren, oder zu riskieren, einen „illegalen und illegitimen“ Oberbefehlshaber an der Spitze des Landes zu haben.

Garate wies die anhaltenden Betrugsvorwürfe von Castillo-Gegnern zurück und betonte weiter, dass internationale Wahlbeobachter und lokale Wahlbehörden klargestellt hätten, dass sie keine Unregelmäßigkeiten oder Betrug festgestellt hätten. „Selbst internationale Organisationen wie die OAS (Organization of American States) mit Sitz in Washington, die von den USA unterstützt wird, erkennen an, dass dies eine saubere Wahl war“, fügte der peruanische Journalist hinzu.

Unabhängige Wahlbeobachter sagten auch, die Abstimmung sei sauber durchgeführt worden, und Castillos Partei Peru Libre betonte auch, dass es keine Hinweise auf verdächtige Aktivitäten gebe.

Das Ethik-Tribunal der Nationalen Wahljury (JNE) von Peru, die mit der Überwachung der Rechtmäßigkeit des Wahlverfahrens beauftragt ist, gab am Donnerstag bekannt, dass es „unverantwortlich“ sei, die Ergebnisse ohne Beweise in Frage zu stellen.

Er betonte, dass „diese rechte politische Propaganda“ Castillo auch als „eine Bedrohung für Demokratie, Freiheit und Wirtschaftswachstum“ darstellt, und wies weiter auf den Hintergrund von Keiko Fujimori hin, der Tochter des ehemaligen Diktators Alberto Fujimori – jetzt im Gefängnis Menschenrechtsverletzungen und Betrugsvorwürfe – die „eine Strategie des Kaufs der privaten Medien mit geheimer Finanzierung durch Geheimdienste“ institutionalisierten.

„Wir müssen auf die endgültigen Ergebnisse warten, nachdem wir alle Betrugsvorwürfe behandelt haben, um sagen zu können, wer der nächste Präsident von Peru sein wird“, fügte der peruanische Journalist hinzu und stellte fest, dass Castillo einen Vorsprung von mindestens 44.000 Stimmen in den Nationen behält “ stark polarisierte Wahlen.

Der Schullehrer und politische Neuling hat die traditionell politische und wirtschaftliche Elite des kupferreichen Andenstaates erschüttert, als er eine breite Basis für die Versprechen, die Verfassung umzuschreiben und den Reichtum des Bergbaus umzuverteilen, an der Basis gewonnen hat. „Die Menschen sind erwacht“, sagte Castillo kürzlich gegenüber Unterstützern und forderte die Bürger auf, das Land nach einem umstrittenen Wahlkampf für alle Peruaner zurückzugewinnen.

In einer Ansprache an seine Unterstützer von seiner Wahlkampfzentrale in Lima forderte Castillo die Wahljury auf, die Abstimmungsprüfung nicht länger zu verlängern und das Endergebnis bekannt zu geben.

Fujimori wird von Vorwürfen geplagt, illegale Wahlkampfspenden angenommen zu haben, als sie 2011 zum ersten Mal für die Präsidentschaft kandidierte. Sie verbrachte über ein Jahr im Gefängnis bis zu einem Gerichtsverfahren. Die US-Regierungen haben eine lange Geschichte der Einmischung in die politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Lateinamerikas, die sie als ihren eigenen Hinterhof bezeichnen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related