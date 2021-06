Puebla-Gruppe warnt vor Putsch in Peru (Telesur)

https://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-alerta-posible-golpe-de-estado-peru-20210619-0008.html

Die Puebla-Gruppe drückte aus, dass sie die Putschabsichten in Peru mit Besorgnis registriert, während die endgültigen Ergebnisse des Wahlprozesses Pedro Castillo als Gewinner der Wahlen benennen, aber das Land wartet gespannt auf die Verkündung des Sieges der Freien Perù Kandidat.

In einer Erklärung forderte das progressive Bündnis die Streitkräfte des Landes patriotisch auf, ihren Status der Höflichkeit und Neutralität angesichts der Ergebnisse eines von den Verfassungsbehörden bereits abgeschlossenen Prozesses zu wahren.

Die Gruppe, der zwei amtierende Präsidenten, mehrere Ex-Präsidenten und Persönlichkeiten aus 17 Ländern angehören, betonte ihre Unterstützung für Castillo bei seiner mutigen Verteidigung demokratischer Institutionen.

Nachdem sie von Castillos Sieg erfahren hatten, forderte eine Gruppe ehemaliger Offiziere in einem Brief an die Chefs der Streitkräfte, den ausgerufenen Präsidenten nicht anzuerkennen, falls die Nationale Wahljury (JNE) nicht auf die Forderungen des Kandidaten reagierte, der bereits abgelaufen. , Keiko Fujimori.

Dieser Brief wurde von vielen sozialen Sektoren abgelehnt, weil er zur Unkenntnis der verfassungsrechtlichen Prozesse aufstachelte. Das peruanische Gesetz sieht vor, dass Wahlen nur annulliert werden können, wenn ein Drittel der Wähler eine leere oder fehlerhafte Stimme abgegeben hat.

In Bezug auf diesen Brief verurteilte sogar der scheidende Präsident von Peru, Francisco Sagasti, den versuchten Militärputsch mit einer Erklärung. „Es hat uns viel Zeit und Mühe gekostet, unsere demokratischen Institutionen während unserer turbulenten 200 Jahre republikanischen Lebens aufzubauen. Lassen Sie es uns nicht in Gefahr bringen“, sagte der Präsident.

