Peru: Roger Waters von Pink Floyd und andere Prominete unterstützen den linken Wahlsieger Pedro Castillo und verurteilen Keikos „Putschversuche“

Roger Waters von Pink Floyd hat beschlossen, Pedro Castillo zu unterstützen, indem er an den sogenannten „Erklärungen von Künstlern, Intellektuellen und Fachleuten zur Unterstützung der Kandidatur von Pedro Castillo und Peru Libre“ teilgenommen hat.

„Eine für den Kalten Krieg typische Paranoia wurde durch das sogenannte „Terruqueo“ entfesselt, das versucht, all diejenigen als „Terroristen“ zu syndizieren, die ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage im Land zum Ausdruck gebracht haben, sowie die Suche nach eine friedliche und demokratische Alternative “, äußerten sie über die Konfrontationen zwischen Peru Libre und Fuerza Popular.

„Dafür und für all dies sprechen wir die energischste Unterstützung für seine Kandidatur aus, die einen enormen Wunsch nach Offenheit, Dialog und Synthese mit verschiedenen Sektoren der peruanischen Gesellschaft zum Ausdruck gebracht hat“.

Dieser Aufruf wurde auch von Noam Chomsky, Atilio Borón, Vijay Prashad, Daniela Ortiz, Ramón Grosfoguel und anderen unterzeichnet.

Jetzt nach den Wahlen aus denen der linke Kandidat Pedro Castillo als knapper Sieger klar hervorgegangen ist drücken Roger Waters, Noam Chomsky und Vijay Prashad in einem weiteren Aufruf ihre Besorgnis aus über die Weigerung Fujimoris aufzugeben.

„Fujimori, der Kandidat der Rechten, weigert sich, nachzugeben. Seine Verteidiger, darunter der ehemalige Präsidentschaftskandidat Mario Vargas Llosa, haben die peruanischen Bürger offen verachtet, insbesondere die ländliche Basis von Peru Libre. Seine rassistischen Äußerungen und seine Geldmacht auf den Gerichten bedrohen die Integrität der Präsidentschaftswahlen 2021. Wir sind mit dem Volk von Peru und gegen den Putschprozess vor unseren Augen “, verurteilten sie die Bestrebungen den Wahlsieg des linken Kandidat Pedro Castillo offiziell anzuerkennen.

