Peru: Präsident Sagasti weist Putschaufruf pensionierter Militärs zurück (Telesur)

Am Freitag bezeichnete Perus Interimspräsident Francisco Sagasti es als „inakzeptabel“, dass eine Gruppe pensionierter Militärs einen Putsch anzetteln wollte, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen vom 6. Juni abzulehnen.

Sagastis Aussagen wurden von Premierministerin Violeta Bermudez und Verteidigungsministerin Nuria Esparch unterstützt, die den Versuch, die peruanische Verfassung zu untergraben, entschieden ablehnten.

„Ein Putsch in der Region ist derzeit nicht tragbar. Wenn es Leute gibt, die glauben, sie könnten unsere Streitkräfte aufwühlen, dann liegen sie falsch“, sagte Esparch.

Mit der Begründung eines angeblichen „systematischen Wahlbetrugs“ richteten die Offiziere im Ruhestand einen Brief an den Leiter des Gemeinsamen Kommandos der Bundeswehr und an die Generalkommandanten von Heer, Marine und Luftwaffe.

Die rechte Kandidatin Keiko Fujimori treibt immer wieder Betrugsvorwürfe aufgrund angeblicher Unregelmäßigkeiten bei 200.000 Stimmen vor, die derzeit von der Nationalen Wahlkommission (JNE) geprüft werden.

Nach all diesen Ereignissen haben Castillo-Anhänger Perus Straßen mit dem Slogan „Verteidigen Sie die Demokratie und das Land, sagen Sie nein zum Putsch“ überflutet. Inzwischen haben sich auch Fujimori-Wähler in einigen Städten versammelt und damit die politische Krise in diesem Andenstaat verschärft.

Am Freitag hat Castillo die Wahlen praktisch mit einem knappen Unterschied von 44.058 Stimmen gewonnen und macht 50,12 Prozent der gültigen Stimmen gegenüber 49,87 Prozent für Fujimori aus.

