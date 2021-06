Die Antwort der Vereinigten Nationalen Antikriegskoalition UNAC auf einen in der Zeitschrift „The Nation“ abgedruckten Angriff auf unseren Antiimperialismus

https://nepajac.org/achcarfinal.htm

In letzter Zeit gab es vermehrt Angriffe auf die Friedensbewegung von „Progressiven“ wegen unserer konsequenten Ablehnung der US-Intervention in anderen Ländern. Vor kurzem wurde ein Unterschriftenbrief mit Hunderten von Unterschriften erstellt, der unsere Opposition gegen eine Intervention von außen in Syrien angreift. UNAC beantwortete diesen Brief mit unserem eigenen Sign-on-Brief, in dem wir unsere Position zu Syrien erläuterten. Unser Brief erhielt über 1300 einzelne und organisatorische Mitunterzeichner aus 50 verschiedenen Ländern. Dieser Brief ist zu sehen, hier .

Nun hat die Nation einen Angriffsartikel von Professor Gilbert Achcar veröffentlicht, der sich selbst als Sozialist bezeichnet. Achcars Artikel hebt drei Organisationen hervor, die United National Antiwar Coalition (UNAC) und den US Peace Council aus den Vereinigten Staaten und die Stop the War Coalition aus Großbritannien. Unten ist eine Erklärung der UNAC angefügt, die diesen Angriff beantwortet.

Diese Angriffe finden nicht im luftleeren Raum statt. Seit der Biden-Wahl gab es verstärkte Aktivitäten der US-Regierung in Syrien, verstärkte Propaganda gegen China und Russland und eine Fortsetzung von Trumps Politik gegenüber Kuba, Venezuela, Iran und anderen Ländern sowie bedingungslose Unterstützung für Israel und seine schrecklichen Angriffe auf das palästinensische Volk. Der Artikel in der Nation und anderen Medien gibt den Imperialisten linke Deckung. Es liegt im Interesse der neuen demokratischen Regierung, die Friedensbewegung zum Schweigen zu bringen. Aber wir haben nicht die Absicht zu schweigen.

Wir sind das Lager des Friedens und des Antiimperialismus – Von der United National Antiwar Coalition (UNAC)

Gilbert Achcars Artikel in The Nation mit dem Titel „How to Avoid the ‚Anti-Imperialism‘ of Fools“ argumentiert, dass sich der Anti-Imperialismus der Friedensbewegung im Laufe der Zeit verändert hat. Während des Vietnamkriegs, behauptet er, waren wir alle gegen die Beteiligung des US-Imperialismus, aber heute ist das anders. Die heutige Friedensbewegung ist falsch, wenn sie sich den imperialistischen US-Interventionen in Syrien und Libyen widersetzt und in anderen Ländern, so Achcar. In seinem Angriffsartikel verurteilt er ausdrücklich drei Organisationen, die United National Antiwar Coalition (UNAC) und den US Peace Council, beide mit Sitz in den Vereinigten Staaten, sowie die Stop the Wars Coalition aus Großbritannien. Zu allen drei gehören führende Persönlichkeiten, die von der Zeit des Vietnamkriegs bis zur Gegenwart in der Friedensbewegung aktiv waren. Alle drei verurteilen konsequent die Kriege des US-Imperialismus auf der ganzen Welt, einschließlich seiner Drohnenkriege, Sanktionskriege, CIA-Spezialoperationskriege, privatisierten Söldnerarmeenkriege und Embargo-/Blockadekriege.

Es ist nicht der Weg der Antiimperialisten, der inkonsistent war und untersucht werden muss, sondern der Weg Achcars selbst, von seiner Opposition gegen den Vietnamkrieg bis zu seiner Unterstützung des US-amerikanischen und britischen Imperialismus, die sogar die Ausbildung britischer Militärangehöriger umfasst. ( 1 ) ( 2 )

Unterstützung von „Flugverbotszonen“ UN/US

Achcar glaubt, dass die „Verteidigung demokratischer Rechte“ das „höchste Prinzip der Linken“ sein sollte, nicht der Kampf gegen den Imperialismus. Bei diesem Streben nach „demokratischen Rechten“ glaubt er, dass imperialistische Mächte wie die Vereinigten Staaten und Großbritannien durch „humanitäre“ Interventionen wie Flugverbotszonen eine positive Rolle spielen können. Achcar unterstützte zum Beispiel die „No Fly Zone“-Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Libyen, die dazu beitrug, diese Nation zu zerstören. Achcar, erklärte stolz: „Es dauerte sehr wenige Tage, bis die NATO [Präsident Muammar] Gaddafi einen Großteil seiner Luftwaffe und Panzer beraubte.“ Tragischerweise erwies sich der „humanitäre“ Vorwand der USA für die Sättigungsbombardierung Libyens, wie auch der Vorwand „Massenvernichtungswaffen“ , der zur Verwüstung des Irak verwendet wurde, als eine Erfindung der CIA.

Achcar stellte richtig fest, dass ein Großteil der antiimperialistischen Linken die Flugverbotszonen-Resolution des UN-Sicherheitsrates ablehnte, die den Weg für die Zerstörung Libyens ebnete. Heute ist Libyen ein gescheiterter Staat, da das US-Militär die Fraktion eines lokalen Diktators unterstützt, der die Kontrolle über Libyens Öl für die imperialistische Ausbeutung sichern will.

US-Vorwand zur Verteidigung „demokratischer Rechte“

Wenn Achcar von der „Verteidigung demokratischer Rechte“ spricht, verwendet er dieselbe Logik, die die imperialistischen Länder immer anwenden, wenn sie arme Länder bombardieren, einmarschieren, sanktionieren oder Staatsstreiche organisieren, seien es Venezuela, Nicaragua, Kuba, Iran, Jemen, Libyen oder Syrien. Wenn die Imperialisten Erfolg haben, sind die nachfolgenden Regierungen niemals demokratisch. Stattdessen werden sie installiert, um den Interessen von Washington und der Wall Street zu dienen.

Wir in der Antikriegsbewegung glauben, dass jedes Mal, wenn die USA eingreifen, um die Regierung einer armen und unterdrückten Nation zu stürzen, dies eine Verletzung des Grundrechts dieser Nation auf Selbstbestimmung darstellt. Wir lehnen die reaktionäre Vorstellung vom US-Imperialismus als Weltpolizist ab. Wir erklären dies unmissverständlich, unabhängig davon, ob wir der Politik des von den USA angegriffenen Landes zustimmen oder nicht.

Das Recht auf Selbstbestimmung

Unsere Unterstützung für das Recht armer und unterdrückter Nationen auf Selbstbestimmung, das heißt, frei von imperialistischen Kriegen und Interventionen der USA zu sein, ist bedingungslos. Wenn Syrien von den vereinten Kräften angegriffen und verwüstet wird, die in einen von den USA/NATO orchestrierten Krieg verwickelt sind, darunter Israel, die Türkei und die Monarchien der Golfstaaten, die Zehntausende von Söldnern finanzieren und entsenden, sind wir zu 100 Prozent dagegen. Wir fordern US Out Now! USA, Hände weg! Und wir unterstützen Syriens Recht, sich selbst zu verteidigen, einschließlich der Suche nach Hilfe von seinen Verbündeten Iran und Russland.

US-Truppen und ihre Stellvertreter besetzen jetzt das Ölfördergebiet im Nordosten Syriens und verkaufen syrisches Öl. Sie haben das Getreideanbaugebiet weitgehend zerstört und besetzt und harte Sanktionen verhängt. US-Waffen befinden sich in den Händen terroristischer Kräfte in Syrien, einschließlich der Al-Nusra-Front, die in diesem Land die al-Qaida-Filiale war. Die USA waren an der Ausbildung von Anti-Assad-Kräften beteiligt; sie und ihre Verbündeten wie Israel und NATO-Staaten haben Syrien bombardiert und Zehntausenden von ausländischen Söldnern die Einreise in das Land erleichtert, um die syrische Regierung zu stürzen. Achcar behauptet jedoch, die Rolle der USA in Syrien sei gering.

Nein zu allen US-imperialistischen Kriegen!

Die USA sind heute bei weitem die wichtigste imperialistische Macht der Welt. Mit einer Billion US-Dollar pro Jahr entspricht sein Militärbudget fast dem Gesamtwert aller anderen Nationen zusammen. Es hat die meisten Atomwaffen. Es hat eine neue Arena für den Krieg eröffnet, indem es die milliardenschwere Space Force geschaffen hat. Die USA verfügen über Truppen in etwa 172 Ländern( 3 ) und etwa 20-mal so viele ausländische Militärstützpunkte wie alle anderen Länder zusammen. Daher haben wir in den Vereinigten Staaten im Bauch der Bestie eine besondere Verpflichtung, eine starke antiimperialistische Antikriegsbewegung aufzubauen und uns allen US-Militärinterventionen zu widersetzen. Gilbert Achcar und The Nation scheinen uns dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Die Rolle von Gilbert Achcar und anderen, die sich Sozialisten nennen, aber die Interventionen der USA und des Westens auf der ganzen Welt unterstützen, besteht darin, unsere Bewegung zu schwächen und zu untergraben. Sie verleihen US-Interventionen „linke Deckung“; ihre Argumente untermauern die falsche Vorstellung, dass die USA aus humanitären Gründen überall eingreifen.

Wir rufen unsere Bewegung auf, die Argumente von Gilbert Achcar und anderen wie ihm zurückzuweisen und sich weiterhin gegen US-Interventionen auf der ganzen Welt zu stellen.

Vereinigte Nationale Antikriegskoalition (UNAC)

UNACpeace.org

