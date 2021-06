16.6.2021



Die US-Sanktionen gegen Iran sind nach hinten losgegangen. Die Fertigstellung der großen Ölpipeline Goreh-Dschask unter Umgehung der Straße von Hormus zeigt: Teheran hat die unbillige Härteprüfung der Sanktionen in eine Quelle der Stärke verwandelt.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/meinung/118752-us-sanktionen-entpuppen-sich-als-segen-fuer-den-iranischen-energiesektor/



