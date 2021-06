Studien: Ivermectin kann COVID-19 verhindern und bei frühzeitiger Anwendung verhindern, dass die Viruserkrankung lebensbedrohlich wird.

Die Daten zeigen eindeutig, dass Ivermectin COVID-19 verhindern und bei frühzeitiger Anwendung verhindern kann, dass Patienten in die hyperinflammatorische Phase der Krankheit übergehen. Es kann sogar schwerkranken Patienten helfen, sich zu erholen

Ivermectin wird seit langem als Antiparasitum verwendet, seine antiviralen Eigenschaften werden jedoch seit 2012 untersucht investigation

Studien haben gezeigt, dass Ivermectin die Replikation von SARS-CoV-2 und saisonalen Influenzaviren hemmt, Entzündungen über verschiedene Wege hemmt, die Viruslast senkt, vor Organschäden schützt, die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindert, wenn es vor oder nach der Exposition eingenommen wird, die Genesung beschleunigt und senkt das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei COVID-19-Patienten.

