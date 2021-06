Peru: Pedro Castillo gewinnt Wahlen mit 100 % Auszählung (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Peru-Pedro-Castillo-Wins-Elections-with-100-Counted-20210609-0010.html

Es wird erwartet, dass die Nationale Wahljury Castillo in den nächsten Stunden zum neuen Präsidenten Perus ausruft.

Das National Office of Electoral Processes (ONPE) hat den linken Vertreter Pedro Castillo von der Partei Peru Libre (Freies Peru) zum Gewinner der Präsidentschaftswahlen am 6. Juni erklärt.

Castillo sicherte sich 50,1 Prozent der Stimmen gegenüber der rechten Kandidatin der Popular Force (FP) Keiko Fujimori, die 49,8 Prozent erhielt. Das Endergebnis wurde bekannt gegeben, nachdem 100 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt waren.

Im Laufe der Woche gingen Castillo und Fujimoris Anhänger in Peru auf die Straße, um eine genaue Stimmenauszählung zu fordern, nachdem der rechtsgerichtete Kandidat unbegründete Wahlbetrugsvorwürfe wegen der knappen Stimmen zwischen beiden Kandidaten vorgeworfen hatte.

Vertreter unabhängiger Beobachtungsmissionen leugneten Wahlbetrug oder mangelnde Transparenz nach Aussagen von Fujimori, die behauptete, dass Wahlunregelmäßigkeiten seinen Gegner begünstigen.

Nachdem er am 11. April über 2 Millionen Stimmen erhalten hatte, nahm der PL-Kandidat in der ersten Wahlrunde an der Stichwahl teil, in der er gegen 17 Kandidaten antrat. Er stützte seine Kampagne auf das Versprechen tiefgreifender Veränderungen im politischen und wirtschaftlichen System des Landes durch Verfassungsreformen.

Obwohl Castillo vor den Wahlen nicht im Rampenlicht stand, erlangte er nationale Anerkennung, indem er zwei Gewerkschaftsstreiks zur Verteidigung des Bildungssektors anführte.

Über 17 Millionen Peruaner nahmen an den Wahlen 2021 teil, die inmitten der Unzufriedenheit der Bevölkerung stattfanden, die durch den falschen Umgang der Regierung mit der Pandemie, Korruptionsskandale der politischen Klasse und wachsende soziale Ungleichheiten ausgelöst wurde.

