Nationalen Amtes für Wahlverfahren bescheinigt Pedro Castillo den Wahlsieg. Mehrheit von 44.058 Stimmen. (Resumen Latinoamericano)

Pedro Castillo der Partei Peru Libre belegte den ersten Platz und schlug seine Gegnerin Keiko Fujimori von der Fuerza Popular nach Auszählung von 100 % der vom National Office of Electoral Processes (ONPE) verzeichneten Wahlzettel.

Tatsächlich erhielt der Vertreter der Partei Peru Libre am Ende des Prozesses der verarbeiteten und gezählten Protokolle des zweiten Wahlgangs vom vergangenen Sonntag, dem 6. Juni , 44.058 Stimmen mehr als die Kandidatin Fujimori .

Pedro Castillo hat 8.835.579 Stimmen bekommen in einem Prozentsatz von 50,125% vertreten , während Keiko Fujimori 8.791.521 Stimmen erhalten hat und damit mit 49,875% .

Die Ergebnisse werden inmitten sozialer Spannungen verkündet.

Die offizielle Zählung des ONPE endete diesen Dienstag, den 15. Juni um 15.19 Uhr Minuten vor dem Plenum der Nationalen Wahljury (JNE) prüft acht Berufungsakten der beobachteten Abstimmungsprotokolle des zweiten Wahlgangs der Parlamentswahlen 2021.

Diese Anträge, die hauptsächlich von Fuerza Popular und Peru Libre eingereicht wurden, wurden heute Nachmittag seit 15.30 Uhr beigelegt, wo sich die vier Richter zur Debatte und Abstimmung treffen werden.

Es ist erwähnenswert, dass die Richter am vergangenen Montag auch 10 Berufungsakten der in der öffentlichen Anhörung eingesehenen Akten ausgewertet haben . Als Entscheidung wurden zwei von Peru Libre eingelegte Beschwerden für begründet erklärt und vier weitere abgewiesen.

Während die JNE die anhängigen Protokolle überprüfte, protestierten in den letzten Tagen Demonstranten von Fuerza Popular und Peru Libre, weil Keiko Fujimoris Seite auf der Betrugsverschwörung bestand und die Linke die Bekanntgabe der Ergebnisse forderte.

Ebenso wurden in verschiedenen Teilen der Hauptstadt Vorfälle mit Fujimori-Sympathisanten als Protagonisten gemeldet , die protestierten, indem sie die öffentliche Ordnung vor dem Haus des ONPE-Chefs Piero Corvetto und des JNE-Chefs Jorge Luis Salas Arenas änderten .

Iván Lanegra, Generalsekretär der Bürgervereinigung Transparency, erklärte seinerseits auf seinem Twitter-Account: „ Der Wahlprozess gipfelt in den Beschlüssen, die von der Nationalen Wahljury zu erlassen sind , in Übereinstimmung mit seinen Grundsätzen, dem verfassungsrechtlichen, rechtlichen und rechtswissenschaftlichen Rahmen. Respektieren wir ihre Autonomie “.

