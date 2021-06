Der Anfang vom Ende: #29M Anti-Bolsonaro-Proteste (Brasil Wire)

Im Mai 2021 erlebte Brasilien seine größten öffentlichen Mobilisierungen seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Hunderttausende Demonstranten, organisiert in 213 Städten im ganzen Land, gingen gegen das Bolsonaro-Regime auf die Straße. Unter den sichtbaren Botschaften richtete sich die Wut speziell auf den falschen Umgang mit der Pandemie, wobei Demonstranten Impfstoffe, Notfallzahlungen und Empörung über die steigenden Lebenshaltungskosten forderten.

Aber die #29M-Proteste wurden um eine einigende und eindeutige Forderung herum aufgebaut: ein Ende der Präsidentschaft Bolsonaros.

„Auf der Straße zu kämpfen ist ein extremer Akt. Um genug zu sagen, sind wir alle des Leidens leid, das dem Land auferlegt wurde“ , sagte der Vorsitzende der Workers Party, Gleisi Hoffmann, während der ehemalige PSOL-Präsidentschaftskandidat Guilherme Boulos von der MTST Obdachlosen Bewegung, bestand in einer Rede vor Demonstranten in São Paulo darauf, dass es „unmöglich ist, bis 2022 zu warten“, bis Bolsonaros unvermeidlicher Sturz.

Renan Calheiros, Senator und Berichterstatter für die Untersuchung des Umgangs der Regierung mit Covid-19, sagte voraus, dass die Proteste nur zunehmen würden .

Eine neue Konstellation

Obwohl dies nicht die ersten öffentlichen Proteste gegen das Bolsonaro-Regime während der Pandemie waren, hat das Ausmaß der jüngsten Demonstrationen einige Beobachter überrascht. Nach einem Jahr der Diskussionen gegen den Präsidenten und den inszenierten Bemühungen, Bolsonaros schwindende Unterstützung in den letzten Monaten zu stärken, eroberten Brasiliens progressive Kräfte die Straßen in einer Demonstration der Stärke zurück, die jüngste Meinungsumfragen bestätigten, die zeigten, dass eine Mehrheit der Brasilianer den rechtsextremen Präsidenten abberufen will . Die Enthüllungen der Senatsuntersuchung zum Umgang des Bolsonaro-Regimes mit der Coronavirus-Pandemie haben die Forderungen nach seiner Absetzung nur verschärft.

Angesichts von 130 Impeachment-Petitionen und 57 % der Befürworter einer Amtsenthebung bricht Bolsonaros Zustimmung zusammen, und er fällt in Wahlumfragen weit zurück. Der Journalist Aquiles Lins bemerkt, dass eine der Hauptzutaten für ein Amtsenthebungsverfahren nicht mehr fehlt: die Menschen auf der Straße. „Die politischen Kosten für die Unterstützung von Bolsonaro werden von nun an zunehmend steigen, wenn neue Proteste stattfinden“ , wächst der Druck auf den Kongresspräsidenten Arthur Lira täglich, eine oder mehrere dieser Amtsenthebungsanträge anzunehmen.

Mit den Worten des Politikers Ulysses Guimarães während der Militärdiktatur: „Das Einzige, was diesen Leuten Angst macht, sind die Menschen auf der Straße.“

Die Proteste wurden von sozialen Bewegungen und Gewerkschaftsgruppen, den Volksfronten Frente Brasil Popular und Povo Sem Medo sowie von Organisationen wie der Black Rights Coalition angeführt und von den wichtigsten linken Parteien unterstützt. Viele von denen, die den Umzug Bolsonaros unterstützen, waren während der Pandemie zurückhaltend, auf die Straße zu gehen, drückten jedoch ihren Respekt vor dem Mut derer aus, die dies taten. Andere hielten die Risiken für zu groß. Da die Covid-19-Fälle in Brasilien immer noch alarmierend hoch waren, wurden in einigen Fällen Masken und Alkoholspray bereitgestellt und die Distanzierung gefördert.

Einige Studien über die Erfahrungen mit Protesten gegen Black Lives Matter in den USA im Jahr 2020 ergaben, dass Befürchtungen, dass solche maskierten Proteste im Freien einen Anstieg der Covid-19-Fälle verursachen könnten, unbegründet waren und das Übertragungsrisiko tatsächlich gering war. Doch das Kalkül der brasilianischen Demonstranten war, dass trotz Risiko ein Kraftakt nötig sei. Auf den Straßen und in den sozialen Medien kursierte ein Slogan: „Wenn Menschen mitten in einer Pandemie protestieren müssen, dann deshalb, weil die Regierung gefährlicher ist als das Virus“.

Zweihundert Städte

Insgesamt fanden in 213 brasilianischen Städten Proteste statt, 17 außerhalb des Landes, mit einer konservativen Schätzung von 430.000 Teilnehmern auf nationaler Ebene.

Im Laufe des Tages kursierten Bilder von riesigen Demonstrationen in Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Brasilia, Belem und Porto Alegre. Am größten war wie üblich die Megacity São Paulo, die unter den gegebenen Umständen eine erstaunlich hohe Wahlbeteiligung verzeichnete.

Dass dieser Protest am Wochenende stattfand, war ein wesentlicher Unterschied. Es war eine Überraschung, dass dieser jüngste Protest an einem Samstag zugelassen wurde, wobei ein Gouverneur des Bundesstaates jetzt offen gegen Bolsonaro war. Seit 2015/16 wurde der Legitimationskampf zwischen Pro- und Anti-Putsch-Kräften regelmäßig an der Protestbeteiligung gemessen. Erstere hatten immer Sonntagnachmittage auf der Avenida Paulista, während die Anti-Putsch-Demonstrationen in der Regel abends unter der Woche stattfanden, was sie erheblich benachteiligte, noch bevor wir über die aktive Förderung der Pro-Impeachment-Demonstration durch die Medien sprechen. Während dieser Zeit vor dem Putsch wurden nach Schätzungen der Militärpolizei auch alle Proteste der Linken notorisch unterschätzt und die der Rechten verstärkt.

São Paulos jüngster Protest folgte einer bevorzugten Route, versammelte sich im Museum of Modern Art in der Avenida Paulista, baute eine kritische Masse auf, bis sie zehn Blocks der Avenue besetzte, bis sie 3 Kilometer die achtspurige Consolação hinunter nach Praca Roosevelt marschierte.

In Roosevelt enden Proteste der Linken oft in einem Sperrfeuer von Polizeibomben und Tränengas. Diesmal nicht.

Obwohl früher am Tag in den sozialen Medien Gerüchte kursierten, dass in São Paulo Polizeigewalt begonnen hatte, vermutlich um die Teilnahme zu entmutigen, stellt sich die Frage, ob der Gouverneur von São Paulo, João Doria, ein ehemaliger Verbündeter, jetzt eingeschworener Feind von Bolsonaro, tatsächlich die normalerweise widerspenstige PMSP ( Militärpolizei), den Protest in Ruhe zu lassen.

Die Demonstranten von Recife hatten nicht so viel Glück. Bei ihrer Demonstration, einige Stunden vor Beginn der Demonstration von São Paulo, griff die Militärpolizei die friedliche Versammlung mit Tränengas und Gummigeschossen an. Einem Mann, der nicht einmal an der Demonstration teilnahm, wurde ins Auge geschossen und verlor es anschließend. Die Stadträtin der Arbeiterpartei, Liana Cirne, konfrontierte ein Polizeiauto, um sie zu drängen, die Demonstranten nicht mehr anzugreifen. Sie wurde mit Pfefferspray besprüht und auf der Straße liegen gelassen.

Die PCdoB-Vizegouverneurin des Bundesstaates Pernambuco, Luciana Santos, veröffentlichte eine dringende Nachricht, um zu sagen, dass die Polizeiaktionen nicht von ihrer Regierung genehmigt wurden. Dies war ein besorgniserregendes Zeichen dafür, dass die Militärpolizei möglicherweise autonom handelte oder sich von einer anderen Behörde leiten ließ. Der Gouverneur des PSB, Paulo Câmara, hat inzwischen angekündigt, dass er Polizisten, die Demonstranten angegriffen hatten, sowie den Kommandanten der Militärpolizei seines Staates entlässt.

Medienunterlassung

Folha de S. Paulo war die einzige große Zeitung, die die Proteste prominent auf ihrem Sonntagstitel veröffentlichte. Während die Anti-Dilma-Demonstrationen von 2015 und 2016 Titelseiten waren, hatte Estadão inzwischen nur noch einen kleinen Artikel über Proteste, die Agglomeration und Covid-Risiko verursachen, und O Globo hat auch die massiven Proteste von seinem Titelblatt weggelassen .

Globo berichtete den ganzen Tag über die Proteste auf seinem 24-Stunden-Nachrichtensender, aber nicht live, wie es bei den Anti-Dilma-Protesten von 2015 und 2016 der Fall war. Nach Kritik an der Minimierung der Flaggschiff-Nachrichtensendung Jornal Nacional und Druck auf die sozialen Netzwerke führte Globos Fantastico am folgenden Abend eine Analyse der Proteste durch .

El País-Journalistin Eliane Blum schrieb : „Die heutigen Titelseiten von Globo und Estadão sind viel mehr als eine historische Schande. Große Zeitungen mit öffentlicher Verantwortung verraten die Fakten. Hunderttausende Brasilianer besetzen die Straßen Brasiliens und rufen „Fora, Bolsonaro“ und Globo titelt „BIP steigt“ und Estadão spricht von „Tourismus“. Hunderttausende Brasilianer rufen auf den Straßen „Ich halte dich verantwortlich, Bolsonaro“ und Globo und Estadão glauben, sie könnten einfach minimieren – und sie sind sich so sicher, dass sie das minimieren können. Tatsache, welche Tatsache? Neuigkeiten, wo?“

Es sollte niemanden überraschen, dass diese Medienorganisationen Massenproteste gegen ein von ihnen ausdrücklich unterstütztes politisches Projekt unterlassen. Während es offensichtlich ist, dass in ihnen eine Anti-Bolsonaro-Stimmung vorhanden sein kann, ist jetzt auch klar, dass ihre Besitzer trotz der Pandemiekatastrophe, die bereits fast 500.000 Tote gefordert hat, noch nicht unbedingt darauf warten, dass er entfernt wird. Das Wiederauftauchen von Lula da Silva seit seiner Absolution von den Anklagen, die ihn 2018 ferngehalten haben, mit einem lebensfähigen Mitte-Rechts-Konkurrenten, der noch auftaucht, hat ihnen anscheinend die Angst vor Gott geschürt. Die Vorstellung, dass Lula der „Establishment-Kandidat“ gegen Bolsonaro sein wird, ist offenbar weit hergeholt.

Geister des Juni 2013

Ein gewisses anhaltendes Misstrauen gegenüber Massenmobilisierungen auf der Straße geht auf den Juni 2013 zurück, dessen Auswirkungen schließlich zum Sturz einer damals populären Mitte-Links-Regierung und ihrer Ersetzung durch eine militärisch dominierte rechtsextreme Regierung führten; etwas, das sich seine ursprünglichen Protagonisten nie vorgestellt hatten.

Eines der Merkmale des Juni 2013 war die Ersetzung seiner ursprünglichen progressiven Botschaften durch solche der Korruptionsbekämpfung und der direkten Reaktion. Diese Verschiebung war nicht spontan, wie viele behaupteten; sie wurde sowohl von hegemonialen Medien wie Globo als auch von international finanzierten NGOs angeregt. Auf den Demonstrationen trat zum Beispiel Opposition gegen PEC37 auf, die als Gesetz zur Straflosigkeit dargestellt wurde – Demonstranten konnten sogar fertige Plakate zum Drucken herunterladen – und das Gesetz wurde im Kongress unter dem wahrgenommenen Druck der Straße abgelehnt. Dies ermöglichte teilweise die Exzesse der späteren Operation Lava Jato, die sich bereits in der Schwangerschaft befand.

Diese Geister vom Juni 2013 verfolgen Brasilien immer noch. Als Echo darauf berichtete TV Record, das sich im Besitz des mit Bolsonaro verbündeten Gründers der Neopentecostal Universal Church , Bischof Edir Macedo, befindet, dass die #29M-Proteste einfach eine Forderung nach Ausweitung der Pandemie-Sozialzahlungen seien, die dem Präsidenten eine kurzlebige Popularität beschert hatten im Jahr 2020 steigern.

Somit liegt eine Paranoia zugrunde, die Bolsonaro und die breitere rechte Koalition, die ihn ursprünglich unterstützte, irgendwie manipulieren und von diesen neuen Demonstrationen profitieren könnten. Vorschläge, dass nachfolgende Maßnahmen zur Übernahme des Gelbs und Grüns der Proteste des rechten Flügels, die die Putsche von 1964 und 2016 untermauerten, einige Beunruhigung ausgelöst haben. Die Parallele im Jahr 2013 war die Forderung, Organisationsflaggen und -banner aufzugeben, damit die Proteste „parteilos“ werden, nur die Nationalflagge zu verwenden, die es ermöglichte, inchoate proto-golpista-Botschaften darauf zu projizieren.

Internationale Auswirkungen

Es gab weit verbreitete Berichterstattung über die Proteste in der internationalen Presse . Spaniens El País und Frankreichs Libération hoben beide den linken Protagonismus der Proteste hervor, letztere nannten sie eine Demonstration der Stärke. Der deutsche Spiegel nannte Bolsonaro „unpopulärer denn je. Während der US-Sender CNN über die Demonstrationen berichtete, tat die New York Times dies nicht. Die BBC veröffentlichte die Proteste auf ihrer Website.

Die britische Zeitung The Guardian meldete sich früh auf #29M mit einem anscheinend vorbereiteten Bericht, der die Besucherzahl mit Zehntausenden unterschätzte. Es sprach zu früh. Die São Paulo Demonstration allein diese Zahl überschritten wird , mit einem geschätzten nationalen Gesamt näher 450,000, symbolisch nahe die Anzahl der Leben zu Covid-19 verloren. Nachdem seine Berichterstattung über Lateinamerika an den Pranger gestellt wurde, insbesondere seine Unterstützung für rechte Staatsstreiche, einschließlich Brasiliens, versucht der Guardian nun, das Vertrauen der Linken wieder aufzubauen, indem er auf den Anti-Bolsonaro-Zug aufsteigt, während Brasilien jede Hilfe annehmen wird, die es bekommen kann.

Es ist wichtig zu beurteilen, wie die Medien der Welt diese neuen Proteste im Kontext der jüngsten Vergangenheit interpretiert haben.

Die Berichterstattung über Proteste ist sowohl national als auch international historisch ungleichmäßig. Diejenigen, die Brasilien im Juni 2013 erschütterten, erhielten weltweite Berichterstattung, ebenso wie diejenigen, die 2015/16 die Amtsenthebung der kürzlich wiedergewählten Dilma Rousseff forderten. Beides wurde als Bedrohung für eine sitzende Mitte-Links-Regierung interpretiert. Es gab jedoch einen virtuellen Blackout bei der Berichterstattung über massive Anti-Putsch-Demonstrationen, die oft gleich oder größer waren als die der Rechten. Brasil Wire hat dieses Thema damals ausführlich behandelt, zum Beispiel: „ Brasiliens vorgeschriebene Revolte: Eine Geschichte von zwei Protesten in São Paulo “ (März 2015), „ Repression of pro-democracy protests “ (August 2016), „ #15M The Big Still ‚ (März 2017).

Wie wir damals dokumentierten, war die Anglosphere ähnlich wie die konservativen brasilianischen Medien nur an Protesten gegen Dilma Rousseff interessiert, die in die Lava-Jato-Erzählung passen . Es ignorierte Mobilisierungen ähnlicher Größe gegen den Putsch und lieferte keine Analyse des Rechtsstreits, der Bolsonaro durch die Inhaftierung von Lula an die Macht brachte, noch Berichterstattung über ständige Demonstrationen gegen seine Inhaftierung. Nach seiner Wahl formulierte der Guardian eine frühe Demonstration des Widerstands so: „Tausende brasilianische Demonstranten sind durch das Herz von São Paulo marschiert, um ihrem neu gewählten rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro zu sagen, dass sie seine demokratische Wahl anerkennen […] ”

Dieser bizarre Spin passte zu einem Muster in den englischen Medien, die Legitimität von Bolsonaros Mandat, die „Freiheit und Fairness“ der Wahl zu betonen, während das bereits Bekannte weggelassen wurde; dass sein Hauptgegner in Zusammenarbeit mit dem Militär und dem US-Justizministerium inhaftiert worden war, um ihn von der Wahl abzuhalten .

So deutet die Reaktion der englischen Medien auf die jüngsten Demonstrationen in Brasilien darauf hin, dass sich zumindest redaktionell etwas geändert hat. Der frühere Außenminister Celso Amorim sagte kürzlich, er erwarte von den USA eine Lula-Präsidentschaft, und Bolsonaro mache der Biden-Regierung einfach zu viel Mühe.

Der Anfang vom Ende

Diese jüngsten Proteste hätten zumindest die letzten Überbleibsel von Bolsonaros Image als „wirtschaftsfreundlich“, „erzkonservativ“ mit breiter Unterstützung in der Bevölkerung abtöten sollen, das seit dem Wahlkampf 2018 in einigen Kreisen dargestellt wurde.

Bis vor kurzem wurde Jair Bolsonaro in einigen Bereichen der internationalen Presse sogar als „populärer denn je“ bezeichnet. Von seinen US-Geschäftsunterstützern bei Americas Quarterly bis hin zu ihren neugierigen Verbündeten, dem Guardian , dessen Oktober 2020-Artikel „Er wurde ein Held“: Bolsonaro sieht einen Popularitätsanstieg, während sich Covid-19 ausbreitet“ wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation gesponsert.

Während diese auf der Fehlinterpretation kurzfristiger Umfragedaten beruhten, war Bolsonaro im Amt widerstandsfähiger als viele erwartet hatten. Von der Isolation im Kongress bis hin zu Gerüchten, er sei vom Militär in eine zeremonielle Rolle gedrängt worden, gab es eine Reihe hoffnungsvoller Vorhersagen über seinen bevorstehenden Tod. Leider für Brasilien steht er immer noch.

Die jüngste Enthüllung eines echten Bestechungsplans in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar , um ihn im Präsidentenamt zu halten, könnte erklären, warum keine der 130 Amtsenthebungsanträge gegen ihn von zwei aufeinanderfolgenden Kongresspräsidenten zur Abstimmung gestellt wurden. Aber der derzeitige Kongresspräsident Arthur Lira sagt jetzt, dass er sie aufgrund der Covid-Untersuchung des Senats und noch vor den #29M-Protesten in Betracht ziehen werde.

Außerhalb seines Kerns, der schätzungsweise immer noch rund 15% der Wähler ausmacht, erwarten nur wenige Menschen, dass Bolsonaro im Jahr 2022 gewinnt, abgesehen von neuen Angriffen auf den ehemaligen Präsidenten Lula, der derzeit auf dem Weg ist, in der ersten Runde zu gewinnen. Die Frage ist, ob Bolsonaro überhaupt ein Kandidat sein wird oder vorher gefallen ist.

Aber es bleibt ein Teil der Wählerschaft und der ausländischen Wirtschaft und des Bankwesens , deren Unterstützung für Wirtschaftsminister Paulo Guedes war, nicht Bolsonaro selbst, und sie hoffen, dass sein ruinöses ultraliberales Wirtschaftsprogramm in einem Post-Bolsonaro-Szenario fortgesetzt werden kann.

Die Zeit wird zeigen, ob eine neue Protestwelle Bolsonaros Absetzung beschleunigt. #29M mag in der Tat eine grundlegende Veränderung gewesen sein, aber Progressive sollten vorsichtiger denn je vor der Aneignung durch die Kräfte sein, die für Brasiliens aktuelle Notlage im In- und Ausland verantwortlich sind.

