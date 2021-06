Das amerikanische Imperium des Westens entsendet Truppen für die Schlacht (World Beyond War)

von Manlio Dinucci, No to NATO , 15. Juni 2021

Der NATO-Gipfel fand gestern im NATO-Hauptquartier in Brüssel statt: das Treffen des Nordatlantikrats auf höchster Ebene der Staats- und Regierungschefs. Den formellen Vorsitz hatte Generalsekretär Jens Stoltenberg, de facto der US-Präsident Joseph Biden, der nach Europa kam, um seine Verbündeten im globalen Konflikt gegen Russland und China zu bewaffnen. Dem NATO-Gipfel gingen zwei politische Initiativen voraus, die Biden als Protagonisten sahen – die Unterzeichnung der Neuen Atlantik-Charta und die G7 in Genf. Das Ergebnis des Treffens wird durch Bidens Weigerung verkündet, die übliche Abschlusspressekonferenz mit Putin abzuhalten.

Die New Atlantic Charter wurde am 10. Juni in London vom Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem britischen Premierminister Boris Johnson unterzeichnet. Es ist ein bedeutendes politisches Dokument, dem unsere Medien wenig Bedeutung beigemessen haben. Die historische Atlantik-Charta – unterzeichnet vom US-Präsidenten Roosevelt und dem britischen Premierminister Churchill im August 1941, zwei Monate nach der Invasion Nazi-Deutschlands in die Sowjetunion – formulierte die Werte, auf denen die zukünftige Weltordnung mit der Garantie „Großer Demokratien“ basieren würde: vor allem der Verzicht auf Gewaltanwendung, die Selbstbestimmung der Völker und deren gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen. Die spätere Geschichte hat gezeigt, wie diese Werte angewendet wurden. Jetzt bekräftigt die „ wiederbelebte “ Atlantik-Charta ihr Engagement für „verteidigen unsere demokratischen Werte gegen diejenigen, die versuchen, sie zu untergraben “. Zu diesem Zweck versichern die USA und Großbritannien ihren Verbündeten, dass sie sich immer auf „ unsere nukleare Abschreckung “ verlassen können und „die NATO ein nukleares Bündnis bleiben wird “.

Der G7-Gipfel, der vom 11. bis 13. Juni in Cornwall stattfand, wies Russland an, „ sein destabilisierendes Verhalten und seine bösartigen Aktivitäten, einschließlich seiner Einmischung in die demokratischen Systeme anderer Länder“ einzustellen , und beschuldigte China „ nicht marktorientierte Politiken und Praktiken, die das faire und transparente Funktionieren der Weltwirtschaft untergraben “. Mit diesen und anderen Vorwürfen (formuliert in Washingtons eigenen Worten) haben sich die europäischen Mächte der G7 – Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien, die gleichzeitig die großen europäischen Nato-Mächte sind – vor dem Nato-Gipfel mit den USA verbündet .

Der NATO-Gipfel wurde mit der Erklärung eröffnet: „ Unsere Beziehung zu Russland befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges. Dies ist auf Russlands aggressives Vorgehen zurückzuführen“ und dass „ Chinas militärische Aufrüstung, sein wachsender Einfluss und sein Zwangsverhalten auch unsere Sicherheit vor einige Herausforderungen stellen“ . Eine wahre Kriegserklärung, die, indem sie die Realität auf den Kopf stellt, keinen Raum für Verhandlungen lässt, um die Spannungen abzubauen.

Der Gipfel hat ein „ neues Kapitel “ in der Geschichte des Bündnisses aufgeschlagen , basierend auf der „ NATO 2030 “-Agenda. Die „ Transatlantische Verbindung” zwischen den Vereinigten Staaten und Europa wird auf allen Ebenen – politisch, militärisch, wirtschaftlich, technologisch, raumbezogen und mehr – mit einer Strategie gestärkt, die sich auf globaler Ebene von Nord- und Südamerika bis Europa, von Asien bis Afrika erstreckt. In diesem Zusammenhang werden die USA demnächst neue Atombomben und neue nukleare Mittelstreckenraketen in Europa gegen Russland und in Asien gegen China stationieren. Daher der Beschluss des Gipfels, die Militärausgaben weiter zu erhöhen: Die Vereinigten Staaten, deren Ausgaben fast 70 % der Gesamtausgaben der 30 NATO-Staaten ausmachen, drängen die europäischen Verbündeten zu einer Erhöhung. Seit 2015 hat Italien seine jährlichen Ausgaben um 10 Milliarden Dollar erhöht, so dass es 2021 (laut NATO-Daten) rund 30 Milliarden Dollar beträgt, die fünfte Nation in der Größenordnung unter den 30 NATO-Staaten.

Gleichzeitig wird die Rolle des Nordatlantikrats gestärkt. Es ist das politische Organ des Bündnisses, das nicht mehrheitlich, sondern immer „ einstimmig und im gegenseitigen Einvernehmen “ nach den Regeln der NATO, also in Übereinstimmung mit den Beschlüssen in Washington, entscheidet. Die gestärkte Rolle des Nordatlantikrates führt zu einer weiteren Schwächung der Europäischen Parlamente, insbesondere des italienischen Parlaments, dem bereits echte Entscheidungsbefugnisse in der Außen- und Militärpolitik entzogen sind, da 21 der 27 EU-Länder NATO.

Doch nicht alle europäischen Länder sind auf dem gleichen Niveau: Großbritannien, Frankreich und Deutschland verhandeln mit den USA aus eigenem Interesse, während Italien Washingtons Entscheidungen gegen seine eigenen Interessen zustimmt. Die wirtschaftlichen Gegensätze (zum Beispiel der Gegensatz auf der North-Stream-Pipeline zwischen Deutschland und den USA) treten hinter das übergeordnete gemeinsame Interesse zurück: den Westen seine Dominanz in einer Welt zu bewahren, in der neue staatliche und gesellschaftliche Subjekte entstehen oder neu entstehen. entstehen.

