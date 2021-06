Überwältigender Sieg der Opposition bei den Wahlen zum Regionalgouverneur in Chile (Orinoco Tribune)

Die Oppositionskandidaten für die Regierung in Chile gewannen die Zweitrundenwahl für die Regionalgouverneure und kontrollierten 15 der 16 Regionen des Landes.

Zu den drei Mitte-Links-Kandidaten, die bereits im ersten Wahlgang am 15. Regionen (von Norden nach Süden): Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos und Los Lagos.

Die christdemokratische Mitte-Links-Partei gewann vier Regionen; die Mitte-Links-Sozialistische Partei nahm vier Regionen ein; und die Allianz Frente Amplio auf der linken Seite gewann zwei Regionen. Die anderen fünf Gewinner sind Unabhängige, die von Oppositionsparteien unterstützt werden.

Ein rechter Kandidat setzte sich nur in der Region La Araucanía im Süden des Landes durch, wo der unabhängige Kandidat Luciano Rivas Unterstützung von der regierenden Partei Political Evolution erhalten hatte.

Der Wettbewerb mit der größten Medienaufmerksamkeit war die Metropolregion, Heimat der Stadt Santiago, wo die Stimmen zwischen der Kandidatin der Breitfront, Karina Oliva, und dem Christdemokraten Claudio Orrego sehr knapp waren.

Letztendlich errang der Christdemokraten Claudio Orrego den Sieg mit 52,62% der Stimmen gegenüber 47,38% für Oliva.

Zum ersten Mal konnten Chilenen regionale Gouverneure durch Volksabstimmung wählen. Zuvor wurde die höchste Instanz für jede Region vom Präsidenten der Republik ernannt und als Intendant bezeichnet.





