Perus Streitkräfte distanzieren sich von Putschversuchen (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Perus-Armed-Forces-Disassociate-Themselves-From-Coup-Attempts-20210615-0002.html

Perus Streitkräfte haben am Montag ihren Respekt vor der verfassungsmäßigen Ordnung erklärt und sich von der Möglichkeit eines Staatsstreichs in diesem südamerikanischen Land distanziert, das noch auf die offizielle Erklärung des Kandidaten Pedro Castillo des freien Perus zum Gewinner der Präsidentschaftswahl vom 6. Wahlen.

„Wir bedauern den politischen Einsatz der Streitkräfte, weil dies nicht nur ihre Institutionalisierung untergräbt, sondern in einer Zeit, in der das Land Einheit und Ruhe erfordert, auch Alarm, Angst und Spaltung erzeugt“, erklärte das Verteidigungsministerium.

In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die Streitkräfte bei den Wahlen „eine vorbildliche Rolle“ gespielt haben, die die freie Ausübung des Wahlrechts garantieren und die Wahlbeamten schützen. „Ihre Mission in diesem Wahlprozess wurde erfüllt.“

Darüber hinaus betonten die Streitkräfte, dass es sich um Institutionen handelt, die die verfassungsmäßige Ordnung respektieren und nicht deliberativ sind.

Bisher haben die Wahlbehörden die Ergebnisse von 99,95 Prozent der Stimmen der Stichwahl veröffentlicht, in der der Kandidat des freien Perus, Pedro Castillo, 50,14 Prozent der Stimmen erreicht und einen Vorsprung von 48.220 Stimmen gegen den Kandidatin der Popular Force, Keiko Fujimori, die 49,86 Prozent der Stimmen erreicht hat.

Trotzdem akzeptiert die rechtsextreme Politikerin ihre Niederlage nicht. Diese Woche reichte sie Klage gegen die Nationale Wahljury (JNE) ein und beantragte eine Computerprüfung der digitalisierten Wahlunterlagen, die die offizielle Siegererklärung weiter ausdehnen könnte.

Zuvor hatte Fujimori auch über 800 Klagen eingereicht, um 200.000 Stimmen zugunsten des linken Kandidaten Castillo zu annullieren. Die meisten dieser Klagen wurden jedoch von den Wahljurys abgelehnt, weil sie nach der gesetzlichen Frist eingereicht wurden und keine konsistenten Beweise für Betrug in den Wahllokalen enthielten.

