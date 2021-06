Evo Morales verurteilt Putschplan in Peru (Orinoco Tribune)

Der frühere Präsident Boliviens, Evo Morales, hat die Entwicklung eines versteckten Putschplans in Peru angeprangert. Er machte diese Bemerkung in Bezug auf die Unsicherheit, die durch die Neuauszählung der Stimmzettel der peruanischen Präsidentschaftswahlen vom vergangenen Sonntag entstanden ist, bei denen Pedro Castillo als virtueller designierter Präsident kandidiert.

„Wir sind besorgt, dass sich hinter der Überprüfung der Wahlergebnisse in Peru ein Putschplan verbirgt, um dem peruanischen Volk, das seine Regierung mit Würde und Souveränität gewählt hat, den Sieg zu stehlen“, schrieb Morales auf Twitter.

Der bolivianische Staatschef bezeichnete dies als „Angriff auf die Demokratie, der die regionale Stabilität bedroht“.

Am Tag vor dem Tweet verstärkten Unterstützer und Verbündete der neoliberalen Kandidatin Keiko Fujimori ihren Druck auf die Nationale Wahljury (JNE) von Peru, als Fujimoris Forderung nach Annullierung von 200.000 Stimmen in den Medien verbreitet wurde.

In einem Tweet gab der Präsident von JNE, Jorge Luis Salas, bekannt, dass die am Freitagmorgen gewährte Vereinbarung zur Verlängerung der Fristen für die Einreichung von Nichtigkeitsbeschwerden annulliert wurde, daher ist die Frist am Mittwoch, dem 9. Juni, abgelaufen.

Offizielle Quellen bestätigen, dass der virtuelle Gewinner der Präsidentschaftswahlen in Peru, Pedro Castillo, mit 100 % der verarbeiteten Wahlunterlagen den ersten Platz erreicht hat.

Castillo erreichte eine Wahlpräferenz von 50,19 %, etwas mehr als die 49,80 % der Kandidatin von Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Linke Bewegungen in der Region haben sich bereits öffentlich dafür ausgesprochen, das Wahlergebnis in dem südamerikanischen Land aufrechtzuerhalten.

In einer Erklärung forderte die Puebla-Gruppe die Vertreter aller peruanischen Institutionen auf, die Volksabstimmung bedingungslos zu respektieren.

Die Puebla-Gruppe wies darauf hin, dass es aufgrund des Klimas der Polarisierung, in dem der Wahlprozess im Andenstaat abgehalten wurde, für alle politischen und institutionellen Akteure zwingend erforderlich ist, die Wahlergebnisse zu akzeptieren und jegliche Art von Plänen oder Forderungen abzulehnen zukünftige Destabilisierungen der Demokratie in Peru.

