12. Juni am Rande des Wochenmarktes am Kollwitzplatz – Atomwaffen sind jetzt illegal! JETZT RAUS aus Deutschland! (Attac Berlin & World Beyond War)

Hier alle Bilder der Aktionen und Werbetafeln in Berlin. LINK

Am Samstag, den 12. Juni 2021, haben wir am Rande des Wochenmarktes am Kollwitzplatz, in der Knaackstraße Ecke Kollwitzstraße eine Kundgebung abgehalten.

Dank einer weiteren Großspende ist es möglich bald eine

weitere Serie von Großwerbetafeln in Berlin anzumieten!

Danke an Roger Waters, World Beyond War, Attac Berlin und an alle Spender!

Wir haben über den am 22. Januar 2021 in Kraft getretenen UN-Atomwaffenverbotsvertrag informieren.

Ausserdem haben wir Unterschriften für den Appell von ICAN und IPPNW an die Bundesregierung „Unterzeichnen Sie das UN-Atomwaffenverbot!“ sowie zur Kampagne „atomwaffenfrei jetzt, Abzug statt Modernisierung“ von OHNE RÜSTUNG LEBEN gesammelt.

http://atomwaffen-sind-jetzt-illegal.de/ex/kundgebung12.6.2021.html

