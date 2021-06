Putin im NBC-Interview über seine Bezeichnung als „Killer“ durch Biden: Das ist Hollywood-Machismo (RT DE)

Im Vorfeld seines Treffens mit US-Präsident Joe Biden hat Russlands Staatschef Wladimir Putin dem US-Sender „NBC“ ein Exklusivinterview gewährt. Am Freitagabend wurde ein Teaser des Gesprächs veröffentlicht, in dem Putin auf die Frage einging, ob er „ein Mörder“ sei.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat im Vorfeld seines für den 16. Juni in der Schweiz geplanten Treffens mit US-Präsident Joe Biden dem US-Fernsehsender NBC ein Exklusivinterview gegeben. Am Freitagabend veröffentlichte NBC einen Ausschnitt des Gesprächs, das am 14. Juni in voller Länge gesendet werden soll.

Hier: https://de.rt.com/international/118982-wladimir-putin-im-interview-fuer-nbc/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related