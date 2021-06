12.6.2021





Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin hat das Pentagon weitere Militärhilfe im Umfang von 150 Millionen US-Dollar für die Ukraine angekündigt. Biden und Putin kommen am 16. Juni in Genf zusammen.

https://de.rt.com/international/118983-pentagon-kuendigt-weitere-militaerische-unterstuetzung-fuer-ukraine-an/



