Analysten: Telefongespräch von Yang-Blinken zeigt, dass die USA erkennen, dass die Suche nach Konflikten Bedenken nicht ausräumen kann und eine Koordinierung mit China erforderlich ist. (Global Times)

Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi hatte am Freitag auf Einladung des US-Außenministers Antony Blinken ein Telefongespräch geführt, in dem er betonte, dass Dialog und Zusammenarbeit der Hauptstrom der chinesisch-amerikanischen Beziehungen sein sollten.

Experten erklärten gegenüber der Global Times, dass Yang deutlich über die Situation zwischen China und den USA, aber auch seit Biden das Amt antrat Grundhaltung als Chinas erklärt hat. Ähnlich wie bei den Alaska-Gesprächen bezog sich das Gespräch am Freitag auch auf die Notwendigkeit, dass die USA und China ihre Beziehungen im Sinne des Telefonats der beiden Präsidenten im Februar vorantreiben.

Es spiegelt sich auch , dass die USA nur erkannt hat , dass Konflikte mit China zu suchen, und ist blind arrogant, kompromisslosen , während in extrem egoistisch Unilateralismus Eingriff kann nicht Washingtons Bedenken auszuräumen oder haben ihre Ziele erreicht, stellte der Experte, und die USA muss noch mit China koordinieren in Bezug auf Themen wie Handel und regionale Ordnung, sagten sie.

Yang, ein Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Direktor des Büros der Zentralkommission für auswärtige Angelegenheiten, erklärte, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten von Vorteil sein und die Anliegen des anderen in ausgewogener Weise angehen sollte.

„China ist bestrebt, mit den USA konfliktfreie, nicht konfrontierende, gegenseitige Achtung und Win-Win-Kooperation zu erreichen. Gleichzeitig ist China fest entschlossen, seine Souveränität, seine Sicherheits- und Entwicklungsinteressen zu wahren“, sagte Yang und forderte die US dem Geist des Telefonanrufs zwischen den beiden Ländern Führern auf dem chinesischen Mondneujahrsabend und Arbeit mit China folgt der bilateralen Beziehungen auf dem richtigen Weg zurück zu bringen.

„Konstruktive Diskussion heute mit der Volksrepublik China Direktor Yang Jiechi dringlichsten Themen unserer Welt. Wir werden auch weiterhin praktische und ergebnisorientierte Diplomatie mit Peking über die globalen Herausforderungen führen“ , sagte Blinken auf seinem Twitter.

Der Anruf erfolgte laut Nachrichtenbericht auf Einladung der USA. In Anbetracht diplomatischen Stil Washington, es muss etwas dringend sein, über die die USA ein Gespräch mit China ist unverzichtbar, Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen der China Foreign Affairs University glaubt, sagte der Global Times.

Während des Telefonats erwähnt Yang die Insel Taiwan und betont , dass die Frage Kern Interesse Sache Chinas ist und die Insel ist ein untrennbarer Teil von China. „Wir fordern die USA durch die Ein-China – Prinzip zu halten, ihr Versprechen zu ehren, umsichtig und richtig Taiwan-bezogene Frage zu behandeln, und konkrete Maßnahmen die Gesamtinteressen der chinesisch-amerikanischen Beziehungen und Frieden und Stabilität in der Taiwan – Straße zu schützen, “ sagte Yang.

Chinas Ministerium für Nationale Verteidigung am Dienstag schlug den Besuch von drei US – Senatoren auf die Insel Taiwan von Militärflugzeug, den Schritt als „sehr bösartig politische Provokation“ verurteilt und der Besuch war eine „politische Show“ mit der Taiwan – Frage , die einer Herausforderung -China Prinzip in weiteren Versuch , China zu enthalten.

Yang betonte , dass es nur ein System und eine Ordnung in der Welt ist, dass das internationale System auf den Vereinten Nationen und die internationale Ordnung , die auf, anstatt das so genannte System und Ordnung , für die sie ein paar Länder internationales Recht zentriert ist.

Der Diplomat betonte auch die Notwendigkeit von Schutz Multilateralismus, Achtung der Souveränität statt in anderen Ländern der inneren Angelegenheiten im Namen der Menschenrechte sowie die Unterstützung für die globale Gemeinschaft zu stören zur Bekämpfung COVID-19.

Nach Angaben der China Central Television, sagte Blinken, dass die jüngsten Reihe von Kontakten zwischen den USA und China sind von Vorteil, um die bilateralen Beziehungen und die USA freuen uns Kontakt und Austausch mit China zur Steigerung auf allen Ebenen. Die USA halten sich an das Ein-China-Prinzip und halten sich an die drei gemeinsamen Kommuniques zwischen China und den USA. Die USA hoffen, die Kommunikation und Koordination mit China zu wichtigen internationalen und regionalen Fragen zu halten, sagten Blinken.

Die USA ist sich bewusst, dass, wenn es ohne Boden Provokationen über die Taiwan-Frage weitergeht, wird es schließlich einen Preis für „Taiwan Sezession“ auf Kosten der US eigenen Interessen zu zahlen. Dies ist, was US-Entscheidungsträger und politische Eliten wurden zu vermeiden Streben nach. Sie sind bereit, die Insel Taiwan als eine Karte zu verwenden, um das chinesische Festland im Spiel zu halten, aber sie werden nie US langfristige wesentliche Interessen für die Karte opfern. Auf die Frage, Taiwan, Blinken auf den Standpunkt wir die USA wollen zurückgekehrt zu, Li wies darauf hin.

„Aus Blinken Bemerkungen über die Taiwan – Frage, können wir sehen , USA wollen im Umgang mit China-amerikanischen Beziehungen flexibel halten. Es widerstrebend ist all-in zu gehen. Dies ist ein sehr wichtiger Indikator, wie die Taiwan – Frage ist die wichtigste Indikator für uns, die Beziehungen zwischen China und den USA zu beobachten“, betonte Li.

Das Gespräch zwischen Yang und Blinken fand auch während der Eröffnung des Gruppe-der-Sieben-Gipfels in Großbritannien statt, bei dem das von den USA angeführte westliche Lager die „Bedrohungen“ aus China und Russland herausgreifen soll.

Analysten sagten, dass es wahrscheinlich ist, dass die USA versucht haben, China einen Preis zu verlangen, bevor der „Deal“ während des G7-Gipfels getroffen wird. Außerdem Washington auch das Gespräch annehmen kann seine zeigen , „Führung ist zurück“ – Washington ist der Vertreter aus dem Westen zu Gespräch mit China, so die Experten.

„Egal, aus welcher Motivation die USA China zum Telefongespräch einladen und wie sehr sich die beiden Seiten über den Inhalt der Gespräche unterscheiden, eine solche Kommunikation ist positiv für die Beziehungen zwischen China und den USA“, sagte Diao Daming, ein Experte auf US-Studien an der Renmin University of China in Peking, sagte am Freitag der Global Time.

Ein Tag vor dem Gespräch, Chinas Handelsminister Wang Wentao und US – Handelsminister Gina Raimondo hatten einen „offenen und pragmatischen“ Meinungsaustausch über die relevanten Fragen der gegenseitigen Bedenken in der Wirtschaft. Dies war das dritte Diskussion über einen Zeitraum von zwei Wochen zwischen Top-chinesischen und der US – Wirtschaft und Handel Beamten seit Biden sein Amt antrat. Chinesischer Vize – Premier Liu Er hielt ein virtuelles Treffen mit US – Finanzminister Janet Yellen am 2. Juni Liu auch ein Telefonat mit US – Handelsvertretern Katherine Tai am 27. Mai

im Klimabereich, Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragten für Angelegenheiten des Klimawandel , führten Gespräche mit seinem US – Pendant John Kerry während seines Besuchs in Shanghai vom 14 bis 17 April.

Im Februar forderte Yang Jiechi die USA ihre Fehler, Regelabweichung zu korrigieren, und drücken Sie für eine gesunde bilateralen Beziehungen mit China, während eines Telefonats auf Einladung von Blinken.

Im März startete der China-US hochrangige strategische Dialog in Anchorage, Alaska intensiv aufgrund des US – Verhalten ohne Gastfreundschaft und diplomatische Etikette. Yangs harte Reaktion bei dem Treffen beeindruckte Beobachter weltweit und zeigte, dass China nicht dazu da ist, in wichtigen Fragen Kompromisse einzugehen und Vorträge zu hören, sondern um die US-Probleme von Angesicht zu Angesicht aufzuzeigen und aufrichtig Lösungen zu finden.

