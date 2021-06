„Fähigkeitsaufbau im Indo-Pazifik“ (german-foreign-policy.com)

(Eigener Bericht) – Vor dem heute beginnenden G7-Gipfel in Cornwall hat die Bundesregierung eine „Erweiterte Strategische Partnerschaft“ mit Australien beschlossen. Eine gemeinsame Erklärung dazu wurde gestern von den Außenministern beider Länder unterzeichnet. Das Dokument legt einen Schwerpunkt auf den systematischen Ausbau der militärischen und der rüstungsindustriellen Kooperation und sieht neben einem „Fähigkeitsaufbau im indopazifischen Raum“ unter anderem die Fertigstellung einer „Absichtserklärung für eine militärische Weltraum-Partnerschaft“ zwischen Berlin und Canberra vor. Der Beschluss, enger zu kooperieren, erfolgt parallel zu Bestrebungen der G7 und der NATO, ihrerseits die Zusammenarbeit mit Australien zu intensivieren – im Machtkampf gegen China. So ist Australiens Premierminister Scott Morrison als Gast beim G7-Gipfel präsent, der gemeinsame Einflussmaßnahmen des Westens gegen Beijing beschließen wird. Auch beim NATO-Gipfel am Montag in Brüssel werden Verhandlungen über die Ausweitung der Kooperation mit Australien erwartet.

