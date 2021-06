Petition: Schluss mit dem System der Privatpatente! Für eine pharmazeutische Industrie unter öffentlicher Kontrolle und ein kostenloses, universelles und öffentliches Impfsystem. (CADTM International)

http://www.cadtm.org/End-the-system-of-private-patents

Dank einer enormen wissenschaftlichen Anstrengung, die auf internationaler Zusammenarbeit und historischen Beträgen öffentlicher Gelder basiert, konnte die Menschheit in weniger als einem Jahr mehrere wirksame Impfstoffe gegen Covid-19 entwickeln.

Diese große Leistung könnte jedoch von der Gier der Pharmaindustrie völlig überschattet werden. Der Ausnahmecharakter der von der Mehrheit der Bevölkerung geforderten Maßnahmen muss in einer so kritischen Situation auch für die private Pharmaindustrie und ihre permanente Profitgier gelten. Die Aussetzung der Covid-19-Impfstoffpatente muss eine Priorität und ein erster Schritt sein.

Aber wir können hier nicht aufhören. Initiativen wie COVAX oder C-TAP sind kläglich gescheitert, nicht nur an ihrer Unzulänglichkeit, sondern vor allem, weil sie das Versagen des derzeitigen Systems der Global Governance widerspiegeln, in dem reiche Länder und multinationale Konzerne, oft in Form von Stiftungen, versuchen, die Weltordnung nach ihren Wünschen umgestalten. Philanthropie und aufkeimende öffentlich-private Initiativen sind keine Lösung. Dies gilt umso weniger angesichts der heutigen globalen Herausforderungen in einer Welt, die von Staaten und Industrien dominiert wird, die ausschließlich von den Kräften des Marktes getrieben werden und nach maximalen Gewinnen streben.

Die Gesundheitskrise ist noch lange nicht gelöst. Das kapitalistische System und die neoliberale Politik waren in allen Phasen am Ruder. Die Wurzel dieses Virus ist der ungezügelte Wandel der Beziehung zwischen der menschlichen Spezies und der Natur. Die ökologische und die gesundheitliche Krise sind eng miteinander verflochten. Dieselbe räuberische neoliberale Logik hat die Konsequenzen beider verschärft, indem sie private und wettbewerbsorientierte Prinzipien der Managementpolitik auf die Krisen anwendet. Das Ergebnis ist viel mehr Ungleichheit, viel mehr Leid und viel mehr Todesfälle im Namen einiger weniger Privilegierter.

Die Pandemie hat gefährliche Trends, soziale Kluften und mehrdimensionale Phänomene beschleunigt und vertieft, die wir seit Jahrzehnten beobachten und unter denen die Arbeiterklasse, insbesondere Frauen und rassifizierte Menschen, am meisten leiden. Frauen stellen die Mehrheit der Gesundheitspersonal, die in der Pandemie an vorderster Front standen, aber auch diejenigen, die angesichts von Kürzungen bei öffentlichen Dienstleistungen und sozialen Rechten Leben retten, von denen sie die ersten Opfer sind.

Gute Gesundheit, Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu Impfungen sind universelle Menschenrechte. Impfstoffe sollten daher als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Um ihre universelle Zugänglichkeit zu gewährleisten, ist es notwendig und dringend, die Patente auszusetzen. Diese Maßnahme muss von Mechanismen zur Verstaatlichung der privaten Pharmaindustrie und starken Investitionen in die Entwicklung der öffentlichen Pharmaindustrie in allen Ländern flankiert werden. Es bedarf entschlossener Maßnahmen, um eine öffentliche Planung der Impfstoffproduktion und -verteilung zu ermöglichen, nach Möglichkeit lokale Produktionskapazitäten aufzubauen und in anderen Fällen durch verbindliche internationale Solidarität zu ergänzen.

So wie Viren keine Grenzen haben, darf der Kampf gegen sie keine haben. Gesundheitschauvinismus ist ein weiteres Gesicht des reaktionären Präferenztrends, der die Welt erfasst. Die Völker des Südens müssen gleichberechtigt mit der übrigen Weltbevölkerung Zugang zu Impfstoffen haben. Wir begrüßen die Bemühungen Kubas, Impfstoffe und Behandlungsmethoden gegen die Pandemie zu entwickeln, um die Ergebnisse der Menschheit zugänglich zu machen. Globale Herausforderungen wie eine Pandemie erfordern angemessene globale Antworten.

Die Unternehmenswirtschaft, blindes Vertrauen in den Markt und das Streben nach Profit haben sich als mit dem Wohl der Menschheit unvereinbar erwiesen. Gesundheit ist keine Ware. Die wirtschaftliche Erholung darf nicht zu Lasten der Gesundheit oder der Rechte der Mehrheit gehen. Wir müssen uns entscheiden: Kapital oder Leben. Wir müssen schnell und energisch handeln, eine globale Strategie des gleichberechtigten Zugangs und der universellen Garantie für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung schaffen.

Aus all diesen Gründen fordern wir:

Die Aussetzung privater Patente auf alle Technologien, Kenntnisse, Behandlungen und Impfstoffe im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Beseitigung von Geschäftsgeheimnissen und die Veröffentlichung von Informationen über die verwendeten Produktionskosten und öffentlichen Investitionen in klarer und öffentlich zugänglicher Weise.

Transparenz und öffentliche Kontrolle in allen Phasen der Impfstoffentwicklung.

Universeller, kostenloser und offener Zugang zu Impfungen und Behandlungen.

Die Enteignung und Sozialisierung unter der Kontrolle der privaten Pharmaindustrie als Grundlage für ein universelles öffentliches Gesundheitssystem, das die Produktion von Generika und Medikamenten fördert.

Erhöhte öffentliche Investitionen und Budgets für die öffentliche Gesundheits- und Gemeindepflegepolitik, einschließlich mehr Personal, höhere Gehälter und verbesserte Arbeitsbedingungen in diesen Sektoren.

Die Einführung von Steuern auf Vermögen (Reichtum und Einkommen der reichsten 1%) zur Finanzierung der Bemühungen gegen die Pandemie und um einen sozial gerechten und ökologisch nachhaltigen Ausweg aus den verschiedenen Krisen des globalen Kapitalismus zu gewährleisten.

Die Aussetzung der Zahlungen von Staatsschulden für die Dauer der Pandemie und der Erlass unrechtmäßiger Schulden und solcher, die zur Finanzierung des Kampfes gegen das Virus eingegangen sind.

