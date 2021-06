15. Runder Tisch Friedensbewegung – Online-Podiumsdiskussion – Mittwoch, 16. Juni 2021

Mittwoch, 16. Juni 2021 von 15 bis 17 Uhr

Der Runde Tisch Friedensbewegung der Linksfraktion findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt als Format für den Austausch über Aktionen und Kampagnen der Friedensbewegung in der nächsten Zeit und die Frage, wie die Linksfraktion hier unterstützen kann.



Inhaltliche Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr das in der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Vertreter*innen bundesweiter Friedensorganisationen erarbeitete Szenario „Sicherheit neu denken“ und die Entwicklungen der EU-Militarisierung nach der Verabschiedung des EU-Haushalts mit dezidierten Budgetlinien für militärische Aufrüstung.



Wir hoffen auf einen spannenden Austausch über Ziele und Strategien der Friedensarbeit zwischen Aktiven aus Organisationen der Friedensbewegung und interessierten Abgeordneten der Linksfraktion und freuen uns auf eine lebhafte Debatte.



Mit solidarischen Grüßen



Kathrin Vogler

MdB, Friedenspolitische Sprecherin



Heike Hänsel

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende,

Leiterin Arbeitskreis VI Außenpolitik



Tobias Pflüger

MdB, Verteidigungspolitischer Sprecher





Programm



Begrüßung

Heike Hänsel



Bericht über die Arbeit der Linksfraktion

Input Heike Hänsel



Update zur EU-Militarisierung

Lühr Henken, Bundesausschuss Friedensratschlag

Özlem Alev Demirel, MdEP, Friedenspolitische Sprecherin

Moderation Tobias Pflüger



Diskussion Szenario „Sicherheit neu denken“ – ein Konzept für die Friedensbewegung?

Ralf Becker, Koordinator Sicherheit neu denken, Evangelische Landeskirche in Baden

Moderation Kathrin Vogler



Ankündigungen und Absprachen

Moderation Kathrin Vogler

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Für die Teilnahme an der Videokonferenz ist die Installation der Software alfaview® erforderlich. Sie benötigen keine persönliche Registrierung. Dieser Zugangslink wird am 16. Juni 2021 freigeschaltet sein.

