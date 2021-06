Pedro Castillo wird nach letzten offiziellen Zahlen zu urteilen, der nächste Präsident von Peru (Orinoco Tribune)

Pedro Castillo, Kandidat für die Präsidentschaft von Peru, führt die vorläufige Abstimmung mit 50,27 % der Stimmen an, nach der letzten Aktualisierung, die am Montag, dem 7. Juni um 19:23 Uhr (peruanische Zeit) geliefert wurde ) mit 95,96 % der abgegebenen Stimmzettel.

Das peruanische Nationale Amt für Wahlverfahren (ONPE) hat auf seinem Twitter-Account vorläufige Aktualisierungen der Ergebnisse veröffentlicht. Die Zahlen bestätigen, dass der Kandidat von Peru Libre bei der Zählung im Vorteil ist und immer weiter vor der rechten Kandidatin Fujimori liegt..

Pedro Castillo hat bisher 50,27 % der Stimmen oder 8.548.929 Stimmen erhalten, während seine Kontrahentin, die rechte Keiko Fujimori von der Partei Fuerza Popular 49,73 % der Stimmen oder 8.457.547 erhalten hat.

Die vorläufigen Ergebnisse für die Ämter der Präsidentschaft und der Vizepräsidentschaft waren unglaublich knapp, mit einem winzigen Abstand zwischen den beiden Kandidaten.

Dies zeigte sich in den Umfragen, die Pedro Castillo vor der zweiten Wahlrunde am vergangenen Sonntag, dem 6. Juni, in Peru einen sehr kleinen Vorteil verschafften.

Am frühen Morgen betrug der Unterschied zwischen den beiden Kandidaten etwas über 31.000 Stimmen, jetzt sind es 91.382 Stimmen.

Die Liste wird im Laufe des Abends mit der Verarbeitung der ländlichen Stimmzettel, die den linken Kandidaten begünstigt haben, weiter aktualisiert. Die meisten Stimmen aus dem Ausland wurden bereits von der ONPE-Website erfasst, wobei auffällig keine Zahlen aus Ländern mit großen peruanischen Gemeinden wie Spanien, USA, Japan oder Venezuela vorliegen

Erinnern wir uns daran, dass die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Peru am 11. April stattfand, als Pedro Castillo und Keiko Fujimori mit 19,09 % bzw. 13,36 % der Stimmen gewählt wurden. Nach dem überraschenden Sieg von Castillo starteten das politische Establishment und die „freie Presse“ in Peru eine antikommunistische Tirade gegen ihn, die seine Präsidentschaftskandidatur nicht stark beeinflusste und nun mit ziemlicher Sicherheit erfolgreich enden würde.

An diesen Wahlen nahmen mehr als 17 Millionen Peruaner teil, die 76,9 % der Bevölkerung repräsentierten, und die Wahlbeteiligung bei der letzten Aktualisierung lag bei 75,95 %.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related