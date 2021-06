Mit mehr als 97% der ausgezählten Stimmen führt Pedro Castillo weiterhin die Präsidentschaftswahlen in Peru (telesur)

https://www.telesurtv.net/news/peru-castillo-reduce-ventaja-keiko-fujimori-elecciones-20210607-0002.html

Mit 95,25 Prozent der Wahlergebnisse führt der Präsidentschaftskandidat von Peru, Pedro Castillo, am Dienstag vor seiner Gegnerin für Fuerza Popular, Keiko Fujimori, nachdem der Kandidat die vorläufigen Ergebnisse revidiert hatte.

Das National Office of Electoral Processes (ONPE) von Peru präsentierte die Aktualisierung der Daten auf einem Webportal, damit die Bevölkerung die Stimmenauszählung verfolgen konnte.

Auf Basis dieser Daten erhielt der Kandidat für Peru Libre, Castillo, 8.595.431 gültige Stimmen, das entspricht 50,24 Prozent der gültigen Stimmen.

Fujimori verfügt seinerseits über 8.511.882 gültige Stimmen, was insgesamt 49,75 Prozent der verarbeiteten Stimmzettel entspricht.

Nach der Veröffentlichung der neuen Ergebnisse, die den Kandidaten für Peru Libre begünstigen, äußerte die Präsidentschaftskandidatin Fujimori gegenüber den Medien ihre Besorgnis über eine angebliche „Reihe von Unregelmäßigkeiten“ bei der Prüfung des Protokolls.

Ebenso bestätigte der Kandidat Castillo seine Verpflichtung, den Willen des peruanischen Volkes zu respektieren, und rief zu Vernunft und Ruhe auf. Er hob „den Mut der Helden und Heldinnen der Demokratie hervor. Unsere Anerkennung und unser Gruß an diese Bürgerwache für die Demokratie.“

Im ersten Schnitt der vorläufigen offiziellen Ergebnisse der zweiten Wahlrunde, die der Vorsitzende der ONPE, Piero Corvetto Salinas, am Sonntag gegen Mitternacht angeboten hatte, wurde bekannt gegeben, dass Fujimori mit nur 42 Prozent der verarbeiteten Datensätze vor Castillo liegt.

Corvetto stellte bei seinem Auftritt klar, dass die ersten angebotenen Ergebnisse den nahegelegenen Protokollen der städtischen Rechenzentren entsprachen. „Die Aufzeichnungen des ländlichen Raums und des Auslands müssen noch gezählt werden“, fügte er hinzu.

