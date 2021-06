Zur Erinnerung – siehe hierzu:

In einer Videokonferenz, die auf dem Online-Kanal der Telefon-Prankster Wowan und Lexus geteilt wurde, gaben hochrangige Vertreter der US-amerikanischen Agentur National Endowment for Democracy (NED, zu Deutsch etwa: Nationale Stiftung zur Unterstützung der Demokratie) zu, aktiv Anti-Regierungskampagnen in Russland und Weißrussland finanziert und anderweitig unterstützt zu haben.

https://de.rt.com/international/117757-wowan-lexus-foppen-us-putschprofis-geld-proteste-weissrussland-russische-opposition/



NED gesteht ihre Rolle in den Unruhen in Belarus ein

Durchgesickerte Dokumente verweisen auch auf das britische Außenministerium

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_05_23_nedgibtihrerolle.htm



Maas verspricht weißrussischer Opposition Millionen: „Der Geist der Demokratie ist aus der Flasche“

https://de.rt.com/europa/112858-heiko-maas-will-opposition-in-weissrussland-foerdern/



Bundesregierung investiert Millionen Euro zur Förderung der weißrussischen Opposition

https://de.rt.com/europa/118568-bundesregierung-investiert-millionen-weissrussische-opposition



„Ernsthaft besorgt“: Nato-Chef Stoltenberg zu „engerer Zusammenarbeit zwischen Moskau und Minsk“

https://snanews.de/20210606/nato-zusammenarbeit-moskau-minsk-2389073.html

https://www.heise.de/tp/features/Belarus-Ein-Netzwerk-namens-Sieg-6064699.html

8.6.2021

Belarus: Ein Netzwerk namens „Sieg“

Die exilierte Oppositionsführerin Tichanowskaja baut offenbar mit ehemaligen Sicherheitskräften eine Untergrundorganisation auf. Ziele und Methoden bleiben nebulös

von Roland Bathon

