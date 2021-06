Peru: Castillo liegt mit 94,26% der ausgezählten Stimmen vor Keiko Fujimori (telesur)

https://www.telesurtv.net/news/peru-castillo-reduce-ventaja-keiko-fujimori-elecciones-20210607-0002.html

Basierend auf den Ergebnissen fällt die Differenz um 0,20 Prozentpunkte zugunsten von Castillo aus.

Mit 92,82 Prozent der Wahlergebnisse reduziert der Kandidat für das peruanische Präsidentenamt Pedro Castillo an diesem Montag den Abstand, den sein Gegner Keiko Fujimori im zweiten Wahlgang am Sonntag einhält.

Das National Office of Electoral Processes (ONPE) von Peru gab an, dass am Montag um 11:49 Uhr Ortszeit (16:49 Uhr GMT) 94,26 Prozent der Wahlunterlagen verarbeitet und 92,82 Prozent gezählt wurden.

Basierend auf diesen Daten erhielt Castillo von der progressiven Partei Peru Libre 8.418.299 gültige Stimmen, was 50.102 Prozent der gültigen Stimmen entspricht.

Keiko Fujimori von der rechten Partei Fuerza Popular kommt auf 8.384.107 gültige Stimmen, das sind 49,89 Prozent der gültigen Stimmen.

Der Unterschied in der Anzahl der gültigen Stimmen beträgt laut offizieller Auszählung 34.192 Stimmen zugunsten von Castillo, die im Ausland abgegebenen Stimmen müssen jedoch noch gezählt werden.

Im ersten Schnitt der vorläufigen offiziellen Ergebnisse der zweiten Wahlrunde, die der Chef der ONPE, Piero Corvetto Salinas, am Sonntag gegen Mitternacht angeboten hatte, hieß es, dass zu diesem Zeitpunkt 42.030 Prozent des Verfahrens seien.

Mit diesen Daten erhielt Fujimori 52,905 Prozent der gültigen Stimmen und Castillo 47,095 Prozent, was einer Differenz von 5,81 Prozentpunkten entspricht.

Nach den jüngsten Ergebnissen beträgt die Differenz zwischen den beiden Kandidaten nun 0,602 Prozentpunkte.

