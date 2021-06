Peru: Castillo gewinnt, aber sie wollen uns etwas anderes zeigen – Von Carlos Aznárez, (Resumen Latinoamericano)

Der Kampf scheint ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein, und das ist es, was das offizielle System anzeigt, seit die Ergebnisse des Exit Polls bzw. des anschließenden Quick Polls veröffentlicht wurden. Bei jedem dieser systemischen Tricks der visuellen Wirkung beträgt der Unterschied zwischen Pedro Castillo und der korrupten Keiko Fujimori Zehntelprozent für den einen oder anderen. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus, als sie uns glauben machen wollen. Und die Peruaner, die kein Glas essen, die es leid sind, seit Jahrzehnten jeden Tag ihres Mehrwerts beraubt zu werden, oder die anderen, die wegen der grausamen kapitalistischen Politik der Regierungen alles verloren haben, wissen besser als jeder andere, dass es Pedro Castillo ist, der gewinnt. Dass es nicht um falsche Umfragen geht, sondern darum, zu verstehen, dass von innen heraus ein tiefgreifender Wandel kommt, der nicht mit Tricksereien und heimtückischen, rassistischen, McCarthy-Kampagnen gestoppt werden kann, wie die, die Castillo erleiden musste, seit er in der ersten Runde komfortabel gewann.

Neun Prozent der Stimmen müssen noch ausgezählt werden, und das sind genau die aus den Gebieten im Landesinneren, bei denen nicht einmal die Schnellumfrage verhindern konnte, dass Prof. Castillo mit Unterschieden in jeder Ortschaft zwischen 20 und 30 Punkten weit vorne liegt. Die Stimmen im Dschungel, wo sich dieses Phänomen wiederholt, sind noch nicht ausgezählt. Und die Stimmen aus dem Ausland müssen noch hinzugerechnet werden, denn auch wenn Fujimori dort gewinnt, sind die Stimmen für Castillo nicht zu verachten.

Mit anderen Worten: Wenn alles normal funktionieren würde, würde Pedro Castillo diese Wahl gewinnen. Das große Problem ist, dass die peruanische Bourgeoisie und ihr bedingungsloser Verbündeter, die US-Regierung, nicht wollen, dass das passiert. Es genügt, sich an die Anzahl der Besuche zu erinnern, die hochrangige Funktionäre der Partei von Frau K. in den letzten Wochen in der US-Botschaft in Lima gemacht haben. Von dort aus gilt es, wie Castillo sehr gut sagt, darauf zu achten, dass keine Wahlurnen verloren gehen oder verfälscht werden, dass niemand die Ergebnisse verändert oder die Wahllokale, in denen Castillo gewonnen hat, anfechten will. Aber im Grunde genommen ist es an der Zeit, dass die Menschen im ganzen Land auf die Straße gehen, Druck machen, demonstrieren, dass es genug ist von so viel Manipulation, dass sie es sich nicht von oben gefallen lassen, wenn sie die Souveränität des Volkes verhöhnen wollen, dass Lateinamerika zeigt, dass der räuberische und repressive Kapitalismus eine Grenze erreicht hat, an der er nur noch Kugeln einsetzen kann – wie in Chile oder Kolumbien, aber auch in Peru -, um zu verhindern, dass die mobilisierten Völker sie am Boden der Geschichte begraben.

Peru erlebt etwas mehr als eine schwierige Wahl, es ist der greifbare Beweis dafür, dass der Klassenkampf den Kurs der Zukunft bestimmt und dass die peruanische Bourgeoisie, die jahrhundertelang von der Geschichte gelebt hat, sich selbst korrumpiert hat, gestohlen und gemordet hat und immer damit davongekommen ist, einer neuen Zeit weichen muss. Ja oder ja. Das Volk hat sich in der ersten Runde klar geäußert, und es kann nicht sein, dass es sich in diesem Manöver, das die zweite Instanz ist (ein Manöver, das von den bürgerlichen Demokratien erfunden wurde, um ihren Fortbestand zu sichern), das nehmen will, was ihm rechtmäßig zusteht. Das werden sie nicht können, wenn das Volk mit Zähnen und Klauen verteidigt, was es mit jahrelangem Kampf und auch mit Stimmen gewonnen hat, wie jetzt.

Ich schließe mit einem interessanten Bild dessen, was in den nächsten Stunden passieren könnte, wenn die Stimmen vom Land und aus dem Ausland zusammengezählt werden. Es wurde von einem Genossen gemacht und es ist nur eine Vorhersage, aber sie hat ihre Logik.

