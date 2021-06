Castillo überholt Fujimori in einer knappen und knappen Stimmenauszählung bei den Präsidentschaftswahlen in Peru – Mit 92,62 % der Stimmen erreicht der linke Kandidat 50,07 % der Stimmen. (RT)

https://actualidad.rt.com/actualidad/394356-peru-elecciones-candidato-ventaja-segunda-vuelta

Pedro Castillo, der Kandidat von Peru Libre, nutzte die Stimmenauszählung für die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Peru, so die offiziellen Ergebnisse des National Office of Electoral Process (ONPE).

Mit 92,9% der Stimmen erreicht Castillo 50,11% der Stimmen; sein Anwärter Keiko Fujimori von Fuerza Popular, der an der Spitze geblieben war, fügt nun 49,88% hinzu.

Die Ergebnisse zwischen beiden Kandidaten sind seit Beginn der Zählung in derselben Nacht an diesem Sonntag ziemlich nahe geblieben. Es wurde jedoch mit einer Rückständigkeit der Stimmen in ländlichen Gebieten und weiter entfernt von Peru gerechnet, wo Castillo die meisten Unterstützer haben würde.

Dieses Szenario war bereits in den letzten Umfragen vor den Wahlen antizipiert worden , die auf ein technisches Gleichstand zwischen den beiden Kandidaten hindeuteten , mit einem Vorsprung von nur zwei Punkten zugunsten von Castillo.

Antagonistische Kräfte

Castillo kam zur Abstimmung , nachdem die seine Überraschung in der ersten Runde der Wahlen, hielten am 11. April.

Bei dieser Gelegenheit erreichte der linke Kandidat 19,099% der Stimmen, mit einem Vorsprung von sechs Punkten gegenüber Fujimori, der 13,368% erhielt.

Castillo ist ein Schullehrer und Lehrerführer, der in Peru von ländlichen Sektoren und Volksorganisationen unterstützt wird. Er war der Protagonist der Streiks, die 2017 das Bildungswesen lahmlegten und bessere Löhne für Erzieher forderten.

Dieser aus dem Landesinneren stammende Kandidat hat während seines Wahlkampfes einen „ sozialistischen Staat “ und „ Interventor “ vorgeschlagen, um eine „Volkswirtschaft mit Märkten“ entstehen zu lassen. In der Abstimmung fügte Castillo die Unterstützung der fortschrittlichen Sektoren seines Landes hinzu, vertreten durch Verónika Mendoza.

Unterdessen trägt der Kandidat von Fuerza Popular das Gewicht des Erbes von Fujimori, einer rechtspopulistischen Bewegung, deren Spitzenführer Alberto Fujimori, der Vater des Präsidentschaftskandidaten, im Gefängnis sitzt.

Fujimori, der von Perus politischer Elite und einem guten Teil der Medien unterstützt wird, ist ein überzeugter Verteidiger des Wirtschaftsliberalismus und schlägt in seinem „Nationalen Rettungs- und Wiederaufbauplan“ vor, „die Vorschriften und öffentlichen Maßnahmen neu zu gestalten, die die Förderung privater Investitionen , die Förderung der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, die Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Ausgaben und die formelle Entwicklung von Unternehmen „im Land“.

Während der Kampagne für die zweite Runde konzentrierte sich Castillo darauf, Fujimori wegen der ihm drohenden Korruptionsvorwürfe anzuprangern – da er inhaftiert war und ein Verfahren wegen Geldwäsche und illegaler Finanzierung anhängig war -, während der Kandidat von Fuerza Popular alle Stimmen der Recht, wenn er seinen Gegner als „Kommunisten“ bezeichnet, der angeblich die Demokratie in Peru gefährdet.

Die Wahlen am vergangenen Sonntag fanden inmitten intensiver politischer Polarisierung statt, nach einer krampfhaften vierjährigen Periode, die vom Rücktritt von Präsident Pedro Pablo Kuczynski, der Absetzung seines Nachfolgers Martín Vizcarra und der kurzen Amtszeit von Manuel Merino, der das Land verließ, geprägt war Büro unter dem Druck von Volksprotesten – und die derzeitige Regierung von Francisco Sagasti, der das Kommando an den Gewinner dieser Wahl abgeben muss.

