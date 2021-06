Mehr als 150 ausländische Beobachter werden an der zweiten Präsidentschaftsrunde von Peru teilnehmen (telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Mas-de-150-observadores-extranjeros-participaran-en-la-segunda-vuelta-presidencial-de-Peru-20210605-0001.html

Die Nationale Wahljury bestreitet jedoch die Teilnahme einiger Beobachter und argumentiert, dass sie nur einen Kandidaten bevorzugen wollten.

Der Präsident der Nationalen Wahljury (JNE) von Peru, Jorge Salas, teilte am Samstag mit, dass morgen 15 Missionen internationaler Beobachter an der zweiten Präsidentschaftsrunde teilnehmen werden.

An den Missionen sind 150 internationale Beobachter beteiligt, die unter anderem der Europäischen Union (EU), der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und der Interamerikanischen Union der Wahlorganisationen (Uniore) angehören.

Anfang dieser Woche machte Präsidentschaftskandidat Pedro Castillo auf einen möglichen Betrug aufgrund der Weigerung des JNE aufmerksam, neue Beobachter aufzunehmen.

Zu den abgelehnten Anträgen gehören solche von Gruppen wie Progressive International, dem Global Network of Young Politicians of Honduras und der Partei der Europäischen Linken.

„Sie sind keine Beobachter, sie wollen nur einen Kandidaten begünstigen“, sagte Salas und fügte hinzu, dass diese Teilnahmeanträge rechtzeitig gestellt werden müssten.

Diese Situation und die Eintragung verstorbener Bürger in die Wahllisten haben den linken Kandidaten Pedro Castillo veranlasst, die internationale Gemeinschaft aufzufordern, sich des möglichen Betrugs gegen ihn bewusst zu werden.

Auf der anderen Seite lehnte Richter Víctor Zúñiga Urday den Antrag auf Annullierung der Ermittlungen gegen die rechte Kandidatin Keiko Fujimori ab, die ihren dritten Versuch, Präsident von Peru zu werden, erleichtern wollte.

Nach Angaben des Antikorruptionsstaatsanwalts José Domingo Pérez läuft gegen Fujimori ein Ermittlungsverfahren wegen des Erhalts illegaler Spenden von Odebrecht während seiner Kampagnen von 2011 und 2016.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Justizbehinderung, Betrug in Verwaltungsverfahren und Falschaussage vor, die ihr zu 30 Jahren Haft führen können.

