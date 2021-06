David Dushman, 98 Jahre alter Veteran der Roten Armee. Ein Held unserer Zeit – von Sevim Dagdelen

Facebook: https://cutt.ly/LnnHmWZ

In München habe ich den sichtlich gut gelaunten David Dushman besucht. 98 Jahre alt ist der Veteran der Roten Armee. Er ist der letzte noch lebende Befreier des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Am 27. Januar 1945 hatte David Dushman mit seinem T-34-Panzer vorneweg die elektrisch geladenen Zäune dort niedergewalzt. Ich habe mit ihm über seine Erinnerungen an den Krieg und die deutsch-russischen Beziehungen gesprochen. Die Aufzeichnung wird am 21. Juni auf der Gedenkveranstaltung der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag anlässlich des 80. Jahrestags des faschistischen Überfalls auf die Sowjetunion gezeigt und auch im Internet veröffentlicht.

Wir wollen Freundschaft. Freundschaft mit Russland. Eine aktuelle Umfrage bestätigt uns in diesem wichtigen friedenspolitischen Anliegen. Aller Stimmungsmache zum Trotz wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mehrheitlich eine stärkere Kooperation mit Russland. Zwei von drei Deutschen (62 Prozent) sprechen sich laut einer von den Medien weithin ignorierten Forsa-Umfrage für intensivere Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland aus (https://www.ost-ausschuss.de/…/210601_OA%20WD_Forsa…). 67 Prozent der Befragten sind für eine engere Zusammenarbeit der EU mit den östlichen Nachbarn im Rahmen eines gemeinsamen Wirtschaftraums von Lissabon bis Wladiwostock. Über alle Parteigrenzen hinweg sind 75 Prozent für die Fertigstellung des Pipelineprojekts Nord Stream 2 in der Ostsee auch gegen den Widerstand der USA. Selbst bei den Grünen-Anhängern sind 69 Prozent dafür. Deutlicher kann eine Absage an die US-geführte und Grünen-gestützte Konfrontationspolitik der NATO gegenüber Russland kaum ausfallen.

David Dushman verstarb in der Nacht zum Samstag.

R.I.P.

